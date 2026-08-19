Cât bacșiș lasă românii și când consideră că este justificat? „Nu trebuie să existe presiunea asta”

Bacșișul continuă să fie un subiect care îi împarte pe români în mai multe tabere. Unii consideră că este firesc să lase bani în plus atunci când primesc o servire bună, în timp ce alții spun că nu ar trebui să existe o obligație morală de a face acest lucru.

O astfel de discuție a apărut recent pe Reddit, unde un utilizator a întrebat membrii comunității cât bacșiș lasă și în ce situații consideră că acesta este justificat.

„La benzinărie sau la magazin nu se lasă bacșiș pentru că ți-au fost scanate toate produsele corect. Totuși, la un restaurant este de așteptat ca să fie lăsat bacșiș dacă produsele sunt aduse corespunzător. Nu sunt fanul bacșișului, deși las 10% minim oriunde merg să mănânc. Las bacșiș pentru că așa am fost obișnuit, dar unele obiceiuri poate trebuie schimbate. Deci, de ce se lasă bacșiș și voi cât lăsați dacă lăsați?”, a întrebat acesta.

„Las bacșiș doar la ospătarii care știu să își facă meseria”

Unul dintre utilizatori spune că nu consideră bacșișul o obligație și că preferă să îi recompenseze doar pe cei care oferă o servire bună.

„Eu las bacșiș doar la ospătarii care știu să își facă meseria (politicoși, zâmbitori, atenți). În niciun caz nu las «că așa trebuie» dacă m-a nemulțumit servirea”, a explicat acesta.

Un alt utilizator consideră că bacșișul nu ar trebui să fie oferit pentru simplul fapt că un angajat își face treaba.

„Ospătarul are salariu pentru munca depusă”, a fost replica acestuia.

Unii dintre cei care au participat la discuție au remarcat că presiunea de a lăsa bacșiș nu mai apare doar în restaurante.

„În București mai nou se încearcă până și la shaormerii. Au susținere din partea «influenkerilor», deci nu vede și nu comentează nimeni ceva legat de practica asta jegoasă”*, a scris un utilizator.

Un altul a povestit propria experiență:

„La shaormerie m-am speriat când a apărut pe ecran să apăs pe bacșiș. N-am lăsat și a fost bine că nu am lăsat, pentru că au vreo 20 de sosuri și trebuia să-l întreb la fiecare sos ce e, nu m-a ajutat deloc. Vreo 2-3 sosuri nu au fost pe gustul meu, le-am luat ochiometric. Calitatea e bună, dar servirea e slabă”.

„Nu suport presiunea asta socială”

Un alt utilizator spune că a ajuns să își creeze propriile reguli atunci când vine vorba despre bacșiș. Acesta consideră că un client nu ar trebui să se simtă obligat să lase bani în plus.

„Nu suport presiunea asta socială de a lăsa bacșiș. Mai nou se lasă și când îți cumperi o simplă cafea (în capul meu când pui prețul cafelei ai pus și plata celui care o face). În majoritatea locurilor ospătarii sunt mediocri și te tratează cu nasul pe sus. Foarte foaaarte puțini au fost aceia cu adevărat «oameni». Și da, le dau de drag!

Mi-am format o regulă pentru mine: când mă duc într-un loc prima oară, chiar dacă mi-a plăcut servirea nu las bacșiș. Vreau să văd cum mă tratează a doua oară când vin. Când văd că și a doua oară au fost amabili, mi-au vorbit normal fără fițe, da, atunci le las.

Mai am o strategie de a cere să plătesc cash, ca să nu mai am presiunea aceea stânjenitoare când întreabă «Cât selectez la tips?». Sau menționez că prefer să las tips-ul cash.

Dacă tot s-a ajuns la această discuție, îmi explică cineva de ce se lasă MEGA TIPS la frizer, coafor, unghii? Când oricum prețurile sunt colosale și plătești deja serviciul…. (din ce am observat e de porc să lași 10 lei…, dar de ce să lași totuși?)”.

„Bacșișul în general permite salarii minime”

O parte dintre comentatori au mutat discuția de la comportamentul clienților la modul în care sunt plătiți angajații din HoReCa.

„Bacșișul în general permite salarii minime, ba chiar mizere pentru chelneri. Patronii din horeca abuzează de bacșiș să poată plăti salarii și taxe mult mai mici. Un chelner poate face bani buni seară de seară să zicem, dar când va vrea să ia un credit pentru o casă… surpriză. Patronul a făcut surpriză. Sau contribuțiile la pensie, iar surpriză”, a scris un utilizator.

Un alt român spune că preferă să lase bani în plus doar atunci când consideră că angajatul a făcut ceva peste ceea ce presupune în mod normal serviciul.

„Dacă văd că a mers «the extra mile», atunci da. E muncă în plus, e plătită în plus. Altfel, nu”.

Cât lasă românii bacșiș

În discuție au apărut și utilizatori care spun că preferă să lase o sumă fixă, nu un procent din nota de plată.

„Eu las bacșiș nu procentual, ci o sumă fixă. Am fost cu soția să mâncăm ceva, și a costat 270 lei tot (ne-am cam luat ce am vrut), nu eram în the MOOD să plătesc aproape 30 lei cuiva pentru că mi-a adus mâncarea. De 30 lei, aveam bani să mănânc următoarele 2-3 zile. Dacă am consumat de 100 lei sau de 200 lei, las 5-8 lei maxim, poate 10-12 lei la 200 lei, dar să nu exagerăm, cu 20%”.

Alții spun că preferă pur și simplu să rotunjească nota.

„Eu de obicei rotunjesc suma. Dacă totalul e 147 lei, îi las acolo 3 lei și pentru servire. Dacă e 141, de exemplu, îi dau 145. Nu prea ofer mai mult de 5 lei bacșiș indiferent de notă”.

Există însă și români care au renunțat complet la acest obicei.

„Nu, simplu, fără bacșiș. Plătesc preț, ei primesc salariu, gata treaba, nu trebuie reguli sociale dubioase”.

„Am ajuns să lăsăm bacșiș pentru normalitate?”

Unul dintre comentarii pune problema dacă bacșișul nu a ajuns să fie oferit pentru lucruri care ar trebui să fie normale într-un restaurant.

„Las uneori, alteori nu. Și doar când ies pe undeva. Nu las bacșiș curierilor sau livratorilor sau mecanicilor pentru că am avut prea des surpriza să las bacșiș și să observ probleme abia mai târziu, când nu mai era nimic de făcut.

Dar am observat ceva: unii spun că lasă dacă a fost mâncarea sau servirea ok. Păi mâncarea și servirea ok sunt parte din fișa postului bucătarilor și ospătarilor. Dacă alea nu sunt ok, nu doar că nu las bacșiș, dar nici nu mai trec pe acolo și le spun și altora să evite locația. Am ajuns să lăsăm bacșiș pentru normalitate și pentru lipsa evenimentelor neplăcute?”

Discuția de pe Reddit a strâns numeroase reacții, iar concluzia generală este că bacșișul rămâne, pentru mulți, o alegere personală. În timp ce unii păstrează regula celor 10%, alții preferă să lase doar pentru o servire care i-a impresionat sau aleg să nu ofere deloc.