Surorile Kessler, care au decis în 2025 să-și pună capăt zilelor împreună, au lăsat în urmă o scrisoare în care explică de ce au recurs la sinucidere asistată. Alice și Ellen Kessler au declarat că au „atins fundul prăpastiei” din cauza problemelor de sănătate și că au fost ușurate pentru faptul că pot muri împreună.

Alice și Ellen Kessler. Foto: Profimedia

Surorile germane, care au devenit vedete de televiziune uriașe în anii 1960 și 1970, în special în Italia și SUA, au spus că o serie de probleme de sănătate le-a lăsat fără nicio dorință de a continua să trăiască, scrie The Guardian.

Scrisoarea surorilor Kessler

Într-o scrisoare publicată de un apropiat al surorilor, se pare că Alice și Ellen au dezvăluit faptul că starea lor de sănătate le-a împins la un astfel de gest. De asemenea, acestea au spus și cu ce afecțiuni se confruntau la vârsta de 89 de ani.

„Dragi prieteni, ne pare rău că am ales să mergem pe această cale, dar din cauza afecțiunilor noastre medicale nu mai aveam o viață de calitate”.

În afară de problemele cardiace, nu mai avem simțurile gustului și mirosului. Pe lângă toate acestea, Ellen a suferit un accident vascular cerebral, iar drept urmare am ajuns la fundul prăpastiei”, se arată în scrisoare, conform sursei citate.

Pentru că „intraseră în lume împreună”, își doreau „să o părăsească împreună în același fel”, au adăugat ele. „Nu fiți triști; suntem fericite că există moartea asistată, pentru că, în mod cert, datorită ei am fost scutite de multe suferințe”.

Surorile Kessler au încheiat scrisoarea cu mesajul: „Vă dorim tot ce este mai bun. Ne revedem în al nouălea cer”.

Au planificat tot procesul împreună

Surorile au murit pe 18 noiembrie anul trecut , asistate de un medic și un avocat, în vila pe care o împărțeau în cartierul Grünwald din München, Germania. Planificaseră procesul împreună, colaborând cu o organizație pentru persoanele care solicită asistență la moarte, dar le ascunseseră acest lucru prietenilor lor.

Scrisorile au fost trimise în cutiile poștale ale persoanelor apropiate în seara dinaintea morții lor, cu o instrucțiune scrisă de mână pe plic: „Nu deschideți până pe 17 noiembrie”. În interiorul fiecărui plic, ele puseseră cadou o bijuterie de-a lor.

Bibi Johns, o actriță în vârstă de 97 de ani și cea mai apropiată prietenă a cântărețelor, cele trei cunoscându-se pe platourile de filmare ale filmului La Paloma din 1959, a declarat că a auzit de moartea lor la radio înainte de a avea ocazia să deschidă scrisoarea lor.

„A fost un șoc”, a declarat ea pentru ziarul Bild. „Alice și Ellen au fost ca niște surori pentru mine. Am senzația că au plecat pur și simplu într-o călătorie lungă. Încă aștept să mă sune”. I-au lăsat moștenire un pandantiv de aur care înfățișează capetele a două semne zodiacale

Cu un an înainte de moartea lor, într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera , surorile au spus că dorința lor era „să plece împreună, în aceeași zi”, deosrece „ideea că una dintre cele două va pleca prima este foarte greu de suportat”. În timpul vieții lor, ele făcuseră și un pact prin care niciuna nu se va căsători.