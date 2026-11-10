Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România

Dan Nuțu, considerat „rebelul de aur” al marilor ecrane din anii '60 și '70, se află internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești.

Actorul Dan Nuțu, în stare gravă la spital Foto: facebook

Revenit recent în țară, maestrul a fost victima unui accident casnic sever: o căzătură violentă în propria locuință, în urma căreia a suferit traumatisme serioase ce au impus intervenția imediată a echipajelor medicale de salvare.

Dan Nuțu, cădere severă în casă la 82 de ani: internat de urgență la Spitalul „Agrippa Ionescu”

Incidentul s-a petrecut în locuința din România a actorului, unde acesta revenise în ultima perioadă. O căzătură puternică i-a afectat serios starea de sănătate, iar la vârsta sa, urmările unui astfel de traumatism sunt deosebit de delicate și imprevizibile, potrivit cancan.ro

Echipajul de pe ambulanță l-a preluat de urgență și l-a transportat la unitatea medicală din Balotești, unde medicii depun eforturi considerabile pentru a-l stabiliza și a-i monitoriza evoluția clinică, starea sa rămânând una critică.

Idolul generațiilor de altădată: plătit regește cu 40.000 de lei pentru un rol

Născut pe 17 martie 1944 în inima Capitalei și crescut la doi pași de cinematografele de legendă „Patria” și „Scala”, Dan Nuțu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC) în 1966. A urcat direct pe scena prestigiosului Teatru Bulandra, iar apariția sa pe marile ecrane a creat o veritabilă isterie, farmecul și aerul său occidental transformându-l într-unul dintre cei mai doriți bărbați ai epocii.

A scris istorie în producții memorabile precum „Diminețile unui băiat cuminte” (1967), „Meandre” (1967), „Prea mic pentru un război atât de mare” (1972), „Bariera” (1972), „100 de lei” (1973), „Dincolo de nisipuri” (1974) și „Porțile albastre ale orașului” (1974). Succesul său era atât de colosal încât ajunsese să fie remunerat cu sume astronomice pentru regimul comunist: cerea 40.000 de lei pentru un singur contract cinematografic.

Fuga șocantă din 1979: a lăsat gloria supremă pentru a conduce un taxi în Manhattan

La doar 35 de ani, în plin apogeu al carierei și al notorietății, Dan Nuțu a uimit o țară întreagă printr-un gest de un curaj nebunesc. În 1979, chiar în timpul filmărilor pentru „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu”, a plecat într-un turneu teatral în Germania și a refuzat să se mai întoarcă în România socialistă.

S-a stabilit ulterior la New York, în Manhattan, unde a înțeles rapid că faima de la București nu avea nicio valoare pe tărâm american. Fără resentimente, rebelul ecranului a abandonat statutul de vedetă și a început să lucreze ca simplu șofer de taxi pe străzile metropolei americane, asigurându-și traiul de zi cu zi departe de platourile de filmare.

După Revoluția din 1990, artistul a reluat treptat contactul cu România. Pe plan personal, după divorțul de prima soție, s-a recăsătorit cu Cristina Hoffman, colegă de breaslă din IATC și actriță cunoscută pentru rolul din comedia cult „Operațiunea Monstrul” (1976). În 2013, după decenii de absență, a revenit pe marile ecrane în filmul „Puzzle”, regizat de Andrei Zincă, mărturisind atunci cu emoție că „s-a simțit din nou ca acasă”, deși anii de glorie irepetabilă ai tinereții rămăseseră în urmă. Comunitatea artistică așteaptă acum cu sufletul la gură vești mai bune din partea medicilor de la Balotești.