Șeful Casei de Pensii, reacție după recalcularea greșită: „Salutare și un praz verde!”

Raportul Curții de Conturi privind neregulile descoperite în sistemul de pensii a stârnit reacții, după ce auditorii au identificat inclusiv suspiciuni privind recalcularea unor pensii cu un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Nicolae Giugea, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a contestat modul în care a fost obținută cifra de peste 2,2 milioane de beneficiari.

Reacție halucinantă a președintelui Casei de Pensii la recalcularea greșită a 2,2 milioane de pensii Foto: arhiva Click!

Nicolae Giugea a fost contactat de Antena 3 CNN pentru a explica situația pensiilor care ar fi fost recalculate cu un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Acesta a contestat cifra de aproximativ 2,2 milioane de pensii și a cerut date concrete în locul unor „probabilități și extrapolări”. La finalul discuției, șeful CNPP a avut o reacție neașteptată atunci când a fost întrebat ce se întâmplă cu pensionarii care ar fi primit mai puțini bani.

Reacția lui Nicolae Giugea după raportul Curții de Conturi

Raportul Curții de Conturi semnalează mai multe nereguli din sistemul de pensii. Printre acestea se numără și situații în care indemnizații au fost plătite unor persoane decedate sau pensii de urmaș au ajuns la beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile legale.

În cadrul discuției cu reporterul Antena 3 CNN, Nicolae Giugea a fost întrebat cum a fost posibil ca milioane de pensii să fie calculate greșit în minus.

Reporter: Cum a fost posibil ca 2 milioane de pensii să fie calculate greșit în minus?

Nicolae Giugea: Curtea de Conturi e guru al României și tot ce spune Curtea de Conturi e un adevăr de necontestat.

Reporter: Deci au fost greșite 2 milioane de pensii, au fost calculate greșit în minus?

Nicolae Giugea: Nu.

Reporter: Are informații false Curtea de Conturi?

Nicolae Giugea: Nu, e metoda de deducere a acestei cifre. Merge pe teoria probabilităților. Probabil 2 milioane...

Reporter: Au fost calculate mai mici sau nu e probabil?

Nicolae Giugea: Mie trebuie să îmi vină pe cifre cuantificate, nu pe probabilități și extrapolări. Când au verificat în șase luni Curtea de Conturi 2,5 milioane de dosare?

Ce spune șeful Casei de Pensii despre recalcularea pensiilor

Nicolae Giugea a fost întrebat și ce măsuri vor fi luate în cazul pensiilor recalculate. Președintele CNPP a precizat că va oferi mai multe explicații ulterior, după ce va analiza situația.

Reporter: Ce faceți, recalculați pensiile, le luați de la capăt, cum faceți atunci dacă nu aveți încredere în raportul acesta al Curții de Conturi?

Nicolae Giugea: Mâine ies și vă spun exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. Vedeți că e pe 2024 raportul.

Reporter: Dumneavoastră sunteți președinte acum. Ce veți face?

Nicolae Giugea: Pe mine nu mă afectează poziția mea de președinte. Mă afectează că aruncați și contribuiți la treaba asta, aruncați cu noroi în 4.500 de oameni care muncesc pe brânci în țara asta.

Reporter: Dumneavoastră înțelegeți gravitatea problemei, că este raportul Curții de Conturi?

Nicolae Giugea: Mâine vă dau raportul cel mai complet.

Reporter: Oamenii astăzi vor să știe ce se întâmplă.

Nicolae Giugea: Lăsați, că nu astăzi! Că dacă nu publica Curtea de Conturi ăla, nu se știa... Nu s-a prăbușit sistemul de pensii în România.

Ce se întâmplă cu pensionarii care au primit mai puțini bani

Una dintre întrebările adresate președintelui CNPP a vizat pensionarii care, în urma recalculării, ar fi primit sume mai mici. Nicolae Giugea a oferit un răspuns înainte de a încheia discuția cu reporterul.

Reporter: Dacă sunt oameni care au luat mai puțini bani, ce facem în acest caz?

Nicolae Giugea: Sunt la Avocatul Poporului acum și... vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru... Dacă vreți să ne auzim mâine, bine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și un praz verde!

Erori în recalcularea pensiilor

Potrivit raportului Curții de Conturi, recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023 a fost, în anumite situații, realizată greșit. Principalul motiv indicat este legat de sistemul informatic utilizat de CNPP, despre care inspectorii au concluzionat că „nu funcționează în parametrii optimi”.

„Datele existente anterior recalculării nu au fost preluate în totalitate, astfel că recalcularea nu s-a realizat în toate cazurile prin înmulţirea numărului total de puncte realizat în raport cu stagiul de cotizare în sistemul public de pensii (valabil la data de 31.08.2024) cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 84 din lege (81 lei).

În privința punctelor de stabilitate, cauza principală care a condus la denaturarea drepturilor de pensie a fost incapacitatea sistemului informatic de a delimita stagiul de cotizare contributiv utilizat la deschiderea dreptului de pensie și stagiul de cotizare contributiv avut în vedere la acordarea punctelor de stabilitate, prin excluderea de la calculul acestuia din urmă a unor perioade, cum ar fi stagiile de cotizare în condiții deosebite/speciale de muncă”, scrie în raportul citat.

Prin extrapolare statistică la nivelul populațiilor afectate, au fost estimate o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei prin acordarea unor punctaje mai mari și o subevaluare de peste 230 de milioane de lei în cazurile în care pensionarilor li s-au stabilit punctaje mai mici.