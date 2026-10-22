„Sfinții sunt salvarea noastră, căci tare greu o ducem”. Moaștele din Catedrala Patriarhală, ajutorul de iarnă al bucureștenilor

Ziua a V-a a sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Cerul supărat a adus puțină lume la cea mai mare sărbătoare religioasă a Capitalei, deși Catedrala Patriarhală adăpostește în aceste zile moaștele a cinci martiri ai credinței. Printre cei care s-au închinat la rămășițele sfinte s-a numărat și reporterul Click!, pelerin incognito.

Câteva zeci de persoane au venit să se închine la moaștele din Catedrala Patriarhală Foto: Adrian Popescu

Sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou”, evenimentul religios nr 1 din Capitală

În perioada 18-28 octombrie, pe Dealul Mitropoliei sau „Colina Bucuriei” cum a rebotezat locul patriarhul Daniel, se desfășoară unul dintre cele mai mari evenimente religioase anuale din sudul României. Este vorba de sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou” și, ca de fiecare dată, au fost aduse spre închinare moaștele mai multor sfinți.

În Catedrala Patriarhală sunt moaștele a cinci sfinți Foto: Adrian Popescu

Deocamdată sunt prezente raclele cu rămășițele sfinților: „Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, ale „Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, ale „Împăraților Constantin și Elena” și Nectarie. Acestea sunt ținute până pe 24 octombrie în Catedrala Patriarhală, iar apoi, după „Calea Sfinților”, procesiunea religioasă numărul 1 a anului în București, vor fi depuse în altarul special din curtea Patriarhiei. Cu această ocazie, lor li se va alătura și racla cu rămășițele „Sfântei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”.

La coadă la moaște

Spre orele prânzului și pe o ploaie enervantă, reporterul Click! s-a așezat conștiincios la coadă, printre cei aproximativ 50 de credincioși, pentru a ajunge înăuntru, în catedrală, la raclele cu moaște. Lângă mine, Leonora, o profesoară pensionară din Pitești și Nea Mihai, cizmar de Pantelimon, fugit între două comenzi la pelerinaj, își povesteau necazurile.

„Au mai fost vremuri grele, am mai strâns cureaua, dar parcă așa ca acuma nu știu să fi fost. Am venit cu trenul la sfinți ca să mă rog să ne ajute că toată familia mea este legată de Dacia și nu mai sunt comenzi, vin probleme mari”, se vaită femeia iar bărbatul dă din cap a aprobare

„Dacă vedeți ce pantofi aduce lumea la reparat doar ca să mai economisească un ban nu vă vine să credeți. Încălțămintea a ajuns barometrul sărăciei”, explică omul. Ajungem repede în biserică la moaște. Unii scot haine și le freacă de geamul raclelor, alții ating poze, unii rămân ceva mai mult deasupra relicvelor sfinte, mulți doar se roagă.

Catedrala Patriarhală este centrul credinței bucureștenilor Foto: Adrian Popescu

De jur împrejur biserica este plină, credincioși, preoți și voluntari, printre mesele cu moaște. Este liniște, miroase a tămâie, lumânări și dezinfectant, dela substanțele cu care sunt frecate geamurile raclelor.

„Sfinții sunt salvarea noastră căci tare greu o ducem. Doar de la ei mai așteptăm putere căci viața ne-a covârșit. Și vine iarna...”, spune doamna Aurora unei dudui de lângă ea în timp ce mângâie racla cu sfinții împărați.„Soțul era Constantin și era sprijinul meu. S-a dus anul trecut” spune tristă și lăcrimând văduva. Afară, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei explică virtuțile sfinților ale căror moaște sunt în catedrală.

„De la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou putem învăța virtutea blândeții. De la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, virtutea curajului. De la Sfinții Împărați Constantin și Elena, înțelepciunea și prudența iar de la Sfântul Nectarie răbdarea și smerenia ”, este cuvântul părintelui Andrei Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Cum se va desfășura „Calea Sfinților”

Pe 24 octombrie are loc evenimentul principal al sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, procesiunea „Calea Sfinților”. Comisarul-șef de Poliție Claudiu Costa de la Poliția Capitalei a declarat joi, într-o conferință de presă că între orele 12:00 și 13:00, traficul va fi restricționat pe traseele pe care vor fi purtate în procesiune moaștele. Este vorba de două coloane, care vor avea trasee separate și se vor reuni pe Dealul Mitropoliei.

-Moaștele Sf. Împ. Constantin și Elisabeta și moaștele Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea vor fi purtate în procesiune pe traseul: Biserica Sfântul Spiridon cel Nou – Calea Șerban Vodă – Strada Bibescu Vodă – Aleea Dealul Mitropoliei.

-Moaștele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de mir, ale Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou și ale Sf. Ier. Nectarie de la Eghina vor fi purtate în pelerinaj pe traseul: Platoul Catedralei Patriarhale – Strada Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – Aleea Dealul Mitropoliei.

Comisarul-șef Claudiu Costa a mai anunțat că se va interzice staționarea autovehiculelor pe Dealul Mitropoliei – sensul de urcare, pe platoul de la baza Aleii Dealul Mitropoliei, pe Strada Regina Maria și pe Strada 11 Iunie.