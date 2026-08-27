 „Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat o proprietate în urmă cu 12 ani
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„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat o proprietate în urmă cu 12 ani

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Un român a povestit pe Reddit situația incredibilă în care s-a trezit după ce, la 12 ani de când a cumpărat un teren, a descoperit că pe proprietatea sa fusese construită o casă. Bărbatul susține că totul ar fi pornit de la o eroare făcută după moartea fostei proprietare, iar acum se află în situația de a încerca să își recupereze terenul.

Și-a cumpărat un teren, dar când s-a întors după 12 ani a avut un șoc
Și-a cumpărat un teren, dar când s-a întors după 12 ani a avut un șoc Foto: Shutterstock

Povestea a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales pentru că familia care locuiește în prezent în imobil susține, la rândul ei, că are acte pentru proprietate. În postarea sa, bărbatul explică faptul că, în urmă cu 12 ani, a intrat în posesia unei sume importante de bani și a decis să investească într-un teren aflat într-un sat în care crescuse iubita sa de la acea vreme. Cei doi își doreau să se mute acolo, însă ulterior s-au despărțit.

A cumpărat terenul în urmă cu 12 ani și a pus gard

Cineva și-a construit o casă pe terenul meu.

După cum zice și titlul, cineva și-a construit o casă pe terenul meu. Acum 12 ani am intrat în posesia unei sume de bani mari pentru vremea aia și am decis să cumpăr un teren în satul unde a crescut iubita mea de pe vremea respectivă. Ea tot zicea că vrea să ne mutăm acolo, că acolo are prietene, familie etc. Între timp ne-am despărțit și ne-am împăcat după 8 ani.

Acum venise momentul să anunț că am terenul acela și că putem începe să ne facem o casă. Acum 12 ani, am cumpărat terenul de la o bătrânică, cu 2 copii. Am pus plasă plus semne de teren privat și mi-am văzut de viață, știam că nu o să umblu prea curând acolo, nu aveam bani de casă și nici nu era în plan copil sau casă atunci. Totul era plănuit pentru viitor”, a spus românul pe Reddit.

Bărbatul spune că, după împăcarea cu fosta iubită, a decis că este momentul să îi vorbească despre teren și despre planurile pe care le avea pentru viitor. Numai că, atunci când a mers să vadă proprietatea, a avut parte de o surpriză.

Când s-a întors, pe teren era deja o casă

Când merg de curând acolo să văd terenul și să-l arăt iubitei (fata de acum 12 ani), văd surpriza că este deja o casă pe terenul acela... Bat la ușă, vorbesc cu o doamnă harnică și «muncită», cu câțiva copii și un soț care lucra 12 ore pe zi. Îi spun problema și evident începe să se crizeze și să urle pe acolo.

Am fost să verific actele peste tot la primării etc., am pus cap la cap și am descoperit că bătrânica de unde am luat terenul avea 2 copii. Ulterior, bătrânica a murit, casa și un apartament a lăsat moștenire la acei 2 copii, un bărbat și o femeie”.

Potrivit autorului, situația ar fi devenit complicată după împărțirea moștenirii. Fiica bătrânei ar fi renunțat la partea ei din casă pentru a primi apartamentul din oraș, iar fratele ei ar fi rămas cu imobilul.

„Femeia a renunțat la partea ei din casă ca să îi rămână apartamentul de la oraș. Bărbatul a acceptat, doar că bărbatul a rupt gardul unde era proprietatea mea și a vândut casa cu tot cu terenul meu.

Deci, în casa unde a stat bătrânica, stă acum o altă familie cu acte în regulă. Și pe bucata mea de teren (destul de mare, casă plus garaj aveam loc plus etc.) stă acum o altă familie cu acte false. Și-a ridicat casa pe terenul altcuiva”.

Proprietarul spune că nu își poate recupera terenul

Bărbatul susține că persoana care ar fi vândut casa și terenul său a murit între timp în Germania, iar sora acestuia locuiește în oraș și nu ar ști ce s-a întâmplat.

