 Oana Roman se pregătește să ajungă pe masa de operație. Ce intervenție medicală urmează să facă
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Oana Roman se pregătește să ajungă pe masa de operație. Ce intervenție medicală urmează să facă

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Oana Roman se pregătește să ajungă pe masa de operație, potrivit celor mai recente declarații făcute de vedetă. Aceasta a dezvăluit cu ce probleme se confruntă și ce intervenție chirurgicală urmează să facă în perioada următoare.

Oana Roman se pregătește pentru o intervenție chirurgicală
Oana Roman se pregătește pentru o intervenție chirurgicală Foto: instagram

De-a lungul timpului, vedeta a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut, dar și despre problemele de sănătate care i-au influențat viața.

De această dată, Oana Roman a dezvăluit că a decis să nu mai amâne o intervenție chirurgicală pe care o consideră necesară, atât din motive medicale, cât și pentru a încheia un capitol care o preocupă de multă vreme.

Oana Roman: „Vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc și obișnuiește să împărtășească detalii din viața personală cu urmăritorii săi. Recent, aceasta a mărturisit că trebuie să se supună unei operații de abdominoplastie, intervenție pe care a amânat-o timp de mai mulți ani. Vedeta speră să rezolve această problemă în primăvara anului viitor.

„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Oana Roman, probleme medicale după nașterea fiicei sale

Oana Roman a devenit mamă în urmă cu 12 ani, însă nașterea fiicei sale, Isabela, a fost însoțită de mai multe complicații medicale. Vedeta a povestit, în urmă cu ceva timp, despre intervenția chirurgicală dificilă prin care a trecut atunci și care i-a pus viața în pericol.

În urma operației, aceasta a rămas cu o cicatrice abdominală extinsă și cu o plasă montată în zona respectivă. Din acest motiv, vedeta susține că trebuie să evite anumite proceduri în acea regiune, iar abdominoplastia ar urma să o ajute să îndepărteze excesul de piele.

„Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat”, spunea ea, la Xtra Night Show.

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