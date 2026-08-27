 Scandal între amici din cauza bacșișului lăsat la terasă. „Atât valorează prietenia voastră, 5 lei”
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Scandal între amici din cauza bacșișului lăsat la terasă. „Atât valorează prietenia voastră, 5 lei”

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Un tânăr a povestit pe platforma Reddit că prietenii lui sunt gata să renunțe la el deoarece nu lasă bacșiș când iese la terasă cu ei. Situația a degenerat și s-a ajuns de la reproșuri, până la un ultimatum. Internauții au reacționat și s-a creat o adevărată dezbatere pe această temă.

Student pus la zid de prieteni, pentru că nu lasă bacșiș.
Student pus la zid de prieteni, pentru că nu lasă bacșiș. Foto: magnific.com

Autorul postării a precizat că este student și, deși își plătește mereu consumația, prietenii i-au atras atenția asupra faptului că nu dorește niciodată să lase bacșiș. De asemenea, amicii lui i-au spus că nu îl vor mai chema în oraș dacă nu lasă tips pentru ospătari.

Tânăr „tras de urechi” pentru că nu lasă tips la terasă

Postarea unui tânăr student român a strâns sute de comentarii, după ce acesta a mărturisit că au apărut divergențe în grupul său de prieteni deoarece nu lasă niciodată bacșiș la terasă atunci când iese cu ei la bere. Restul persoanelor lasă undeva între 5 și 15 lei, însă el este student în ultimul an, nu lucrează și încearcă să țină cât poate de mult de banii oferiți de părinți.

„Ei mi-au atras atenția de multe ori să las bacșiș că sunt prieteni cu ospătarii și "mereu ne tratează bine". Până la urmă asta e și treaba lor și le-am zis că nu am nicio problemă cu localul sau cu ei, că sunt prieteni între ei, dar eu nu las tips nicăieri pentru că mereu strâng de portofel cât de mult deoarece nu vreau să cer părinților mei mult. Nu mă simt bine când le cer continuu dacă îi stric pe anumite lucruri. Menționez că eu nu vorbesc cu ospătarii ăia deloc și nici nu mă bagă în seamă când trec pe la masă, pur și simplu ei vorbesc că deja se cunosc”, a spus tânărul.

La un pas de excludere din cauza banilor

În același timp, tânărul susține în postarea sa că amicii săi l-au pus, la ultimele ieșiri, să-și achite partea de notă separat și l-au amenințat că nu îl vor mai chema în oraș dacă nu începe să pună și el tips.

„Mi se pare răutacios pentru că eu ma cunosc cu ei de mult mai mult timp și au ajuns să mă alunge din cauză că nu dau eu bacșiș”, a mai precizat studentul. În acest context, el a întrebat comunitatea de pe Reddit dacă ar trebui să rupă definitiv legătura cu acele persoane.

Ce părere au internauții

Inevitabil au început discuțiile la postarea studentului. Majoritatea utilizatorilor nu sunt deloc de acord cu modul în care prietenii tânărului au gestionat situația, fiind de părere că ar trebui să se distanțeze de acele persoane, care sunt interesate mai mult de propria imagine, decât de prietenul lor.

„Pare ca "prietenii" tăi prețuiesc mai mult relația cu ospătarii decât cu tine, nu? Eu cred că sunt mult prea preocupați de propria lor imagine (să dea bine în public). Plus că ar putea să pună ei 1 leu în plus fiecare, ca să acopere bacșișul tău, dacă tu nu îți permiți. Cam așa ar face niște prieteni adevărați”, a spus cineva.

Aici, un alt utilizator a completat cu un comentariu, subliniind faptul că românul, în general, este interesat să pară cât mai bogat atunci când iese în oraș, lucru ce nu se întâmplă în alte țări.

„Românul să dea bine, pe opulență. Aruncă telefonul pe masă, cheile de la mașină, hainele să fie de firmă și bani mulți la ospătari. Am ieșit și cu amici din alte țări, nu au acest cult... Și din contra, cu cât au mai mulți bani, cu atât vor să treacă mai neobservați”.

În același timp, mulți afirmă că există persoane care fac cinste pentru prietenii care nu au bani, doar pentru a fi în compania lor. „Dragul moșului, îți trebuie prieteni mai buni, noi mai dăm noi o bere 2...10 dacă altul nu are, de tips lasă cine vrea și cine poate. Țărani treziți la oraș prietenii tăi”.

În continuare, multe persoane încearcă să-l convingă de faptul că nu ar trebui să mai țină legătura cu acele persoane. „Dacă este deal breaker pentru ei că nu ai lăsat 5 lei bacșiș, exact atât valorează prietenia voastră, 5 lei”.

Ce au mai pățit alți români când au ieșit cu prietenii în oraș

Această postare a fost un prilej perfect ca alți utilizatori să-și povestească pățaniile cu amicii lor. În secțiunea de comentarii, mai multe persoane susțin că au avut parte de situații în care exista un prieten nu punea niciodată bani la nota de plată, așteptând mai întâi să se strângă de la ceilalți. Dacă suma corespundea cu cea de pe bon, atunci eu nu mai scoteau niciun leu din buzunar, achitându-și consumația din tipsurile lăsate de ceilalți.

„Fără legătură cu problema ta, aveam într-o perioadă ieșiri la pizza în pauza de masă, nu des, maxim 1-2 pe lună. Comandam fiecare ce dorea, la final venea bonul unic pentru toată consumația. Îl aveam pe Bobiță ăsta (nu e numele lui), mereu cu gura mare, se băga în seamă cu personalul, când venea nota se apuca să strângă banii. Toată lumea lua bonul sau deja știa cât are de plătit, scotea fiecare banii, 2-3-5 lei rămânea în plus oricum de la fiecare. Făcea Bobiță calculul, vedea cât s-a strâns, compara cu ce e pe bon și spunea: „Gata, sunt toți, hai la muncă!”. După câteva ieșiri d-astea, a luat altcineva inițiativa să strângă banii. După ce a luat de la fiecare a spus: „Bobiță, tu nu pui?”

- Păi ia numără, nu sunt toți banii?
- Lasă, număr la urmă, după ce îmi dai și tu.

Nu mai facem ieșiri așa des, dar și dacă facem, facem fără Bobiță.

Legat de discuția ta, nu e obligația ta să dai bacșiș, mai ales ca să iasă bine prietenii tăi”

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