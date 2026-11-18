La 70 de ani, Adriana Trandafir privește cu recunoștință spre tot ceea ce a construit, atât pe scenă, cât și în viața personală. Îndrăgita actriță a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul carierei, momentele în care nu a putut fi alături de familie și bucuria imensă pe care i-a adus-o venirea pe lume a nepotului său. Deși este bunică de la fiul ei, Ștefan, artista speră ca familia să se mărească și printr-un copil al fiicei sale, Maria Speranța.

Adriana Trandafir Foto: Facebook

Adriana Trandafir, despre copilăria la țară și secretul energiei sale pozitive

Cu o energie molipsitoare și aceeași poftă de viață care o caracterizează, Adriana Trandafir spune că optimismul său are legătură cu locurile în care a copilărit. Actrița a trăit la țară până la vârsta de 20 de ani, iar acea perioadă și-a pus amprenta asupra personalității sale.

„Rădăcina mea a atins și filonul acesta al pozitivismului, al energiei bune. Eu am senzația că sunt așa datorită faptului că sunt o țărancă autentică și că m-am născut și am trăit la țară până la 20 de ani, unde am mers cu picioarele desculță. Structura mea este așa”, a mărturisit actrița pentru Viva!

Ce spune Adriana Trandafir despre noile generații de actori și viitorul teatrului

Cu o carieră impresionantă în spate și o experiență de peste 15 ani ca profesor, Adriana Trandafir a vorbit și despre schimbările din lumea artistică. Actrița consideră că generațiile actuale sunt diferite de cele din care a făcut parte, amintindu-și cu emoție de întâlnirea cu profesorul său, marele Amza Pellea.

„Aceasta este o întrebare foarte delicată. Eu am fost profesor și am avut studenți peste 15 ani. Ce pot să spun este că generațiile sunt cu totul diferite de noi, pentru că noi am trăit într-un alt mileniu. Noi am avut niște profesori zei. Îmi amintesc prima zi de facultate, când l-am văzut pe Amza Pellea. M-au cuprins niște emoții profunde și de mari, pentru că eu nu îl vedeam pe actorul sau pe profesorul Amza Pellea, ci îl vedeam pe Mihai Viteazul. De aceea vă spun că este o diferență foarte mare între generații. Ar fi mult de discutat pe tema aceasta”, a povestit artista.

În ceea ce privește viitorul teatrului, Adriana Trandafir este convinsă că această artă nu va dispărea, chiar dacă vremurile se schimbă, iar generațiile de artiști și spectatori vin cu alte perspective.

„Dar teatrul merge mai departe, nu o să dispară. Lumea nu o să stea în loc pentru actori talentați sau unii mai puțin talentați sau pentru faptul că unii profesori au har și alții nu. Doar că nimic nu va mai fi așa cum a fost o dată”, a explicat actrița.

Regretul Adrianei Trandafir după o carieră de succes: nu a avut suficient timp pentru familie

Dincolo de realizările profesionale, artista recunoaște că meseria i-a adus și sacrificii pe care le resimte și astăzi. Cel mai mare regret al său este că, din cauza programului solicitant, nu a reușit să fie întotdeauna alături de cei dragi, mai ales de copii.

„Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut pentru carieră este faptul că nu am fost aproape, atunci când familia avea nevoie de mine, în special copiii”, a mărturisit Adriana Trandafir.

Actrița a explicat că numeroasele spectacole și evenimente programate în weekenduri au făcut dificilă sincronizarea vieții profesionale cu cea de familie. Nici sărbătorile nu erau întotdeauna momente de odihnă, deoarece munca nu îi permitea să petreacă atât de mult timp acasă pe cât și-ar fi dorit.

„Niciodată nu m-am putut bucura de sărbători, pentru că noi tot timpul am muncit sâmbăta și duminica. Pe vremuri aveam lunea liber, acum nici măcar luni nu avem liber. Și, din cauza aceasta, nu m-am sincronizat niciodată cu nevoiel familiei. Acesta este și cel mai mare regret al meu și, totodată, sacrificiu, că nu am avut mai mult timp pentru familie. Sunt sigură că copiii m-ar fi vrut mai mult lângă ei, iar soțul meu la fel”, a declarat artista.

Adriana Trandafir este pensionară de 10 ani, dar muncește mai mult ca înainte

Ajunsă la vârsta de 70 de ani, Adriana Trandafir nu se gândește să renunțe la profesie. Deși este pensionară de un deceniu, actrița spune că activitatea sa este chiar mai intensă decât în trecut. Totuși, aniversarea din acest an a determinat-o să își regândească prioritățile și să acorde mai multă atenție propriei persoane și familiei.

Artista a făcut și o mărturisire emoționantă despre felul în care își privește acum rolurile din viața personală, recunoscând că își dorește să fie o bunică cât mai prezentă pentru nepotul său. „Ba da. De 10 ani sunt pensionară, dar muncesc mult mai mult ca înainte. Am împlinit 70 de ani anul acesta și mi-am propus să mă repoziționez vizavi de mine. Mă gândesc să am grijă mai multă de mine și de familia mea. Poate nu am fost cea mai bună soție sau noră, dar acum încerc să fiu cea mai bună bunică”, a spus Adriana Trandafir.

Cum a schimbat-o pe Adriana Trandafir experiența de a fi bunică

Venirea pe lume a nepotului său a reprezentat un moment special pentru actriță. Adriana Trandafir spune că iubirea pentru nepoți este greu de comparat cu orice alt sentiment și că a înțeles abia după ce a trăit această experiență de ce bunicii vorbesc atât de frumos despre legătura cu nepoții lor.

Pentru artistă, acest nou capitol din viață este o adevărată binecuvântare, iar micuțul a devenit una dintre cele mai mari bucurii ale familiei.

„Experiențele sunt diferite. E clar. Îmi spuneau mereu bunicii că iubirea față de nepoți este cu totul alfel. Parcă îl iubești mai mult pe nepot, iar mie nu îmi venea să cred cum e asta. Nu credeam așa ceva! Iubirea pentru nepoți este un dar de la Dumnezeu. Așa consider și sunt de părere că Dumnezeu m-a răsplătit și pe mine cu cel mai frumos dar”, a mărturisit actrița.

Adriana Trandafir își dorește să devină bunică și din partea fiicei sale, Maria Speranța

Bucuria de a avea un nepot nu a făcut-o pe Adriana Trandafir să renunțe la visul de a-și vedea familia și mai numeroasă. Actrița este deja bunică datorită fiului său, Ștefan, însă speră ca, în viitor, și fiica sa, Maria Speranța, în vârstă de 26 de ani, să îi ofere această bucurie.

Artista privește cu emoție posibilitatea de a avea încă un nepoțel și spune că își dorește să trăiască această experiență și alături de fiica sa, chiar dacă nu știe când va veni momentul.

„Da, sunt bunică de la fiul meu, Ștefan. Dar eu îmi doresc să devin bunică și de la fiica mea, Maria Speranța, care are 26 de ani și nu se știe când va deveni și ea, mamă”, a declarat Adriana Trandafir.

Până atunci, actrița se bucură de rolul de bunică și încearcă să recupereze timpul pe care, din cauza carierei, nu l-a putut dedica întotdeauna familiei.