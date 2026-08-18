 Câtă apă și cât curent consumă mașina de spălat vase la un ciclu de spălare. Care sunt cele mai economice programe
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Câtă apă și cât curent consumă mașina de spălat vase la un ciclu de spălare. Care sunt cele mai economice programe

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Spălatul vaselor este o activitate pe care cu toții încercăm să o evităm și să o terminăm cât mai repede cu putință. Din acest motiv, mașina de spălat vase se transformă rapid în unul dintre cele mai populare aparate electrocasnice din întreaga țară. Însă, este important să știm și cât consumă aceasta.

Mașina de spălat vase poate consuma mult curent
Mașina de spălat vase poate consuma mult curent

Mașina de spălat vase este un aparat electrocasnic care ne va ajuta să facem curat după masă mai repede ca oricând. Însă, deși avantajele acestui aparat sunt evidente, este important să știm precis cât de mult curent și apă consumă.

Cât curent consumă mașina de spălat vase la un ciclu de spălare

Din păcate, mașina de spălat vase se numără printre cei mai mari consumatori de curent electric din casa noastră. Cum are nevoie de apă caldă pentru a funcționa, cei care folosesc mașina de spălat vase în fiecare zi își pot adăuga chiar și 100 de lei la factură, în fiecare lună.

Chiar și atunci când este folosită numai o oră pe zi, mașina de spălat vase poate consuma aproximativ 3 kW. Pe parcursul unei luni întregi, putem adăuga la factură undeva în jur de 90 kWh, așa că se poate ajunge ușor la 100 de lei în plus la factură.

Câtă apă consumă mașina de spălat vase

În ce privește consumul de apă, este vorba, în medie, despre oriunde între 7 și 14 litri de apă pentru un ciclu complet de spălare. Cantitatea de apă necesară depinde de programul selectat și de modelul mașinii.

De-a lungul unei luni, dacă folosim mașina de spălat de trei ori pe săptămână, se poate ajunge la un consum de 120 de litri de apă.

Programul eco, ideal pentru un consum redus

Desigur, atunci când vine vorba despre consumul de apă și, mai ales, de curent, programul eco este, adesea, cel ideal pentru a face economii.

Acest program de spălare ajustează în mod automat ciclul de spălare în funcție de cât de murdare sunt vasele. De asemenea, consumul de curent depinde și de modelul aparatului, iar cele mai noi sunt, desigur, cele mai eficiente atunci când vine vorba despre consum.

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