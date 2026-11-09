Oana Roman, nemulțumită de răspunsul primit după ce a vrut să doneze haine: „Aș fi putut să fac bani din chestia asta”

Oana Roman a vrut să doneze o parte dintre hainele care nu îi mai vin nici ei, nici fiicei sale, Isabela. Deși articolele vestimentare erau în stare foarte bună, răspunsul primit de la o asociație care distribuie donații persoanelor defavorizate a lăsat-o nemulțumită pe vedetă.

Oana Roman, revoltată după ce a vrut să-și doneze hainele Foto: Instagram

După ce ea și fiica sa au slăbit în acest an, Oana Roman a constatat că multe dintre hainele lor nu le mai sunt potrivite. În loc să le vândă, a decis să le ofere persoanelor care au nevoie de ele. Pentru a face acest lucru, a contactat o asociație specializată în distribuirea donațiilor, însă discuția cu reprezentanții acesteia nu a decurs așa cum și-ar fi dorit.

Vedeta a povestit întreaga întâmplare pe Instagram, unde a publicat mai multe mesaje la InstaStory. Potrivit spuselor sale, primul mesaj privat trimis organizației a rămas fără răspuns. Abia după ce a lăsat un comentariu public a primit o reacție din partea reprezentanților asociației.

Oana Roman a explicat că strânsese numeroase articole vestimentare, unele noi, iar altele purtate o singură dată sau de două ori. Considerând că acestea se află într-o stare foarte bună și ar putea fi de folos celor care nu își permit să își cumpere haine, a ales să le doneze.

Vedeta a amintit și că implicarea în astfel de acțiuni nu este o noutate pentru ea. De-a lungul anilor, a organizat campanii prin care a oferit haine, încălțăminte și cărți, iar fiica sa a învățat încă de la grădiniță cât de important este să îi ajute pe cei care au mai puține posibilități.

„Vă rog să mă ascultați cu atenție. Isa, de când era mică, la grădiniță, a învățat să doneze pentru oamenii care nu au. Eu, la rândul meu, de ani și ani de zile fac campanii prin care donez haine, încălțăminte foarte bună, donez cărți. Nu am făcut public neapărat lucrul ăsta tot timpul, pentru că n-am considerat că e normal.

Acum am strâns foarte multe haine, multe dintre ele noi, altele purtate poate o dată sau de două ori, haine bune, scumpe, și m-am hotărât să contactez o asociație care se ocupă să doneze și să duc aceste lucruri către oamenii care au nevoie. Și le-am scris un mesaj. Nu mi-au răspuns. Le-am scris apoi un comentariu, în sfârșit mi-au răspuns și am să vă arăt ce răspuns mi-au trimis, în condiții în care știu cine sunt eu”, și-a început Oana Roman mesajul publicat pe Instagram.

Oana Roman a povestit că reprezentanții asociației i-ar fi transmis că și persoanele aflate în dificultate merită haine noi, cu etichetă. Replica a deranjat-o, întrucât susține că precizase deja că printre articolele pe care voia să le doneze se aflau și unele nepurtate, iar restul fuseseră îmbrăcate de foarte puține ori.

Vedeta a mai relatat că, ulterior, reprezentanții organizației i-ar fi reproșat că nu le-a spus de la început că hainele sunt în stare bună. Nemulțumită de modul în care a fost tratată, Oana Roman a decis să publice conversația și să le ceară urmăritorilor săi o părere despre situație.

Oana Roman ar fi putut să vândă hainele, dar a ales să le doneze

Vedeta a explicat că ar fi putut obține bani din vânzarea articolelor vestimentare, mai ales că acestea erau de calitate și se aflau într-o stare foarte bună. Totuși, a renunțat la această idee, deoarece ar fi presupus timp și efort pentru fotografierea fiecărui produs, publicarea anunțurilor și pregătirea coletelor.

În cele din urmă, a preferat să le ofere gratuit unor persoane care au nevoie de ele. Tocmai de aceea, răspunsul primit de la asociație a fost cu atât mai frustrant pentru Oana Roman, care a criticat atitudinea reprezentanților organizației.

„Și vă rog pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare ok mesajul ăla. Ce-i culmea și ce mă frustrează este că hainele astea, pe care vreau să le donez, aș fi putut foarte bine să le vând. Pentru că sunt pe multe grupuri unde se vând haine pre-owned și aș fi putut să fac bani din chestia asta. Adică efectiv puteam să le vând pentru că sunt atât de frumoase și atât de bune.

Dar am ales să nu le vând pentru că este și multă muncă să stau să fac postări, poze, colete. Și am zis «ok, hai să le donez». Și le scriu unor oameni care păreau foarte ok și care au răspuns cum mi-au răspuns, pe tonul ăla și cu atitudinea aia, încât, efectiv, stau și mă întreb de ce unii oameni se laudă că fac campanii caritabile în condițiile în care nu au niciun pic de empatie și au cumva un caracter foarte prost, că asta e realitatea. Asta mă frustrează foarte rău”, a încheiat Oana Roman.