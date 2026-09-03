Hailey Bieber își dorește cinci copii. „Relația mea cu Dumnezeu este constantă”

Hailey Bieber (29 de ani) a vorbit deschis despre planurile sale pentru familia pe care o are alături de Justin Bieber. Modelul este deja mama lui Jack Blues, care are acum aproape 2 ani, însă își dorește să aibă mai mulți copii. Pentru revista Interview, Hailey a mărturisit că numărul ideal diferă de la o zi la alta.

Hailey Bieber adoră rolul de mamă Foto: 2026 Getty Images

„Uneori vreau doi. Alteori vreau cinci”, a spus vedeta, precizând că preferă să ia lucrurile pas cu pas. Hailey, care deține o avere de 300 de milioane de dolari, a povestit și cât de mult îi place viața de mamă. Diminețile alături de fiul ei sunt momentul preferat, iar Jack se trezește de obicei în jurul orei 7:30. Vedeta încearcă să petreacă cât mai mult timp cu el înainte de a începe munca și antrenamentele. „Am început să mă bucur mult mai mult de dimineți de când am devenit mamă”, a mărturisit ea. Hailey a dezvăluit și că se roagă împreună cu fiul ei în fiecare seară. Vedeta a spus că spiritualitatea ocupă un loc important în viața sa și că se simte permanent conectată la Dumnezeu. „Relația mea cu Dumnezeu este constantă”, a declarat modelul.

Hailey și Justin Bieber au împreună un fiu, Jack Blues Foto: GETTYIMAGES/INSTASGRAM

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Hailey Bieber, născută Hailey Rhode Baldwin, este un model și personalitate publică americană, cunoscută atât pentru cariera sa în lumea modei, cât și pentru relația și căsătoria cu celebrul cântăreț Justin Bieber.

Hailey provine din celebra familie Baldwin, fiind fiica actorului Stephen Baldwin. De-a lungul anilor, aceasta și-a construit propria carieră în industria modei, colaborând cu branduri importante și apărând în numeroase reviste internaționale.

În 2018, Hailey s-a căsătorit cu Justin Bieber, iar cei doi au devenit rapid unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea showbizului. Viața lor personală, aparițiile publice și proiectele profesionale sunt constant în atenția fanilor și a presei internaționale.

Pe lângă cariera de model, Hailey Bieber este cunoscută și pentru activitatea sa în domeniul beauty și skincare, devenind una dintre cele mai influente personalități din industria frumuseții. Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, Hailey continuă să fie un nume important în modă, beauty și cultura pop.