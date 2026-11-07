 Tatăl lui Meghan Markle riscă să-și petreacă tot restul vieții în închisoare. Ce au descoperit agenții FBI
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Tatăl lui Meghan Markle riscă să-și petreacă tot restul vieții în închisoare. Ce au descoperit agenții FBI

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, riscă ani grei de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru deținere de materiale pornografice cu minori și abuz asupra minorilor riscă să stea 20 de ani în spatele gratiilor. De asemenea, pedeapsa va fi aplicată și în funcție de starea sa mentală și de vârstele fetițelor implicate.

Thomas și Meghan Markle.
Thomas și Meghan Markle. Foto: Facebook

Ce au descoperit agenții FBI

Într-o percheziție efectuată asupra a două depozite din zona Los Angeles, aflate pe numele lui Thomas Markle, FBI a descoperit mai multe materiale foto și video, pe care le-a și confiscat. În mai multe imagini apare un copil aflat înainte de pubertate, iar în unele dintre ele Markle este surprins în timp ce atinge o minoră.

Dacă fata sau oricare dintre subiecții din alte 76 de imagini confiscate de FBI pe 30 octombrie aveau între 12 și 17 ani la momentul realizării fotografiilor, iar Markle este condamnat pentru deținerea imaginilor, ar putea risca până la 10 ani de închisoare. 

Dacă se dovedește că fetele aveau sub 12 ani experții declară pentru Daily Mail că Markle ar putea risca până la 20 de ani, probabil tot restul vieții, în închisoare. Orice posibile pedepse ar putea fi semnificativ mai lungi dacă Markle ar fi acuzat și condamnat pentru deținerea de materiale similare cu abuzuri sexuale asupra copiilor în Mexic sau Filipine, unde se presupune că ar fi păstrat alte materiale cu pornografie infantilă.

Arestarea de vineri a avut loc la doar câteva zile după ce publicația citată a alertat poliția federală cu privire la o colecție de materiale pornografice infantile găsită într-un depozit pe care Markle îl închiriase lângă fosta sa casă din Rosarito, Mexic .

Ar putea un diagnostic de demență să-l ajute pe Thomas Markle?

Thomas Markle a fost scos într-un scaun cu rotile de agenții federali din centrul de îngrijire pentru persoane cu probleme de memorie din Lakeland, Florida, unde locuiește de o săptămână. Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune, fiind plasat în arest la domiciliu sub monitorizare electronică, având în vedere că fiica sa cea mare, Samantha, susține că suferă de demență. Astfel, se pune problema dacă un posibil diagnostic de demență ar putea afecta procesul de judecare.

Apărarea ar putea invoca diagnosticul de demență de care ar suferi bărbatul, însă experții juridici subliniază că starea de sănătate mintală va fi analizată doar pentru a stabili dacă acesta are capacitatea psihică de a fi judecat, nefiind o scuză legală dacă faptele au fost comise înainte de debutul afecțiunii.

Ghid de cumpărături

Telefon - factura FOTO Shutterstock
Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp Fapt divers
pescobar si sotia lavinia (2) jpg
#Exclusiv Click!
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați Vedete românești
image
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră” adevarul.ro
image
Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor adevarul.ro

Parteneri

image
Zeljko Kopic, prima reacție după atacul armat din Cracovia www.fanatik.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul” www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul? playtech.ro
image
Cum a ajuns Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali. Șapte povești memorabile despre relația lor www.fanatik.ro
image
Emily Burghelea este disperată! Soțul ei nu vrea să se opereze: 'Chistul crește și, sincer, nu știu ce... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
Design fără titlu (6) png
Fiica lui Aurelian Temișan a împlinit 16 ani! Imagini rare cu Dora și mesajul emoționant al artistului Vedete românești
Design fără titlu (5) png
Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta Vedete internaționale
pescobar si sotia lavinia (2) jpg
#Exclusiv Click!
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului Vedete românești
Sebastián Lelio jpg
Doliu în lumea cinematografiei! A murit celebrul regizor premiat la Oscar. Avea doar 52 de ani Vedete internaționale
tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
banner fabio jpg
#Exclusiv Click!
Topul destinațiilor de vacanță unde hoții de buzunare te lasă lefter. Avertismentul lui Fabio Niță: „Ți se fură telefonul din mers!” Unde păstrezi portofelul Vedete românești
George Clooney si Amal jpg
George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net