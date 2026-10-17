 Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
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Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței

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Mara Bănică a trecut printr-o perioadă dificilă, având în vedere că sezonul gripelor a venit mai devreme. Aceasta a fost pusă la pat de o răceală puternică și de durerile aproape insuportabile de cap. Cu toate acestea, vedeta a plecat să-și facă o intervenție estetică, de care este extrem de încântată.

Mara Bănică.
Mara Bănică. Foto: Instagram

Prezentatoarea TV s-a lăsat din nou pe mâna medicilor esteticieni și a făcut o nouă îmbunătățire. Ce și-a făcut Mara Bănică în zona feței.

Ce intervenție estetică și-a făcut Mara Bănică

Este deja știut faptul că Mara Bănică are mare grijă de aspectul ei fizic. Aceasta a mai trecut prin intervenții estetice și se poate spune că nu spune nu îmbunătățirilor atunci când ea consideră că este cazul. Și de data aceasta, ea a trecut pragul clinicii pentru o intervenție nechirurgicală. Ea a împărtășit cu fanii „magia” de care este extrem de încântată că există.

„Da, da, eu sunt! M-am dus să fac o magie, să-mi dispară ridurile de pe frunte. Bine, n-o fac eu magia, doctorul e responsabil. Oricum, cine a inventat treaba asta... să-i dea Dumnezeu sănătate!”, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

Intervenția controversată făcută de Mara Bănică

Prezentatoarea TV și-a început anul tot cu o intervenție estetică. Aceasta a apelat la o procedură facială ce i-a șters de pe chip câțiva ani buni. Liftingul facial a ajutat-o să-și recapete încrederea în ea și a vorbit inclusiv despre ceea ce a făcut-o să recurgă la o astfel de operație destul de grea.

„Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit. Și hai să vă spun cum am ajuns aici. Am născut la 46 de ani, după niște eforturi imense, atât psihice cât și fizice. Când fetița mea a împlinit 8 luni, omul pe care l-am iubit cel mai mult pe lumea asta, tata, a murit. Cred că durerea, plânsul și amărăciunea mi s-au întipărit pe chip, așa încât, pe la vreo 6 luni de la moartea tatei, când m-am uitat în oglindă, am văzut o femeie pe care n o știam: asprită, tristă, îmbătrânită, parcă lacrimile săpaseră șanț să poată curge“, a scris Mara Bănică, pe Facebook, la acea vreme.

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