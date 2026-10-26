 Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat”
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Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat”

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Andreea Raicu a publicat pe rețelele sociale o fotografie specială alături de două dintre cele mai dragi femei din viața sa: mama ei, în vârstă de 87 de ani, și mătușa Nana, care a împlinit 90 de ani. Vedeta le admiră pentru energia, eleganța și pofta de viață, dar mai ales pentru felul în care au reușit să-și păstreze optimismul și curiozitatea, în ciuda încercărilor prin care au trecut.

Andreea Raicu
Andreea Raicu Foto: Instagram

În mesajul publicat pe Instagram, Andreea Raicu a vorbit cu multă afecțiune despre cele două femei și despre lecțiile pe care le învață de la ele. Chiar și la aceste vârste, mama sa și mătușa Nana sunt conectate la actualitate, folosesc rețelele sociale și sunt dornice să descopere lucruri noi.

Mama Andreei Raicu are 87 de ani, iar mătușa Nana a împlinit 90

„Mama, 87 de ani. Nana, 90”, a scris Andreea Raicu în dreptul fotografiei, descriind cu admirație vitalitatea celor două.

„Și atâta poftă de viață, energie, curiozitate, eleganță și frumusețe!”, a continuat vedeta, recunoscând că poate este subiectivă atunci când vorbește despre familia sa, dar că le consideră „absolut geniale”.

Andreea Raicu este impresionată și de faptul că mama sa și mătușa Nana țin pasul cu tehnologia și cu evenimentele din jurul lor. Cele două au conturi de Facebook și Instagram, fac cumpărături online și sunt la curent cu tot ce se întâmplă în politică, economie și societate.

„Sunt curioase, vor să învețe, să descopere, să facă lucruri noi. Și cred că tocmai asta le ține atât de vii”, a mărturisit vedeta.

Pentru ea, dorința de a învăța și de a rămâne conectate la lumea din jur reprezintă una dintre cele mai frumoase calități ale celor două femei.

Prin ce momente grele au trecut cele două femei din viața vedetei

Mama Andreei Raicu și mătușa Nana au trecut prin experiențe dureroase de-a lungul vieții. Au trăit în vreme de război, au pierdut două surori în copilărie, iar mai târziu și-au pierdut și soții. Mama vedetei a rămas văduvă în urmă cu 25 de ani, în timp ce mătușa Nana și-a pierdut soțul acum 12 ani.

Cu toate acestea, suferințele nu le-au făcut să renunțe la bucuria de a trăi și nici la deschiderea față de oameni și experiențe noi.

„Au avut pierderi, durere și momente grele. Și totuși, nu și-au pierdut bucuria de a trăi. Au rămas pozitive, curioase, deschise către oameni și către tot ce le oferă viața. Și asta mă impresionează enorm”, a scris Andreea Raicu.

Vedeta a dezvăluit că îi place atât de mult să petreacă timp cu ele, încât uneori preferă compania lor în locul celei a unor persoane de vârsta sa.

„Râdem, povestim, discutăm despre orice și niciodată nu mă plictisesc”, a povestit aceasta.

Lecția de viață pe care Andreea Raicu a învățat-o de la mama și mătușa ei

Pentru Andreea Raicu, cele două femei sunt o dovadă că experiența de viață poate veni la pachet cu optimism, curiozitate și dorința de a descoperi în continuare lumea.

„Mă uit la ele și îmi dau seama că avem atât de multe de învățat de la oamenii care au trăit o viață întreagă și care încă se trezesc dimineața cu dorința de a face lucruri, de a afla ceva nou, de a se bucura”, a transmis vedeta.

Un alt obicei al celor două îi aduce zâmbetul pe buze: sunt mereu pregătite să împartă mici bunătăți cu cei din jur.

„Și au mereu câte o pungă sau o geantă din care oferă tuturor ciocolată, bomboane sau alte bunătăți”, a adăugat Andreea Raicu.

„Pentru mine, ele sunt dovada că nu anii ne îmbătrânesc neapărat, ci poate momentul în care încetăm să mai fim curioși și să ne bucurăm de viață.”

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