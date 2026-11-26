După un 2026 pe care îl descrie drept „ciudățel”, Cristina Cioran (49 de ani) încheie anul cu vești bune. Actrița va urca din nou pe scenă, alături de unul dintre prietenii ei dragi, Dan Helciug (51 de ani).

1/5 Cristina Cioran și Dan Helciug pun țara la cale! Cei doi pregătesc o comedie de zile mari Foto: click.ro

Cei doi vor juca într-un spectacol de comedie scris chiar de el, iar Cristina are deja o vorbă pentru tandemul lor. „O să fim cel mai ciudat cuplu de pe scenă!”, a declarat ea pentru Click!

Dan Helciug a scris comedia în care vor juca împreună

Cristina Cioran se bucură că va împărți scena cu Dan Helciug, despre care vorbește cu multă afecțiune. Actrița îl numește „acest multitalent descoperit de mult, dar apreciat târziu” și spune despre el că este „dragul meu prieten Dan Helciug, pe care îl ador”.

„Eu și Dan Helciug vom juca împreună într-un spectacol de comedie, pe un text scris chiar de el. O să fim cel mai ciudat cuplu de pe scenă!”, ne-a spus Cristina, amuzată de perechea pe care o vor forma în spectacol.

Revenirea pe scenă vine într-o perioadă în care actrița a început să lucreze la mai multe proiecte. Unele sunt abia la început, iar Cristina spune că va povesti despre ele când va veni momentul să le prezinte publicului.

Ce poveste ascunde rochia roșie

Un prim indiciu despre unul dintre noile proiecte a apărut deja. Cristina a fost văzută într-o rochie roșie, iar ținuta care a atras atenția face parte din imaginea unui alt proiect pe care îl pregătește.

„Anul acesta a fost un pic ciudățel, dar se termină extraordinar pentru mine. Am intrat în câteva proiecte foarte bune, care sunt abia la început. O să vorbesc despre ele la momentul potrivit, iar tu vei fi prima care va afla”, ne-a mărturisit actrița.

Cât despre apariția în rochia roșie, Cristina Cioran ne-a dezvăluit deocamdată atât: „Imaginea face parte din noul meu proiect despre care nu pot dezvălui prea multe acum”.

Printre planurile de final de an, întâlnirea cu Dan Helciug pe scenă este vestea pe care actrița a împărtășit-o deja cu bucurie.