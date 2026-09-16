Destinația turistică superbă care s-a transformat în coșmar pentru localnici: „A devenit imposibil să găsești o casă”

Deși este o destinație turistică faimoasă în întreaga lume, care atrage nenumărați vizitatori străini în fiecare an, acest paradis aparent este privit cu totul altfel de către localnici. Oamenii care locuiesc în acest oraș reclamă faptul că tot mai multe apartamente sunt transformate în spații de cazare pentru turiști, iar găsirea unui apartament de închiriat este aproape imposibilă.

Vieste atrage milioane de turiști anual Foto: Pexels

Vieste este una dintre cele mai faimoase și mai populare atracții turistice din sudul Italiei. Însă, indiferent de cât de popular este acest loc în rândul turiștilor, pentru localnici, situația este una mult mai neplăcută. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, piața locuințelor din acest oraș din Puglia a fost afectată profund de dezvoltarea închirierilor turistice pe termen scurt și a unităților B&B.

„La Vieste ne confruntăm cu o adevărată urgență socială care îi sufocă pe locuitori. A devenit imposibil să găsești o casă de închiriat pentru un an”, a spus un localnic, pentru publicația FanPage.

Viața localnicilor din Vieste devine tot mai dificilă

Localnicii spun că a devenit aproape imposibil să găsească un apartament care să poată fi închiriat pentru o perioadă mai îndelungată. Iar acest fenomen afectează cel mai mult tinerii și familiile. Unii proprietari își închiriază apartamentele doar în lunile de iarnă, iar vara cer chiriașilor să plece pentru a putea pune spațiile la dispoziția turiștilor.

„Locuințele destinate rezidenților au fost practic reduse la zero. Cei care caută o casă sunt refuzați sistematic sau obligați să părăsească locuința în luna mai pentru a face loc turiștilor”, mai spune localnicul din Vieste.

Milioane de turiști ajung în Vieste

Acest mic oraș din sudul Italiei are o populație de numai 13.000 de locuitori dar, în fiecare an, undeva în jur de două milioane de turiști ajung aici. Iar localnicii acuză autoritățile că nu au luat suficiente măsuri pentru a proteja locuințele destinate rezidenților.

„Este un fenomen care a explodat fără nicio limită și care a golit cartierele și a transformat Vieste într-un oraș-vitrină activ doar câteva luni pe an, lăsând oamenii fără soluții în restul lunilor”, a mai spus localnicul din Vieste.