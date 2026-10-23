Erika Isac și M.G.L s-au despărțit după mai bine de un an de relație. Indiciile care au dat totul de gol

Povestea de dragoste dintre Erika Isac și M.G.L (Mihai Ghiță) a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit după mai bine de un an în care au format unul dintre cele mai vizibile și comentate cupluri din industria muzicală urbană.

Erika Isac și M.G.L. ar fi luat-o pe drumuri separate Foto: instagram/tiktok

Deși amândoi au preferat să păstreze inițial tăcerea cu privire la motivele care au dus la încheierea relației, o serie de detalii concrete din mediul online au transformat bănuielile fanilor într-o certitudine.

Indiciile care confirmă despărțirea dintre Erika Isac și M.G.L

Semnele răcirii relației au apărut treptat, însă au fost observate rapid de comunitatea de fani care îi urmărea pas cu pas.

Primul semnal de alarmă a fost dat în momentul în care Erika Isac și M.G.L au încetat să se mai urmărească pe Instagram, un gest considerat în mod tradițional primul pas spre confirmarea unei rupturi definitive în lumea mondenă.

La scurt timp după acest episod de unfollow reciproc, ambele conturi au fost curățate complet de fotografiile, videoclipurile și amintirile comune adunate pe parcursul celor peste 12 luni de relație, dovadă clară că decizia separării a fost una categorică.

Punctul culminant și confirmarea fără echivoc au venit chiar din partea Erikai pe TikTok. Într-un clip recent filmat într-o nouă încăpere, o urmăritoare a remarcat imediat schimbarea decorului și a comentat sugestiv: „Alt apartament, deci este adevărat”. Artista a ales să nu lase loc de speculații suplimentare și a oferit un simplu „like” direct acestui mesaj, reacție interpretată unanim de comunitate drept recunoașterea faptului că nu mai locuiește cu partenerul său și că s-a mutat singură, potrivit spynews.ro

Peste un an de relație în lumina reflectoarelor

Cei doi au format o echipă atât în viața de zi cu zi, cât și în aparițiile publice, susținându-se reciproc în proiectele muzicale care i-au propulsat în topurile din România. În ciuda expunerii constante de care s-au bucurat, artiștii au încercat să țină detaliile intime departe de scandaluri.

Până în acest moment, nici Erika Isac și nici M.G.L. nu au transmis o declarație extinsă prin care să explice ce anume a rupt legătura dintre ei, dar indiciile din spațiul virtual arată clar că fiecare a ales să meargă pe propriul drum.