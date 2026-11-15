 Cum să faci curmale învelite în ciocolată fără zahăr. Rețeta pentru un desert sănătos și gustos
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Cum să faci curmale învelite în ciocolată fără zahăr. Rețeta pentru un desert sănătos și gustos

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Sub stratul subțire de ciocolată fără zahăr, curmalele rămân moi și au un gust care amintește de caramel. Servește-le reci, când ciocolata se rupe ușor la prima mușcătură.

Curmale învelite în ciocolată
Curmale învelite în ciocolată Foto: Shutterstock

Ingrediente

12 curmale mari

150 g ciocolată neagră fără zahăr

30 g ciocolată albă fără zahăr, pentru decor

12 alune de pădure crude

1 linguriță ulei de cocos

Mod de preparare

Desfaci curmalele și scoți sâmburii. Umpli fiecare curmală cu câte o alună.

Topești ciocolata neagră la bain-marie și amesteci până devine fină. Adaugi uleiul de cocos pentru luciu.

Treci curmalele prin ciocolată și le așezi pe hârtie de copt. Torni deasupra dungi fine de ciocolată albă. Dai la frigider până când se întărește glazura.

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