Site special cu noutăți de la moaște și cărți poștale trimise gratuit, premierele Patriarhiei de la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou”

Vrei să știi în timp real ce se întâmplă la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei” sau pe unde este coada de la cele șase moaște depuse pe Dealul Mitropoliei? Ei bine Patriarhia Română a adus credința la alt nivel: a creat un site al „cozii la moaște”. Și asta nu este tot! Vrei să știe tot neamul că ești la moaște? Ei bine poți trimite gratuit vederi cu imaginea Catedralei Patriarhale și icoana „Sfântului Dimitrie cel Nou”.

Siteul este actualizat de sutele de voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Foto: basilica.ro Foto: basilica.ro

Site dedicat cozii de la moaștele din Dealul Patriarhiei

sfdimitrie.arhiepiscopiabucurestilor.ro. Este siteul dedicat sărbătorii „Sfântului Dimitrie cel Nou” care urmărește inclusiv activitatea de la moaște. Informațiile sunt actualizate permanent cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt alături de pelerini pe toată durata pelerinajului.

Sunt puse la dispoziție date despre transportul în comun în zonă, accesul persoanelor cu dizabilități și cel a familiilor cu copii mici. Pagina cuprinde o hartă care prezintă capătul rândului în timp real, punctele de prim ajutor, locurile de unde poate fi procurată agheasmă și de unde se pot achiziționa lumânări și obiecte bisericești. Aceasta poate fi accesată și de pe siteul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în partea dreaptă, la secțiunea „Hramul Catedralei Patriarhale” scriu cei de la basilica.ro.

Cartea poștală are pe copertă Catedrala Patriarhală și icoana Sf. Dimitrie cel Nou. Foto: basilica.ro

Ce trebuie să știți despre vederile speciale cu poza Catedralei Patriarhale

Pelerinii care vin în Capitală zilele acestea să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfintei Elisabeta de la Pasărea pot trimite gratuit cărți poștale celor dragi direct de la coadă. Acestea se pot procura și expedia de la cortul special amenajat pe Dealul Patriarhiei, pe calea de ieșire spre Strada 11 iunie anunță Patriarhia Română. Pozele de pe vedere reprezintă Catedrala Patriarhală din București și o icoană cu „Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei”.

Pelerinajul la cele șase moaște așezate în altarul special din curtea Catedralei Patriarhale se va încheia miercuri după ce toți credincioșii prezenți la coadă se vor închina. Dacă sunt prea mulți, raclele cu moaște vor fi lăsate până în dimineața zilei 29 octombrie.