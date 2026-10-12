Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”

Revolta vedetei a izbucnit după ce politicianul a contestat Ziua Antreprenoriatului Feminin, comparând femeile care conduc afaceri cu „câini” și „crocodili antreprenor”. În replică, fosta prezentatoare TV i-a amintit tranșant că este plătit din taxele și impozitele femeilor pe care le ridiculizează.

Andreea Raicu îl pune la punct pe Mugur Mihăescu Foto: instagram/facebook

I-a bătut obrazul pentru lipsa de respect mascată sub formă de umor, întrebându-l cum s-ar simți dacă propria lui fiică sau nepoată ar fi umilită public în același mod grotesc.

Discursul din plen: Mugur Mihăescu cere reguli generale și respinge proiectele dedicate

Deputatul a susținut la microfonul Parlamentului că mediul de business nu ar trebui segmentat pe criterii de gen, cerând măsuri economice generale în locul unor inițiative simbolice.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor... De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, au fost cuvintele rostite de Mugur Mihăescu în timpul ședinței.

Răspunsul Andreei Raicu: apel la demnitate, responsabilitate civică și respect

Deși a precizat că împărtășește opinia conform căreia atât femeile, cât și bărbații din afaceri au nevoie în mod egal de predictibilitate fiscală și sprijin coerent, Andreea Raicu a condamnat vehement analogia degradantă cu animalele.

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite și taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte. Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

Antreprenoarea a atras atenția că pasivitatea celorlalți parlamentari legitimează astfel de derapaje și a adus în discuție familia deputatului, întrebându-l cum ar reacționa dacă fiica, soția sau nepoata sa ar fi tratate cu aceeași lipsă de considerație în viața publică.