Descoperirea șocantă făcută de polițiștii spanioli după ce au oprit o mașină cu patru români. Ce se afla în vehicul

Patru români sunt acum cercetați pentru furt după ce au fost opriți de autorități în provincia spaniolă Zamora. Totul s-a petrecut în urma unui control rutier de rutină, în urma căruia polițiștii au făcut o descoperire care i-a lăsat fără cuvinte.

Incidentul s-a produs în Spania Foto: Zamora 3.0

Polițiștii spanioli au făcut o descoperire care i-a lăsat fără cuvinte după ce au oprit în trafic o mașină la bordul căruia se aflau patru români. În urma acestui control de rutină, cei patru pasageri au ajuns să fie cercetați pentru furt calificat, potrivit informațiilor de la Zamora 3.0.

Totul s-a petrecut în regiunea spaniolă Zamora, iar polițiștii au găsit la bordul mașinii celor doi nu mai puțin de opt saci din plastic plini cu sârmă de cupru arsă. În plus, polițiștii au descoperit și faptul că șoferul consumase substanțe interzise.

Polițiștii au găsit opt saci cu sârmă de cupru arsă

În urma controlului rutier, unul dintre pasageri a fost reținut de polițiștii spanioli iar mașina a fost confiscată de autorități. Acest incident s-a petrecut pe autostrada CL-612, pe raza municipiului Villalpando.

Polițiștii au oprit mașina românilor deoarece au observat faptul că autovehiculul efectua manevre ezitante, suspecte, atunci când s-a apropiat de punctul de control. Din acest motiv, mașina a fost oprită, iar polițiștii au verificat-o cu atenție.

Un pasager a fost reținut de autorități

Sacii de plastic se aflau în portbagajul mașinii, iar din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că sârma de cupru fusese secționată și arsă cu un arzător cu flacără, pentru a scăpa de izolație.

Atunci când polițiștii i-au întrebat pe pasagerii de la bordul mașinii de unde aveau sârma de cupru, aceștia au spus că era vorba despre un surplus rămas de la un șantier de construcții, oferit chiar de către proprietar. Cu toate acestea, pasagerii români nu au putut oferi documente care să ateste acest lucru.

În plus, unul dintre pasageri avea pe numele său trei mandate de arestare emise în Spania, iar bărbatul a fost arestat pe loc. În același timp, șoferul ar fi consumat canabis și cocaină, iar cum ceilalți trei pasageri de la bord nu aveau permis, mașina a fost și ea reținută de autorități.