Ce pot face în legătură cu acest lucru? Doamna nu vrea să audă de așa ceva, să-mi dea terenul înapoi. Bărbatul a murit în Germania acum câțiva ani (acela care a vândut casa bătrânească și terenul meu), sora lui este în oraș și nu știe nimic despre asta. Poliția nu vrea să-i dea afară de acolo (e și logic că este casa lor), eu nu pot lua terenul înapoi. Avocatul mi-a zis că nu o să-i dea judecătorii afară, cel mai bun caz este să primesc suma de bani plătită pe teren”.

Problema este că terenul valorează acum mult mai mult decât în momentul în care a fost cumpărat.

Problema este că de acum 12 ani, acel teren valorează cam 5x față de cât era atunci. Acum 12 ani era câmp acolo, între timp s-au făcut case, vile, magazine, businessuri etc. Plus doamna nu vrea să plătească iar terenul. Am ceva șanse să câștig? Cum îmi recuperez terenul? Justiția mi-a spus că este imposibil ca ei să-i forțeze să plece de pe terenul meu pentru că și ei sunt victime”, a încheiat bărbatul.

Povestea a generat numeroase reacții pe Reddit. Unii utilizatori i-au recomandat să se adreseze instanței, în timp ce alții au explicat ce variante consideră că ar exista într-o asemenea situație.

„Te adresezi justiției, însă va fi de durată”

Unul dintre comentatori i-a transmis că un eventual proces ar putea dura ani de zile și i-a recomandat să nu își bazeze planurile de construire a unei case pe recuperarea rapidă a terenului.

Te adresezi justiției, însă va fi de durată. Vei pierde probabil 5-10 ani prin instanțe. Dacă vrei să îți faci casa, clar fă-o în altă parte”.

Un alt utilizator susține că proprietarul nu ar trebui să se aștepte să primească pur și simplu suma plătită pentru teren în urmă cu 12 ani.

Nu vei primi doar «banii dați acum 12 ani», instanța (și doar instanța, nu poliția) îți va oferi două variante:

  1. fie cumperi tu casa respectivă (plătind costul construcției sau «sporul» adus terenului - dacă este cazul-)
  2. fie cumpără ei terenul la valoare de circulație actuală.

La punctul 2, problema este că valoarea actuală de piață se va face printr-o expertiză tehnică imobiliară, astfel există o șansă să nu fie chiar prețul pieții, ci prețul determinat din contracte de vânzare-cumpărare din zonă, grile notariale și /sau baze de date imobiliare”.

Un alt român spune că a trecut printr-o situație asemănătoare

În comentarii, un utilizator a povestit că s-ar fi confruntat cu o situație asemănătoare. Acesta susține că a cumpărat un teren, l-a intabulat și a plătit impozitele, pentru ca ulterior să descopere că vecinul construise mai multe anexe pe proprietatea sa.

Caz asemănător: am cumpărat un teren de la cineva cu act vânzare-cumpărare. L-am intabulat, plătit impozit anual etc. După vreo 7-8 ani, m-am dus acolo să văd care mai e treaba, vecinul a făcut garaj, grajduri etc. I-am dat 30 de zile timp să își ia tot de acolo cu notificare de la avocat. Evident că nu a făcut-o. L-am dat în judecată, am câștigat procesul, l-am dat afară cu executor și poliție, cu ordin de evacuare etc.

Acum, în cazul tău pare că tu nu vrei să îi dai afară de acolo că au copii etc. Legal, dacă ai toate actele în regulă, cf. cadastru etc., poți câștiga ușor procesul să îi dai afară... iar după ei să facă proces la cine i-a păcălit pe ei, dacă tu ai toate actele în regulă”.

Ultimul comentariu pune problema existenței autorizației de construire și a actelor pe care le deține familia care locuiește în prezent în casă.

Familia aceea a construit cu autorizație, are acte pe teren? Cum adică nu-i poate da afară? Dacă a construit pe terenul tău atunci instanța îi poate obliga să dărâme casa. Le poți da un ultimatum să-ți dea banii pe teren (cât valorează acum)”.

Cazul a stârnit astfel o dezbatere amplă pe Reddit, însă, dincolo de opiniile utilizatorilor, proprietarul terenului spune că se află în continuare în situația de a nu-și putea recupera proprietatea.

Valoarea terenului a crescut considerabil în cei 12 ani de când l-a cumpărat, iar acum trebuie să găsească o soluție pentru a-și recupera fie terenul, fie contravaloarea acestuia.

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