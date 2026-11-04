Spectacol de eleganță la New York! Cele mai cunoscute vedete au defilat în ținute spectaculoase la CFDA Fashion Awards

New York-ul a devenit, luni seară, 2 noiembrie 2026, centrul atenției în lumea modei. Cele mai cunoscute nume din industria divertismentului și a designului s-au întâlnit la gala CFDA Fashion Awards, organizată la American Museum of Natural History. Evenimentul a fost marcat de apariții spectaculoase, ținute în nuanțe aurii, materiale strălucitoare, paiete și bijuterii care au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol.

Demi Moore și Zoë Kravitz Foto: Instagram

Printre vedetele prezente s-au numărat Zoë Kravitz, Hailey Bieber, Rosé, Pamela Anderson, Demi Moore, Matt Damon, Naomi Osaka și Adriana Lima. Gazda serii, Keke Palmer, a atras și ea atenția într-o rochie vintage semnată Bob Mackie, purtată anterior de Raquel Welch. Gala, considerată unul dintre cele mai importante evenimente ale modei americane, a reunit artiști, designeri, modele, muzicieni și personalități din lumea sportului.

Hailey Bieber, Zoë Kravitz și Rosé, printre vedetele care au impresionat la gala modei

Atmosfera serii a fost dominată de eleganță și strălucire. Numeroase participante au ales ținute cu detalii aurii, broderii, paiete și materiale metalizate. Nici imprimeurile cu buline, penele și blănurile nu au lipsit din aparițiile invitaților, care au atras atenția atât prin vestimentație, cât și prin accesoriile alese.

Hailey Bieber, Zoë Kravitz și Rosé au avut un moment special în cadrul ceremoniei. Cele trei au urcat pe scenă pentru a înmâna premiul pentru Designerul Internațional al Anului lui Anthony Vaccarello. Acesta părăsise recent funcția de director de creație al casei Saint Laurent, după un deceniu petrecut în această poziție.

Demi Moore a fost, la rândul său, una dintre protagonistele serii. Actrița a prezentat premiul pentru inovație, acordat companiei Gap Inc. și directorului său de creație, Zac Posen. În discursul său, Moore a rememorat o experiență din 1990, când a pozat pentru brand într-o jachetă scurtă din denim. Ulterior, fiica sa, Rumer, a recreat aceeași apariție pentru Gap, transformând piesa vestimentară într-un simbol al legăturii dintre generații.

Printre momentele serii s-au numărat și întâlnirile dintre invitați. Megan Thee Stallion a fost văzută alături de Coi Leray, Lila Moss și Coco Jones, iar ulterior a făcut o fotografie de grup împreună cu Keke Palmer, Chloe Bailey, Brandy, Monica și celelalte artiste. Shaboozey și Becky G au socializat în timpul cocktailului, iar Donatella Versace a fost și ea prezentă la eveniment.

Matt Damon a venit însoțit de fiica sa, Isabella, și a participat la ceremonia de premiere. Actorul a urcat pe scenă alături de Tremaine Emory, fondatorul brandului Denim Tears, pentru a-i înmâna lui Ralph Lauren trofeul pentru Designerul de Modă Masculină al Anului. Designerul, în vârstă de 87 de ani, a fost prezent în sală și a primit aplauze în picioare.

Ralph Lauren, Tory Burch și alți creatori, recompensați la CFDA Fashion Awards 2026

Ceremonia nu a fost dedicată exclusiv aparițiilor de pe covorul roșu, ci și recunoașterii celor care contribuie la dezvoltarea industriei modei. Unul dintre premiile importante ale serii, cel pentru Designerul de Modă Feminină al Anului, a fost câștigat de Rachel Scott, creatoarea brandului Diotima.

Designerul jamaicano-american a folosit discursul de acceptare pentru a vorbi despre responsabilitatea pe care o simte în calitate de reprezentantă a vocilor independente și marginalizate. Aceasta a subliniat că mai sunt multe lucruri de făcut și a făcut referire la alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru ziua următoare.

Ralph Lauren a primit distincția pentru creațiile sale dedicate modei masculine, în timp ce Tory Burch a fost recompensată cu premiul Positive Change. Eva Chen, responsabilă de parteneriatele din domeniul modei la Instagram și fostă editoare a publicațiilor Teen Vogue și Lucky, a câștigat premiul pentru media.

Pe lista laureaților s-au mai aflat Susan Cianciolo, care a primit Isabel Toledo Board of Directors Tribute, fotografulii Inez și Vinoodh, recompensați cu Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award, precum și Linda Fargo, distinsă cu Founder's Award în onoarea lui Eleanor Lambert.

Premiul Fashion Icon, acordat în anii precedenți unor personalități precum A$AP Rocky și Naomi Campbell, a ajuns de această dată la arhitectul Peter Marino, cunoscut pentru proiectarea unor magazine și spații asociate unor branduri precum Armani, Calvin Klein, Chanel, Dior, Louis Vuitton și Barneys New York. Ana Khouri a câștigat trofeul pentru design de bijuterii, iar Colleen Allen a fost desemnată Designer Emergent al Anului, distincție susținută de Google Shopping.

Ediția din 2026 a fost prima organizată după plecarea lui Steven Kolb din funcția de președinte și director general al CFDA. Acesta și-a încheiat mandatul în septembrie, după 20 de ani la conducerea organizației. Demisia a venit în urma incidentului de la prezentarea COS din cadrul New York Fashion Week, când Kolb a fost filmat în timp ce îndepărta și imobiliza protestatari PETA de pe podium.