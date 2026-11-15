 Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”
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Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”

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Silvana Rîciu, una dintre figurile cunoscute ale muzicii populare românești, a vorbit despre problemele cu care se confruntă în ultima perioadă și a explicat de ce alege să gătească la ore târzii. Artista le-a răspuns celor care au criticat-o pentru faptul că petrece multe nopți în bucătărie.

Silvana Rîciu.
Silvana Rîciu. Foto: Facebook

Nu mai este un secret că Silvana Rîciu este o gospodină desăvârșită. Artista pregătește adesea mâncăruri pentru familie, iar activitățile sale din bucătărie sunt împărtășite cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

Totuși, unii dintre aceștia au început să se întrebe de ce gătește atât de des noaptea. Sătulă de comentariile primite, cântăreața a decis să explice motivul: se confruntă cu insomnii, o problemă care o afectează de ani buni.

De ce gătește Silvana Rîciu noaptea

Artista a povestit că are perioade în care reușește să adoarmă la ore rezonabile, dar și nopți în care somnul nu vine decât spre dimineață. În prezent, trece printr-o perioadă dificilă din acest punct de vedere.

„Văd că mulți au o mare dilemă: de ce gătesc eu noaptea? Au fost scrise destule comentarii răutăcioase pe această temă...

În general, gătesc noaptea pentru că am insomnii, iar acest lucru se întâmplă de ani buni. Am perioade în care sunt mai bine și adorm la ore rezonabile, perioade în care adorm spre dimineață și perioade foarte proaste, ca cea pe care o traversez acum, când, iată, este 10:30 și eu încă nu am adormit”, începe mesajul publicat pe Facebook. 

„Nu reușesc să mă liniștesc și, din cauza atâtor gânduri, nu pot să adorm”

Silvana Rîciu spune că stresul și grijile o împiedică să se odihnească. Chiar și lucrurile mărunte o pot ține trează, iar dacă are ceva de rezolvat a doua zi, îi este și mai greu să adoarmă. Totodată, artista a ținut să le răspundă celor care au acuzat-o că gătește noaptea pentru atenție sau aprecieri în mediul online.

„Mă stresez din orice lucru, oricât de mic, și îmi fac griji pentru orice. Dacă am ceva de făcut a doua zi, nu mă mai ia somnul deloc. Așa sunt eu. Nu reușesc să mă liniștesc și, din cauza atâtor gânduri, nu pot să adorm. Sunt mulți oameni care se confruntă cu aceeași afecțiune ca mine.

Unii au tot scris prin comentarii că gătesc noaptea ca să impresionez, să primesc like-uri, să mă dau mare sau din alte motive asemănătoare. Ce om sănătos la cap și-ar pierde somnul de noapte de bunăvoie doar ca să primească like-uri sau să impresioneze pe cineva?

Adevărul este acesta: dacă tot am insomnii, folosesc timpul respectiv pentru a face ceva util, cum ar fi să gătesc. Copiii trebuie să aibă ce mânca, indiferent la ce oră reușesc eu să adorm.”

Insomniile și dereglările hormonale i-au afectat organismul

Cântăreața a mai mărturisit că, de-a lungul anilor, a încercat diferite medicamente, însă în prezent nu mai urmează un astfel de tratament. În schimb, încearcă să își regleze singură programul de somn, deși recunoaște că nu reușește întotdeauna.

Silvana Rîciu a vorbit și despre efectele pe care problemele de somn și dereglările hormonale le-au avut asupra organismului său. Artista consideră că acestea au contribuit la creșterea în greutate și îi îngreunează procesul de slăbire.

„De-a lungul anilor, am luat tot felul de medicamente, dar acum nu mai iau nimic. Încerc să îmi reglez singură programul de somn. Uneori îmi iese, alteori nu...

Problema insomniilor, împreună cu dereglările hormonale, mi-a dat întregul organism peste cap. De aceea m-am și îngrășat și tot de aceea slăbesc foarte greu atunci când țin diete. Toate se leagă. Reușesc doar în anumite perioade să dau jos câteva kilograme. În rest, indiferent ce dietă aș ține, nu slăbesc deloc.

Acum sper că s-au liniștit cei care aveau atât de multe dileme în ceea ce mă privește. Le-am oferit istoricul meu medical. Poate că așa nu vor mai comenta prostii.”

Cum a reușit să slăbească Silvana Rîciu 

Silvana Rîciu a povestit și cum a reușit să slăbească, după ce mai multe persoane au întrebat-o dacă a apelat la tratamente sau intervenții care să o ajute să scape de kilogramele în plus. Artista a explicat că a ales o metodă sănătoasă, bazată pe răbdare și consecvență, chiar dacă rezultatele apar mai greu.

În urmă cu câteva luni, cântăreața mărturisea că a preferat să slăbească treptat, fără să își forțeze organismul. Aceasta a explicat că, după vârsta de 40 de ani, trei sarcini și problemele hormonale, procesul a devenit mai dificil, însă este mulțumită de alegerea făcută.

„Am ales să slăbesc lent, dar sigur, fix în ritmul corpului meu, chiar dacă se pare că eu slăbesc foarte greu după 40 de ani, trei sarcini, dereglări hormonale etc. Pe de o parte, să slăbești lent este benefic pentru corp și pentru că nu ți se lasă pielea. Pe de altă parte, riscul de a te reîngrășa după ce slăbești este mult mai mic.

Eu, de exemplu, o lună, în perioada sărbătorilor, de prin 24 decembrie până prin 24-25 ianuarie, nu am ținut dietă. Am mâncat de toate, dar în cantități mici. Îmi era teamă că m-am îngrășat după ce m-am răsfățat cu de toate. Când m-am urcat pe cântar, nu era nicio schimbare în rău. Deci sunt pe drumul cel bun. Doar că îmi trebuie multă răbdare. Atât”, a explicat Silvana Rîciu pe Facebook, la începutul acestui an. 

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