Tapetul ales de Anca Țurcașiu pentru noua locuință! Detaliul care atrage imediat atenția

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, sunt tot mai aproape de momentul în care se vor muta în noua locuință, achiziționată în apropierea Bucureștiului. Cei doi se ocupă îndeaproape de renovarea casei și le arată fanilor, pas cu pas, cum se transformă viitorul lor cămin.

Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban. Foto: Facebook

Recent, actrița a publicat pe rețelele de socializare o imagine din locuință, dezvăluind unul dintre elementele de decor alese pentru amenajare. Vedeta și partenerul ei au optat pentru fototapet cu tematică inspirată din natură, pe care l-au folosit în toate încăperile, pentru a păstra un stil unitar.

Anca Țurcașiu: „Ieri pe tocuri, azi pe scară...”

Anca Țurcașiu pare nerăbdătoare să termine lucrările și să se bucure de noua casă. Aceasta a mărturisit că mai au puțin până la finalizarea amenajărilor și că este implicată activ în tot procesul.

„Mai avem foarte puțin! Yuhuuu! Ador fototapetul, l-am folosit în toate încăperile. Aceeași temă: natura! Suntem în plină activitate... Ieri pe tocuri, azi pe scară...”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu: „Intenționam să ne mutăm din București

Pe lângă agitația din Capitală, cu care se confruntă zi de zi, Anca Țurcașiu și Călin Șerban au decis să facă o schimbare importantă în viața lor. Cei doi și-au cumpărat o casă în apropierea Bucureștiului, unde își doresc să se bucure de mai multă liniște, departe de zgomotul și aglomerația orașului.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare că mutarea era un plan mai vechi, iar acum ea și partenerul său sunt în plin proces de renovare și amenajare a noii locuințe. Deși lucrările le ocupă mult timp, cei doi sunt entuziasmați de schimbarea care îi așteaptă.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București, din zgomot și din aglomerație. Astfel încât, am cumpărat o căsuță cu o curticică în apropierea orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne...

Anul trecut versus anul acesta... Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede! Vă îmbrățișăm, Călin și cu mine, și vă dorim o seară minunată!”, a transmis Anca Țurcașiu.