 Ce fac românii pentru a economisi: „Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce fac românii pentru a economisi: „Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cum prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor, tot mai mulți caută metode prin care să reducă cheltuielile fără să simtă că se privează de lucrurile importante. O discuție de pe Reddit a strâns mai multe astfel de idei, de la planificarea meselor și evitarea cumpărăturilor pe stomacul gol până la folosirea cardurilor cu cashback.

Românii au dezvăluit cum fac economii în fiecare lună
Românii au dezvăluit cum fac economii în fiecare lună Foto: Freepik

Prețurile tot mai mari îi fac pe mulți români să fie mai atenți la fiecare cheltuială. Pe Reddit, un utilizator a vrut să afle ce metode mai puțin obișnuite folosesc alții pentru a economisi bani și a evita risipa. Răspunsurile au venit rapid, iar unele dintre soluțiile propuse sunt extrem de simple.

Autorul postării a explicat că este interesat de obiceiurile pe care oamenii le-au transformat în reguli pentru a-și controla mai bine cheltuielile.

„Ce lucruri neobișnuite faceți ca să mai «salvați» câțiva bani în fiecare lună? Aveți vreun obicei sau «regulă» care vă ajută să economisiți bani în sensul de a nu face risipă? Gen cum ar fi «no spending days» sau ceva asemănător? Voi folosiți reguli de genul?”

Întrebarea a generat mai multe răspunsuri, iar internauții au povestit ce fac pentru a cheltui mai puțin. Un utilizator consideră că economisirea nu ar trebui să însemne renunțarea la lucrurile care aduc confort, ci mai degrabă eliminarea cheltuielilor care nu au un scop real.

«Regulile» pentru un stil de viață frugal ar trebui să fie niște concepte, nu un set de reguli pentru care strângem din dinți (și din fund, după caz). Stilul de viață frugal nu ar trebui să fie o chinuială ci o alegere asumată și cu care ești confortabil. Mai mult, pentru fiecare dintre noi frugal înseamnă altceva, nu există reguli general valabile.

Ca să vin un pic și în concret: la noi în casă nu există obiect inutil (fie vechi, fie nou), nici abonament la vreun serviciu pe care nu îl utilizăm (atenție, utilizarea unui abonament la Netflix pentru o oră pe săptămână nu înseamnă că abonamentul respectiv își justifică plata). Când pur și simplu toate cheltuielile tale se justifică în fața stilului de viață pe care îl dorești, acea stare este frugalitatea pentru tine.

Multă lume de aici văd că vede frugalitate în a mânca cele mai ieftine produse de pe piață, în prag de expirare, când de fapt frugalitatea ar trebui să reprezinte coroana educației financiare pe care un individ o are”.

Gătitul pentru mai multe zile, o metodă simplă de economisire

Pentru un alt utilizator, organizarea meselor este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile. Acesta merge la piață, își stabilește meniul pentru întreaga săptămână și pregătește mâncarea din timp.

„Merg la piață și gătesc pentru 3 zile, meniu gândit pe săptămână. Am și pachetele pentru birou pregătite, și mic dejun. Am economisit la sănătate (alergiile s-au evaporat), nu am mai răcit, am salvat și din banii dați pe mâncare și din banii dați la farmacie. Da, e plictisitor și monoton meniul de alergici...”.

Un alt internaut spune că a găsit o metodă prin care reușește să reducă atât cantitatea de mâncare consumată, cât și cheltuielile.

„Țin post negru vineri și nu mai mănânc dimineața. Am dat jos câteva kg și am făcut și economie”.

Unul dintre cele mai simple sfaturi din discuție este și unul pe care utilizatorul spune că îl respectă de aproximativ 25 de ani. Ideea este să nu faci cumpărături alimentare atunci când senzația de foame te poate determina să cumperi mai mult decât ai nevoie.

„Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten - niciodată, dar NICIODATĂ să nu mergi să faci cumpărăturile de mâncare când ți-e foame. Urmez cu sfințenie povața si în ziua de azi...”.

Cashback-ul, metoda prin care recuperează sute de lei

Un alt utilizator spune că folosește carduri care oferă cashback pentru aproape toate cumpărăturile. Potrivit acestuia, banii recuperați lunar pot ajunge la câteva sute de lei.

„Plătesc 99% din ce cumpăr prin carduri care îmi oferă cashback. E cea mai simplă și probabil cea mai ignorată metodă de a economisi. Primesc lunar cashback între 200 si 400 lei + câștig acces la beneficii precum asistență rutieră gratuită, acces la lounge-uri, asigurare de călătorie, abonamente gratuite la diverse + multe altele. Repet, doar plătind cu anumite carduri tot ceea ce cumpăr”.

Ghid de cumpărături

banner mitica popescu png
#Exclusiv Click!
FotoMitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor Vedete românești
rares cojoc claudia dumitru colaj instagram jpeg
Rareș Cojoc, îndrăgostit lulea după divorț! Ipostaza tandră în care a fost surprins alături de Claudia Dumitru Vedete românești
image
„Am plătit pentru o mașină care nu mai exista”. Coșmarul unui român după ce autoturismul hibrid i-a luat foc în mers adevarul.ro
image
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire” adevarul.ro

Parteneri

image
Ovidiu Stîngă, românul care locuiește de 6 ani în Qatar, dezvăluie cum e viața în țara arabă: „Am avut niște probleme” www.fanatik.ro
image
Cu cât se vinde un Ferrari la licitațiile ANAF. Mașina are doar 19.499 de kilometri observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare” www.gandul.ro
image
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
Nucul s-a uscat în curte. Îl poți tăia fără autorizație sau riști amendă? playtech.ro
image
„FCSB și-a recuperat banii”. Giovanni Becali, verdict după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
istock masini parcate parcare jpg
Ce trebuie să știe românii care cumpără mașini second-hand. Contractul de vânzare-cumpărare auto a fost modificat Național
Plajă la Eforie Nord FOTO Shutterstock
Fragment de dronă, descoperit în mare la Eforie Nord. O turistă a scos obiectul din apă și l-a abandonat lângă salvamari Național
verigheta pexels jpg
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?” Fapt divers
anghinare jpeg
Un hectar cultivat cu această plantă poate aduce până la 60.000 de euro. Cultura care prinde teren în Europa Fapt divers
Băile Herculane FOTO Shutterstock
Stațiunea din România de care sârbii sunt impresionați. Cât costă un sejur de șapte zile Național
casa pe roti colaj lovedeco jpg
Și-a vândut garsoniera din București și a făcut o alegere radicală. Cum arată casa pe roți în care locuiește acum Fapt divers
pepeni png
Motivul pentru care fermierii au ajuns să abandoneze câmpuri întregi pline cu legume și fructe. Situația dramatică din Oltenia Național
toti png
Ce face în fiecare zi femeia care va împlini 101 ani. Spune că acesta este secretul longevității Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net