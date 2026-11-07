Tatăl lui Meghan Markle riscă să-și petreacă tot restul vieții în închisoare. Ce au descoperit agenții FBI

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, riscă ani grei de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru deținere de materiale pornografice cu minori și abuz asupra minorilor riscă să stea 20 de ani în spatele gratiilor. De asemenea, pedeapsa va fi aplicată și în funcție de starea sa mentală și de vârstele fetițelor implicate.

Thomas și Meghan Markle. Foto: Facebook

Ce au descoperit agenții FBI

Într-o percheziție efectuată asupra a două depozite din zona Los Angeles, aflate pe numele lui Thomas Markle, FBI a descoperit mai multe materiale foto și video, pe care le-a și confiscat. În mai multe imagini apare un copil aflat înainte de pubertate, iar în unele dintre ele Markle este surprins în timp ce atinge o minoră.

Dacă fata sau oricare dintre subiecții din alte 76 de imagini confiscate de FBI pe 30 octombrie aveau între 12 și 17 ani la momentul realizării fotografiilor, iar Markle este condamnat pentru deținerea imaginilor, ar putea risca până la 10 ani de închisoare.

Dacă se dovedește că fetele aveau sub 12 ani experții declară pentru Daily Mail că Markle ar putea risca până la 20 de ani, probabil tot restul vieții, în închisoare. Orice posibile pedepse ar putea fi semnificativ mai lungi dacă Markle ar fi acuzat și condamnat pentru deținerea de materiale similare cu abuzuri sexuale asupra copiilor în Mexic sau Filipine, unde se presupune că ar fi păstrat alte materiale cu pornografie infantilă.

Arestarea de vineri a avut loc la doar câteva zile după ce publicația citată a alertat poliția federală cu privire la o colecție de materiale pornografice infantile găsită într-un depozit pe care Markle îl închiriase lângă fosta sa casă din Rosarito, Mexic .

Ar putea un diagnostic de demență să-l ajute pe Thomas Markle?

Thomas Markle a fost scos într-un scaun cu rotile de agenții federali din centrul de îngrijire pentru persoane cu probleme de memorie din Lakeland, Florida, unde locuiește de o săptămână. Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune, fiind plasat în arest la domiciliu sub monitorizare electronică, având în vedere că fiica sa cea mare, Samantha, susține că suferă de demență. Astfel, se pune problema dacă un posibil diagnostic de demență ar putea afecta procesul de judecare.

Apărarea ar putea invoca diagnosticul de demență de care ar suferi bărbatul, însă experții juridici subliniază că starea de sănătate mintală va fi analizată doar pentru a stabili dacă acesta are capacitatea psihică de a fi judecat, nefiind o scuză legală dacă faptele au fost comise înainte de debutul afecțiunii.