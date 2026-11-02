 Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-un șanț. Nouă victime au ajuns la spital, o femeie este în stare critică
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Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-un șanț. Nouă victime au ajuns la spital, o femeie este în stare critică

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Un accident rutier produs duminică seara în localitatea Țigănași, din județul Iași, s-a soldat cu nouă persoane rănite, transportate la spital. Printre victime se află și o femeie în vârstă de 27 de ani, care este inconștientă și a fost intubată. Microbuzul în care se aflau 20 de persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț de colectare a apelor pluviale.

Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-un șanț.
Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-un șanț. Foto: arhiva

Accident în Țigănași, județul Iași. Cum s-a produs incidentul

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, la volanul microbuzului se afla un bărbat în vârstă de 56 de ani. Acesta circula prin localitatea Țigănași când ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar vehiculul s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului.

În momentul producerii accidentului, în microbuz se aflau 20 de persoane.

În urma impactului, nouă dintre pasageri au avut nevoie de asistență medicală și au fost transportați la unități spitalicești pentru investigații și tratament.

O femeie de 27 de ani este inconștientă și a fost intubată

Cele mai grave informații vin de la Ministerul Sănătății, care a comunicat situația victimelor implicate în accident.

Una dintre persoanele rănite, o femeie în vârstă de 27 de ani, se află în stare gravă. Aceasta era inconștientă și a necesitat intubare.

Celelalte opt victime erau conștiente în momentul evaluării medicale și prezentau diferite traumatisme.

Alte 11 persoane aflate în microbuz nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit datelor comunicate de autorități.

Șoferul microbuzului, testat pentru consumul de alcool

După producerea accidentului, conducătorul auto, în vârstă de 56 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor furnizate de polițiști.

IPJ Iași a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

Cercetările sunt efectuate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care microbuzul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

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