 Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Nuțu, considerat „rebelul de aur” al marilor ecrane din anii '60 și '70, se află internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești.

Actorul Dan Nuțu, în stare gravă la spital
Actorul Dan Nuțu, în stare gravă la spital Foto: facebook

Revenit recent în țară, maestrul a fost victima unui accident casnic sever: o căzătură violentă în propria locuință, în urma căreia a suferit traumatisme serioase ce au impus intervenția imediată a echipajelor medicale de salvare.

Dan Nuțu, cădere severă în casă la 82 de ani: internat de urgență la Spitalul „Agrippa Ionescu”

Incidentul s-a petrecut în locuința din România a actorului, unde acesta revenise în ultima perioadă. O căzătură puternică i-a afectat serios starea de sănătate, iar la vârsta sa, urmările unui astfel de traumatism sunt deosebit de delicate și imprevizibile, potrivit cancan.ro

Echipajul de pe ambulanță l-a preluat de urgență și l-a transportat la unitatea medicală din Balotești, unde medicii depun eforturi considerabile pentru a-l stabiliza și a-i monitoriza evoluția clinică, starea sa rămânând una critică.

Idolul generațiilor de altădată: plătit regește cu 40.000 de lei pentru un rol

Născut pe 17 martie 1944 în inima Capitalei și crescut la doi pași de cinematografele de legendă „Patria” și „Scala”, Dan Nuțu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC) în 1966. A urcat direct pe scena prestigiosului Teatru Bulandra, iar apariția sa pe marile ecrane a creat o veritabilă isterie, farmecul și aerul său occidental transformându-l într-unul dintre cei mai doriți bărbați ai epocii.

A scris istorie în producții memorabile precum „Diminețile unui băiat cuminte” (1967), „Meandre” (1967), „Prea mic pentru un război atât de mare” (1972), „Bariera” (1972), „100 de lei” (1973), „Dincolo de nisipuri” (1974) și „Porțile albastre ale orașului” (1974). Succesul său era atât de colosal încât ajunsese să fie remunerat cu sume astronomice pentru regimul comunist: cerea 40.000 de lei pentru un singur contract cinematografic.

Fuga șocantă din 1979: a lăsat gloria supremă pentru a conduce un taxi în Manhattan

La doar 35 de ani, în plin apogeu al carierei și al notorietății, Dan Nuțu a uimit o țară întreagă printr-un gest de un curaj nebunesc. În 1979, chiar în timpul filmărilor pentru „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu”, a plecat într-un turneu teatral în Germania și a refuzat să se mai întoarcă în România socialistă.

S-a stabilit ulterior la New York, în Manhattan, unde a înțeles rapid că faima de la București nu avea nicio valoare pe tărâm american. Fără resentimente, rebelul ecranului a abandonat statutul de vedetă și a început să lucreze ca simplu șofer de taxi pe străzile metropolei americane, asigurându-și traiul de zi cu zi departe de platourile de filmare.

După Revoluția din 1990, artistul a reluat treptat contactul cu România. Pe plan personal, după divorțul de prima soție, s-a recăsătorit cu Cristina Hoffman, colegă de breaslă din IATC și actriță cunoscută pentru rolul din comedia cult „Operațiunea Monstrul” (1976). În 2013, după decenii de absență, a revenit pe marile ecrane în filmul „Puzzle”, regizat de Andrei Zincă, mărturisind atunci cu emoție că „s-a simțit din nou ca acasă”, deși anii de glorie irepetabilă ai tinereții rămăseseră în urmă. Comunitatea artistică așteaptă acum cu sufletul la gură vești mai bune din partea medicilor de la Balotești.

Ghid de cumpărături

image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
image png
Tragedie în lumea televiziunii! O prezentatoare TV, găsită împușcată mortal în dormitorul locuinței sale! Soțul a fost arestat Internațional
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele numirii lui Costin Curelea la FCSB! El l-a convins pe Gigi Becali să-l aducă lângă Reghecampf. Exclusiv www.fanatik.ro
image
"Era o teroare absolută". Filmul tragediei de pe autostrada Trakia. Bucăţi de asfalt, ridicate pentru analiză observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: „Mi se pare fascinant!” www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
constantin enceanu
FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie Vedete românești
Dragoș Bucur jpg
Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit Vedete românești
pavel bartos si smiley jpg
Ce spun soțiile lui Smiley și Pavel Bartoș despre timpul petrecut împreună de cei doi. Cât de des se văd în afara filmărilor Vedete românești
Mădălina Ghenea
Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale Vedete românești
image png
VideoGoldie Hawn, declarație de dragoste pentru Kurt Russell după 43 de ani de relație: „Încă este atât de chipeș” Vedete internaționale
Ian Insula Iubirii
#Insula iubirii
Ce amendă primesc concurenții de la Insula Iubirii dacă dezvăluie informații din emisiune. Ian a spus suma prevăzută în contractul cu Antena 1 Vedete românești
Răzvan Fodor (1) jpg
Ce obiceiuri are Răzvan Fodor în fiecare toamnă: „Cică sunt haios când sunt chinuit!” Puțini știau asta despre actor Vedete românești
mara banica colaj instagram jpeg
Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor, în același spital în care s-a stins din viață tatăl ei: „Doamne, nu-mi da cât pot duce!” Ce mesaj a transmis vedeta Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net