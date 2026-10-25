 Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia
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Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia

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Armin Nicoară jonglează între evenimente muzicale, apariții în emisiuni și viața de familie. Artistul recunoaște că programul încărcat îi lasă mai puțin timp decât și-ar dori alături de băiețelul său, Amir. Între două drumuri, el și Claudia Puican, soția sa,  își fac însă planuri pentru o vacanță în Dubai.

Armin și Claudia își doresc o vacanță în Dubai
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Armin și Claudia își doresc o vacanță în Dubai Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

De când a devenit tată, Armin Nicoară are acasă un motiv în plus să încerce să-și facă loc în agendă pentru familie. Angajamentele profesionale și deplasările îl țin însă ocupat, iar artistul spune că primește inclusiv reproșuri din partea celor care consideră că nu petrece suficient timp lângă fiul său.

Mulți chiar îmi spun, cu drumurile pe care le fac, de ce nu stau pe lângă Amir și de ce și acasă nu mă văd foarte mult în jurul lui Amir”, ne-a povestit Armin.

Artistul explică faptul că, după perioadele aglomerate, are nevoie și de odihnă, astfel încât încearcă să împartă timpul dintre recuperare și momentele alături de băiețel.

Sunt atât de obosit, încât, dacă mă duc să dorm, îmi trebuie mult timp. Adică am nevoie de mult timp să mă recuperez. Și atunci vă dați seama că stau și eu cât pot”, ne-a mai mărturisit el.

Armin Nicoară, între emisiuni și evenimente muzicale

Întrebat dacă reușește să-și păstreze zile în care să nu aibă nimic de făcut, Armin a recunoscut că agenda lui este aproape mereu plină. Pe lângă evenimentele la care cântă, sunt și aparițiile la televiziune, care îi ocupă o parte din program.

În fiecare zi am câte ceva”, a spus artistul, precizând apoi: „Acum cred că am vreo două zile libere în săptămâna asta”, am mai aflat de la el.

Cu cine seamănă Amir, mezinul familiei?

Acasă, una dintre discuțiile care îl au în centru pe micuț este cea despre asemănarea cu părinții. Armin spune că mulți dintre cei care îl văd pe Amir îi transmit că băiețelul seamănă mai mult cu mama lui, Claudia.

Subiectul a fost însoțit de glume în timpul conversației, fără ca artistul să spună clar că l-ar deranja comparația. Deocamdată, cei din jur par să recunoască mai ușor trăsăturile Claudiei în chipul celui mic.

Armin și Claudia își doresc o vacanță în Dubai

În perioada aniversării nunții, care se apropie pe 28 octombrie, cei doi își doresc să găsească timp și pentru o escapadă. Destinația la care se gândesc este Dubai, unde, potrivit artistului, au un apartament. Planul depinde însă de posibilitățile de călătorie.

Vrem să mergem într-o vacanță, dar să vedem dacă ne permite situația, pentru că vrem să plecăm în Dubai și nu știm exact cu zborurile, dacă putem să plecăm”, ne-a mai explicat Armin.

Deplasarea ar avea și un scop administrativ pentru muzician, care spune că trebuie să se ocupe de reînnoirea rezidenței.

Da, avem apartament acolo, am rezidență de Dubai. Trebuie să refac rezidența și trebuie să și ajung, într-adevăr, în Dubai peste câteva săptămâni”, a mai spus artistul pentru Click!

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