 Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revolta vedetei a izbucnit după ce politicianul a contestat Ziua Antreprenoriatului Feminin, comparând femeile care conduc afaceri cu „câini” și „crocodili antreprenor”. În replică, fosta prezentatoare TV i-a amintit tranșant că este plătit din taxele și impozitele femeilor pe care le ridiculizează.

Andreea Raicu îl pune la punct pe Mugur Mihăescu
Andreea Raicu îl pune la punct pe Mugur Mihăescu Foto: instagram/facebook

I-a bătut obrazul pentru lipsa de respect mascată sub formă de umor, întrebându-l cum s-ar simți dacă propria lui fiică sau nepoată ar fi umilită public în același mod grotesc.

Discursul din plen: Mugur Mihăescu cere reguli generale și respinge proiectele dedicate

Deputatul a susținut la microfonul Parlamentului că mediul de business nu ar trebui segmentat pe criterii de gen, cerând măsuri economice generale în locul unor inițiative simbolice.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor... De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, au fost cuvintele rostite de Mugur Mihăescu în timpul ședinței.

Răspunsul Andreei Raicu: apel la demnitate, responsabilitate civică și respect

Deși a precizat că împărtășește opinia conform căreia atât femeile, cât și bărbații din afaceri au nevoie în mod egal de predictibilitate fiscală și sprijin coerent, Andreea Raicu a condamnat vehement analogia degradantă cu animalele.

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite și taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte. Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

Antreprenoarea a atras atenția că pasivitatea celorlalți parlamentari legitimează astfel de derapaje și a adus în discuție familia deputatului, întrebându-l cum ar reacționa dacă fiica, soția sau nepoata sa ar fi tratate cu aceeași lipsă de considerație în viața publică.

Ghid de cumpărături

Cristina Cioran și Valerie Lungu
#Asia Express
VideoCristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată” PrimeTime
apa rece sistată jpg
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate Național
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la FCSB www.fanatik.ro
image
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici observatornews.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
De unde primeşte Ion Ţiriac anual până la 40 de milioane de euro: „Îi merge foarte bine” as.ro
image
Cine plătește pentru cheltuielile descoperite la ANM. Diana Buzoianu cere demisia șefei instituției și vorbește despre recuperarea banilor playtech.ro
image
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Kelly Clarkson
O vedetă acuză angajații unui magazin că s-au purtat urât cu ea. Ce spune cântăreața: „Ești o mincinoasă” Vedete internaționale
image png
Cindy Crawford și Rande Gerber, surprinși ținându-se de mână pentru prima dată în public după moartea fiului lor, Presley Gerber, în vârstă de 27 de ani Vedete internaționale
Tobey Maguire foto Profimedia jpg
Nu e deloc ranchiunos! Tobey Maguire a oficiat nunta fostei soții cu un miliardar. Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos, printre invitați Vedete internaționale
Gigi Becali sportpictures
Gigi Becali, dar impresionant de nuntă pentru nepoata lui. Planul secret al averii sale: „Ai mei vor avea mereu bogăție” Vedete românești
dan si codruta negru
Dan Negru și Codruța au devenit din nou nași. Cum au apărut în biserică alături de fini: „E o milostenie sufletească!” Vedete românești
fiul Mădălinei Apostol jpg
Mărturisirile dureroase ale fiului Mădălinei Apostol, la o lună de la tragedie: „Perioada e mult mai grea decât mă așteptam” Vedete românești
pepe si yasmine
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu” Vedete românești
Tily Niculae, foto Instagram jpg
Tily Niculae, despre castingul care i-a schimbat viața la 15 ani. Cum a obținut rolul din „La Bloc” și ce relație are astăzi cu Laura Cosoi și Dana Rogoz. „Nu știu dacă îmi făcusem neapărat speranțe” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net