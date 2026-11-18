Andreea Raicu și Iulia Vântur au reușit în sfârșit să se revadă, după ce mult timp au încercat să își sincronizeze programele fără succes. Cele două s-au întâlnit în Dubai și au împărtășit momentul cu urmăritorii lor din mediul online.

Iulia Vântur și Andreea Raicu Foto: instagram

Revedere emoționantă între Andreea Raicu și Iulia Vântur în Dubai

Andreea Raicu și Iulia Vântur s-au întâlnit în Dubai, după o lungă perioadă în care au încercat, fără succes, să își facă timp una pentru cealaltă. Vedeta a mărturisit că de fiecare dată când încercau să organizeze o vacanță sau o întâlnire, planurile se schimbau, însă de această dată lucrurile s-au așezat de la sine.

„Noi ne plănuim de foarte mult timp să ne vedem sau să mergem într-o vacanță și nu ne iese. Ne iese doar când nu ne planificăm”, au spus cele două.

Întâlnirea din Dubai a avut loc pe neașteptate, lucru care a făcut momentul și mai special pentru cele două prietene.

„Astăzi cineva a plănuit pentru noi să ne vedem. Mulțumim!”, a mai transmis Iulia Vântur, în timp ce filma decorul spectaculos din jur. Vizibil încântată de revedere și de atmosfera locului, vedeta a admirat luminile și peisajul, exclamând: „Ia uite ce frumos e aici!”.

Cine a vizitat-o în India pe Iulia Vântur

În ultimele săptămâni, în mediul online au apărut tot mai multe speculații privind revenirea emisiunii „Dansez pentru tine” la PRO TV. În timp ce zvonurile continuă să circule, Iulia Vântur a primit o vizită specială în India. Vedeta s-a întâlnit cu Andreea Esca și fiica acesteia, Alexia Eram, care au ajuns la Mumbai.

Andreea Esca a publicat pe Instagram un filmuleț surprins pe aeroportul din Mumbai, unde Iulia Vântur le-a întâmpinat cu un mesaj de bun venit. În imagini, vedeta le aștepta pe cele două cu o pancartă pe care scria „Bine ați venit!”, moment în care prezentatoarea PRO TV poate fi auzită spunând: „Te-am văzut”.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a povestit la rândul său că vizita în India a reprezentat o experiență complet nouă pentru ea.

„Prima oară în India și, sincer, nu știam la ce să mă aștept. O țară a contrastelor, cu locuri superbe, clădiri impresionante, culori și costume spectaculoase, dar și multă sărăcie, suferință... E un loc care te surprinde la fiecare pas și te face să realizezi cât de diferite pot fi lumile în care trăim”, a scris influencerița.