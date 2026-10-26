Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări

Ileana Sterp a făcut pasul în domeniul HoReCa și a inaugurat propriul său restaurant, numit „Hrana”, creat în parteneriat cu un prieten apropiat. Meniul conceput de sora lui Culiță a stârnit deja curiozitatea clienților, în special în ceea ce privește tarifele pentru preparatele cu gust autentic.

Restaurantul Ileanei Sterp, în atenția clienților Foto: Instagram

Cât costă preparatul cu jumări la restaurantul „Hrana”: rețeta reinterpretată

Printre opțiunile culinare care sar imediat în ochi în lista de bucate se numără combinația inedită de tăiței de casă cu legume coapte și jumări. Pentru o astfel de farfurie, clienții care trec pragul restaurantului trebuie să achite suma de 30 de lei.

Este important de reținut că tariful de 30 de lei nu reprezintă o porție simplă, de sine stătătoare, de jumări clasice pe platou, ci include întregul preparat cald: tăițeii preparați manual în bucătărie, îmbinați cu legumele trecute prin cuptor și jumările crocante, oferind o interpretare de restaurant pentru gustul clasic de acasă, potrivit cancan.ro

Inaugurarea a fost însoțită de un mesaj emoționant transmis de Ileana Sterp urmăritorilor săi:

„A fost un vis. Apoi au fost zile de muncă, seri lungi, emoții și mult suflet pus în fiecare lucru. Acum, e aici. Și miercuri, 16 septembrie, deschidem ușa pentru voi. Poate că de aici începe, de fapt, povestea noastră. Cu o masă așezată, cu oameni în jurul ei și cu bucuria de a împărți ceea ce am construit cu mâinile și sufletul nostru.”

Lista completă a prețurilor din restaurantul Ileanei Sterp

Politica de prețuri a localului din Hunedoara se menține într-o zonă accesibilă pentru vizitatori și turiști. În categoria gustărilor aperitiv, tarifele variază între 30 și 50 de lei, în funcție de ingredientele alese.

Pentru felul întâi, bucătăria propune două alternative la același preț fix:

Supă de pui cu găluște la prețul de 30 de lei

Supă de castraveți gătiți la prețul de 30 de lei

În secțiunea garniturilor și salatelor, clienții pot alege o salată de cartofi la prețul de 30 de lei sau o porție clasică de salată verde la 20 de lei. Oferta restaurantului este întregită de alte preparate pe bază de paste de casă, feluri principale din carne sau pește și deserturi tradiționale.