 Site special cu noutăți de la moaște și cărți poștale trimise gratuit, premierele Patriarhiei de la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Site special cu noutăți de la moaște și cărți poștale trimise gratuit, premierele Patriarhiei de la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vrei să știi în timp real ce se întâmplă la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei” sau pe unde este coada de la cele șase moaște depuse pe Dealul Mitropoliei? Ei bine Patriarhia Română a adus credința la alt nivel: a creat un site al „cozii la moaște”. Și asta nu este tot! Vrei să știe tot neamul că ești la moaște? Ei bine poți trimite gratuit vederi cu imaginea Catedralei Patriarhale și icoana „Sfântului Dimitrie cel Nou”. 

Siteul special dedicat sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou
Siteul este actualizat de sutele de voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Foto: basilica.ro Foto: basilica.ro

Site dedicat cozii de la moaștele din Dealul Patriarhiei 

sfdimitrie.arhiepiscopiabucurestilor.ro. Este siteul dedicat sărbătorii „Sfântului Dimitrie cel Nou” care urmărește inclusiv activitatea de la moaște. Informațiile sunt actualizate permanent cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt alături de pelerini pe toată durata pelerinajului.  

Sunt puse la dispoziție date despre transportul în comun în zonă, accesul persoanelor cu dizabilități și cel a familiilor cu copii mici. Pagina cuprinde o hartă care prezintă capătul rândului în timp real, punctele de prim ajutor, locurile de unde poate fi procurată agheasmă și de unde se pot achiziționa lumânări și obiecte bisericești. Aceasta poate fi accesată și de pe siteul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în partea dreaptă, la secțiunea „Hramul Catedralei Patriarhale” scriu cei de la basilica.ro. 

Cartea poștală cu sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou
Cartea poștală are pe copertă Catedrala Patriarhală și icoana Sf. Dimitrie cel Nou. Foto: basilica.ro

Ce trebuie să știți despre vederile speciale cu poza Catedralei Patriarhale 

Pelerinii care vin în Capitală zilele acestea să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfintei Elisabeta de la Pasărea pot trimite gratuit cărți poștale celor dragi direct de la coadă. Acestea se pot procura și expedia de la cortul special amenajat pe Dealul Patriarhiei, pe calea de ieșire spre Strada 11 iunie anunță Patriarhia Română. Pozele de pe vedere reprezintă Catedrala Patriarhală din București și o icoană cu „Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei”. 

Pelerinajul la cele șase moaște așezate în altarul special din curtea Catedralei Patriarhale se va încheia miercuri după ce toți credincioșii prezenți la coadă se vor închina. Dacă sunt prea mulți, raclele cu moaște vor fi lăsate până în dimineața zilei 29 octombrie. 

Ghid de cumpărături

Mara Banica, foto Facebook jpg
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan” Vedete românești
banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
image
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat. „Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el” adevarul.ro
image
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv adevarul.ro

Parteneri

image
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia www.fanatik.ro
image
Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră. Un kilogram costă 60 de lei și e considerat o delicatesă observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional” www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
nuci alune istock jpg
România domină piața nucilor din Uniunea Europeană! Exporturile au adus zeci de milioane de euro anul trecut Național
Brasov, foto Shutterstock jpg
Două orașe din România au ajuns sufocate de turiști. Localnicii au început să primească reduceri Național
turism romania foto ovidiu oprea jpeg
#Exclusiv Click!
Românii preferă vacanțele în țară. Cât costă un weekend la munte, la mare sau în Maramureș Național
pisica istock jpg
Un tratament folosit de mulți bărbați poate fi letal pentru animale: „Nu scrie absolut nicăieri” Fapt divers
abd09e69 0501 4984 aa78 d501f98f864f jpg
Cine sunt noii membri ai grădiniței de la Zoo Băneasa. Ce trebuie să știți despre ei Național
Livrator Sursa magnific com jpg
De ce nu își mai dorește un român muncitori străini în țară. Ce îl nemulțumește: „E ușor să strigi «Rasism!»” Fapt divers
somn istock jpg
Cum poți scăpa de insomnia provocată de stres. Trucurile simple la care trebuie să apelezi înainte de culcare Fapt divers
masina de spalat jpg
Greșeala pe care o fac mulți oameni când spală lenjeria de pat. De ce capătă o nuanță gălbuie Fapt divers
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net