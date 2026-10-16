 Cât a ajuns să măsoare în talie Oana Roman după transformarea spectaculoasă: „Este o mare realizare”
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Cât a ajuns să măsoare în talie Oana Roman după transformarea spectaculoasă: „Este o mare realizare”

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Oana Roman trece printr-o schimbare vizibilă de siluetă, după ce a reușit să dea jos 15 kilograme pe parcursul a aproximativ șase luni.

Oana Roman a topit 15 kilograme în 6 luni:
Oana Roman a topit 15 kilograme în 6 luni: Foto: instagram

Vedeta, care a fost ținta comentariilor răutăcioase ani la rând din cauza greutății sale, le-a dat o replică dură criticilor prin rezultatele obținute. Recent, aceasta a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale noile sale dimensiuni, mărturisind că a rămas surprinsă când a pus centimetrul pe talie și bust.

Oana Roman. măsurători neașteptate în talie

Vedeta a explicat că a evitat să se măsoare săptămânal pentru a nu pune presiune inutilă pe ea, însă la prima verificare oficială a constatat o scădere drastică în centimetri. De la peste 106–107 centimetri la bust, a ajuns în prezent la 95 de centimetri, în timp ce talia i s-a subțiat de la peste 85 de centimetri până la 75 de centimetri.

Efectele se văd direct și în garderobă: hainele măsura M îi vin deja foarte lejer la cumpărături, iar următorul obiectiv al vedetei este să poată îmbrăca mărimea S.

„Am o dilemă, pentru că nu mai știu ce măsură port. Astăzi, este prima oară când m-am măsurat de când am început să slăbesc. (...) Am 95 de centimetri la bust și 75 de centimetri în talie, în condițiile în care am plecat de la peste 85 de centimetri în talie și peste 106-107 la bust. Deci, nu știu exact ce măsură am. Este probabil un M, nu știu. Dar este, într-adevăr, o mare realizare. Poate unii zic că nu, dar mie mi se pare că da”, a transmis Oana Roman pe Instagram, potrivit Libertatea

Slăbire controlată medical: „Minus 15 kilograme din martie până acum, pe bază de analize”

Oana Roman a subliniat că scăderea în greutate nu a fost una forțată sau accelerată prin metode riscante, ci un proces lent, derulat sub atenta supraveghere a medicilor. Pentru a opri orice speculație, vedeta a arătat dosarul medical cu toate investigațiile și analizele periodice făcute din primăvară până în prezent.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a precizat fiica fostului premier.

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