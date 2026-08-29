Ce fac românii pentru a economisi: „Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten”

Cum prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor, tot mai mulți caută metode prin care să reducă cheltuielile fără să simtă că se privează de lucrurile importante. O discuție de pe Reddit a strâns mai multe astfel de idei, de la planificarea meselor și evitarea cumpărăturilor pe stomacul gol până la folosirea cardurilor cu cashback.

Românii au dezvăluit cum fac economii în fiecare lună Foto: Freepik

Prețurile tot mai mari îi fac pe mulți români să fie mai atenți la fiecare cheltuială. Pe Reddit, un utilizator a vrut să afle ce metode mai puțin obișnuite folosesc alții pentru a economisi bani și a evita risipa. Răspunsurile au venit rapid, iar unele dintre soluțiile propuse sunt extrem de simple.

Autorul postării a explicat că este interesat de obiceiurile pe care oamenii le-au transformat în reguli pentru a-și controla mai bine cheltuielile.

„Ce lucruri neobișnuite faceți ca să mai «salvați» câțiva bani în fiecare lună? Aveți vreun obicei sau «regulă» care vă ajută să economisiți bani în sensul de a nu face risipă? Gen cum ar fi «no spending days» sau ceva asemănător? Voi folosiți reguli de genul?”

Întrebarea a generat mai multe răspunsuri, iar internauții au povestit ce fac pentru a cheltui mai puțin. Un utilizator consideră că economisirea nu ar trebui să însemne renunțarea la lucrurile care aduc confort, ci mai degrabă eliminarea cheltuielilor care nu au un scop real.

„«Regulile» pentru un stil de viață frugal ar trebui să fie niște concepte, nu un set de reguli pentru care strângem din dinți (și din fund, după caz). Stilul de viață frugal nu ar trebui să fie o chinuială ci o alegere asumată și cu care ești confortabil. Mai mult, pentru fiecare dintre noi frugal înseamnă altceva, nu există reguli general valabile.

Ca să vin un pic și în concret: la noi în casă nu există obiect inutil (fie vechi, fie nou), nici abonament la vreun serviciu pe care nu îl utilizăm (atenție, utilizarea unui abonament la Netflix pentru o oră pe săptămână nu înseamnă că abonamentul respectiv își justifică plata). Când pur și simplu toate cheltuielile tale se justifică în fața stilului de viață pe care îl dorești, acea stare este frugalitatea pentru tine.

Multă lume de aici văd că vede frugalitate în a mânca cele mai ieftine produse de pe piață, în prag de expirare, când de fapt frugalitatea ar trebui să reprezinte coroana educației financiare pe care un individ o are”.

Gătitul pentru mai multe zile, o metodă simplă de economisire

Pentru un alt utilizator, organizarea meselor este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile. Acesta merge la piață, își stabilește meniul pentru întreaga săptămână și pregătește mâncarea din timp.

„Merg la piață și gătesc pentru 3 zile, meniu gândit pe săptămână. Am și pachetele pentru birou pregătite, și mic dejun. Am economisit la sănătate (alergiile s-au evaporat), nu am mai răcit, am salvat și din banii dați pe mâncare și din banii dați la farmacie. Da, e plictisitor și monoton meniul de alergici...”.

Un alt internaut spune că a găsit o metodă prin care reușește să reducă atât cantitatea de mâncare consumată, cât și cheltuielile.

„Țin post negru vineri și nu mai mănânc dimineața. Am dat jos câteva kg și am făcut și economie”.

Unul dintre cele mai simple sfaturi din discuție este și unul pe care utilizatorul spune că îl respectă de aproximativ 25 de ani. Ideea este să nu faci cumpărături alimentare atunci când senzația de foame te poate determina să cumperi mai mult decât ai nevoie.

„Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten - niciodată, dar NICIODATĂ să nu mergi să faci cumpărăturile de mâncare când ți-e foame. Urmez cu sfințenie povața si în ziua de azi...”.

Cashback-ul, metoda prin care recuperează sute de lei

Un alt utilizator spune că folosește carduri care oferă cashback pentru aproape toate cumpărăturile. Potrivit acestuia, banii recuperați lunar pot ajunge la câteva sute de lei.

„Plătesc 99% din ce cumpăr prin carduri care îmi oferă cashback. E cea mai simplă și probabil cea mai ignorată metodă de a economisi. Primesc lunar cashback între 200 si 400 lei + câștig acces la beneficii precum asistență rutieră gratuită, acces la lounge-uri, asigurare de călătorie, abonamente gratuite la diverse + multe altele. Repet, doar plătind cu anumite carduri tot ceea ce cumpăr”.