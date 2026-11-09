 Anca Dinicu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Radu, care a împlinit 2 ani: „Cu tine vreau să văd ce a rămas din lume”
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Anca Dinicu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Radu, care a împlinit 2 ani: „Cu tine vreau să văd ce a rămas din lume”

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Zi specială în familia Ancăi Dinicu! Fiul actriței, Radu, a împlinit 2 ani, iar mama lui a marcat momentul printr-o postare emoționantă pe Instagram. Vedeta i-a transmis băiețelului un mesaj plin de iubire, în care a vorbit despre schimbările pe care maternitatea le-a adus în viața sa și despre fericirea pe care i-a oferit-o venirea lui pe lume.

Radu, fiul actriței Anca Dinicu, a împlinit 2 ani
Radu, fiul actriței Anca Dinicu, a împlinit 2 ani Foto: arhiva Click!

Cu ocazia aniversării celor doi ani, actrița a publicat un mesaj adresat direct băiețelului, pe care și-ar dori ca acesta să îl citească atunci când va fi suficient de mare. Anca Dinicu a mărturisit că Radu i-a redat bucuria și a făcut-o să privească viața dintr-o perspectivă diferită.

Vedeta a vorbit inclusiv despre felul în care maternitatea a învățat-o să pună limite și să aleagă mai atent lucrurile cărora le acordă timpul și energia.

„Mi-ai dat ce n-am să pot eu să-ți ofer vreodată”

2 ani cu Radu. Copilule, las asta aici pentru când o să poți tu să citești. Să știi că eu, mama ta, Anca Dinicu, cum mă strigi tu când nu răspund în secunda 2 la «mămica», sunt mai fericită cu 2 inimi. Mi-ai dat ce n-am să pot eu să-ți ofer vreodată: bucuria pe care o lăsasem într-o bancă din școala generală, când am încetat să mai zâmbesc la un «bună dimineața».

Mi-ai dat «Nu-ul» pe care pot să-l rostesc fără să mă simt vinovată, punând mereu în balanță dacă merită să fac ceva sau prefer să stau în preajma ta”, a scris actrița pe pagina sa de Instagram.

În continuarea mesajului, actrița i-a mărturisit fiului său că își dorește să descopere lumea alături de el și că iubirea pe care i-o poartă nu vine cu nicio așteptare în schimb. Anca Dinicu a încheiat urarea cu o declarație emoționantă, dedicată băiețelului său, cu ocazia împlinirii celor doi ani.

Pe tine am să te aleg mereu, cu tine vreau să văd ce a rămas din lume. Te iubesc și nu oricum, te iubesc fără să-mi permit să-ți cer înapoi ceva. La mulți ani, băiețelul meu minunat!”.

Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit

În vara acestui an, actrița și tatăl copilului ei, Georgian Păun, au căzut de comun acord să nu mai formeze un cuplu. În schimb, și-au asigurat fanii că decizia luată este cea mai bună pentru ei, menționând că vor forma în continuare o echipă pentru creșterea băiețelului lor.

O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris actrița pe Instagram în luna iunie.

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