 Matt Damon, apariție surprinzătoare pe covorul roșu alături de fiica sa! Cum arată Isabella, la 20 de ani, și ce carieră și-a ales
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Matt Damon, apariție surprinzătoare pe covorul roșu alături de fiica sa! Cum arată Isabella, la 20 de ani, și ce carieră și-a ales

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Matt Damon, actorul premiat cu Oscar, a transformat gala CFDA Fashion Awards într-un moment special tată-fiică. Isabella, în vârstă de 20 de ani, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, în timp ce celebrul său tată nu și-a ascuns mândria.

Fiica lui Matt Damon a atras toate privirile!
Fiica lui Matt Damon a atras toate privirile! Foto: Profimedia

Matt Damon a avut parte de o apariție specială la ediția din 2026 a galei CFDA Fashion Awards. Actorul a pășit pe covorul roșu alături de fiica sa, Isabella, în vârstă de 20 de ani, iar cei doi au demonstrat că o seară dedicată modei poate deveni și un prilej minunat de petrecut timp în familie.

Evenimentul a avut loc luni, 2 noiembrie, la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, unde tatăl și fiica au atras atenția prin aparițiile lor elegante.

Matt Damon a optat pentru un costum negru, cu sacou la două rânduri de nasturi, purtat alături de un pulover cu guler înalt și o batistă albă la buzunar. Isabella a ales o ținută cu aer vintage, o rochie argintie, transparentă, cu mâneci lungi decorate cu franjuri și o fustă bogat ornamentată.

  „Este o tânără minunată, cu adevărat minunată

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Foto: Getty

Dincolo de apariția impecabilă, momentul care a atras atenția a fost felul în care actorul a vorbit despre Isabella. Prezent la eveniment, acesta nu a ezitat să-și exprime admirația față de tânăra care începe să-și construiască propriul drum în lumea modei.

Isabella a semnat recent un contract cu prestigioasa agenție de modeling IMG Models, iar tatăl său este nerăbdător să vadă ce îi rezervă viitorul.

Este o tânără minunată, cu adevărat minunată. Nu îi dau sfaturi în sensul în care să-mi fac griji pentru ea”, a declarat Matt Damon pentru revista PEOPLE. „Dar sunt foarte entuziasmat să văd ce va face cu viața ei.”

„Amândoi avem dificultăți în a răspunde serios la întrebări”

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Foto: Getty

Cei doi au arătat că relația lor este una relaxată, presărată cu umor și tachinări. Întrebați ce sfaturi își oferă reciproc, Matt și Isabella au recunoscut că nu le este tocmai ușor să ia întotdeauna lucrurile în serios.

„Amândoi avem dificultăți în a răspunde serios la întrebări”, a glumit actorul. „Așa că, probabil, ne sfătuim unul pe celălalt să încercăm să răspundem mai serios.

Isabella a continuat în aceeași notă amuzantă, spunându-i tatălui său că ea îi oferă sfaturi de foarte mult timp.

„Simt că te învăț și îți dau sfaturi de multă vreme”, i-a spus tânăra.

Matt Damon a intrat imediat în jocul ei și i-a dat dreptate: „De foarte multă vreme. Da, de foarte multă vreme.”

Actorul nu a fost prezent la gală doar în calitate de invitat. Matt Damon a avut și rolul de prezentator, înmânând premiul pentru Designerul american al anului la categoria menswear celebrului Ralph Lauren.

Pentru Isabella, seara a fost și o ocazie de a împărtăși câteva imagini cu urmăritorii săi de pe Instagram. Tânăra a publicat mai multe fotografii de la eveniment, inclusiv selfie-uri și o imagine cu locurile lor de la masă. Cei doi au avut parte și de o companie pe măsură, fiind așezați lângă Anna Wintour, una dintre cele mai influente personalități din industria modei.

Matt Damon are patru fiice

Matt Damon are patru fiice alături de soția sa, Luciana Barroso: Isabella, în vârstă de 20 de ani, Gia, de 17 ani, Stella, de 15 ani, și Alexia, în vârstă de 27 de ani, fiica Lucianei dintr-o relație anterioară, pe care actorul a crescut-o ca pe propriul copil.

Apariția alături de Isabella vine după un an în care familia i-a fost aproape actorului la mai multe evenimente și premiere de film, inclusiv la promovarea producției „The Odyssey”.

De altfel, Matt Damon a povestit cu umor că el și soția sa au petrecut Halloween-ul în doi, după ce fiicele mai mici au ales să-și facă propriile planuri.

„Copiii ne-au lăsat baltă anul acesta, așa că am rămas acasă”, a povestit actorul pentru Vanity Fair. „Cele mici ne-au lăsat baltă anul acesta, așa că nici măcar nu am avut costum.

„Ele se distrează în timp ce eu muncesc, dar sunt atât de fericit că sunt aici”  

În ultima perioadă, actorul a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult înseamnă pentru el să-și aibă fiicele aproape. La premiera londoneză a filmului „The Odyssey”, din 6 iulie, Matt Damon a avut chiar un moment emoționant când și-a văzut copiii alături de el.

„Ele se distrează în timp ce eu muncesc, dar sunt atât de fericit că sunt aici”, a declarat actorul pentru Entertainment Tonight. „Au crescut toate atât de mult. Astăzi am avut un adevărat moment emoționant de tată, când le-am văzut.”

Damon a recunoscut că este copleșitor să realizeze cât de repede au crescut fiicele sale, chiar dacă această transformare îi aduce și multă bucurie.

„Este mult de procesat. Este minunat, dar, în același timp, este mult”, a mărturisit el, citat de ew.com.

Iar apariția de la CFDA Fashion Awards pare să confirme încă o dată că, indiferent de succesul de la Hollywood sau de evenimentele importante la care participă, pentru Matt Damon cele mai prețioase momente rămân cele petrecute alături de familie.

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