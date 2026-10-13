„Când plecăm de acasă, plângem și noi, și Amir”. Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente. Ce planuri au pentru creșă

Armin Nicoară și Claudia Puican încearcă să împace programul de evenimente cu timpul petrecut alături de băiețelul lor, Amir.

1/6 Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente Foto: click.ro

Saxofonistul a povestit, pentru Click!, că despărțirile sunt dificile pentru întreaga familie, așa că, atunci când pleacă mai multe zile, îl iau cu ei. Cei doi au început să se gândească și la următoarea etapă din viața micuțului: creșa.

Deplasările profesionale au devenit, pentru Armin Nicoară și Claudia Puican, călătorii în familie. Cei doi preferă să-l aibă aproape pe Amir, mai ales când evenimentele îi țin departe de casă patru-cinci zile.

„În momentul de față suntem foarte bine. Amir crește pe lângă noi. Îl luăm cu noi aproape la toate evenimentele. Adică, atunci când plecăm mai mult de acasă, undeva la patru-cinci zile, trebuie să-l luăm cu noi, că plânge după mama foarte mult. Vrem să crească cu noi. Nu vrem să fie lăsat acasă cu bunicii sau cu bona”, a declarat Armin Nicoară pentru Click!.

„Tot strigă «mama, tata»”

Artistul spune că băiețelul resimte absența părinților chiar și atunci când aceștia lipsesc doar câteva zile. Nici pentru ei despărțirea nu este ușoară.

„Când îl lăsăm acasă două zile, e foarte trist. Adică de-abia se joacă, de-abia mănâncă, nu doarme. Tot strigă «mama, tata, mama, tata» și atunci e nasol, e greu. Noi, când plecăm de acasă, plângem și noi, și Amir. Atunci am ales, cum am zis, când sunt mai multe zile de plecat, să vină cu noi”, a mărturisit saxofonistul.

Atunci când îi însoțește la evenimente, micuțul rămâne alături de ei până seara, apoi este dus la cazare pentru somn.

„Îl luăm cu noi la evenimente. Stă cu noi până la zece-unsprezece seara. După aceea, când îl apucă somnul, îl ducem la cazare”, a explicat Armin.

Armin Nicoară și Claudia Puican vor să-l înscrie la o creșă Montessori

Armin și Claudia au în plan să-l înscrie pe fiul lor la creșă în septembrie anul viitor. Artistul spune că se gândesc la o instituție care urmează principiile educației Montessori.

„Noi vrem să-l dăm și la creșă la anul, în septembrie. E o creșă din asta mai specială, Montessori, cu o educație Montessori”, a precizat acesta.

Până atunci, timpul cu băiețelul rămâne în centrul programului lor. Chiar și vacanțele sunt organizate în funcție de el. Recent, familia a mers în Antalya, însă decizia a fost luată cu doar câteva zile înainte.

„Nu prea ne-am organizat din timp, că nu știm ce se întâmplă. Vedem și cum e Amir. Deci nu mai putem să ne planificăm ceva, să zicem că la iarnă mergem în nu știu ce vacanță. În rest, programul: evenimente și, când venim, stăm cu Amir. Încercăm să ne petrecem timpul cu el foarte mult”, ne-a mai spus Armin Nicoară exclusiv pentru Click!.