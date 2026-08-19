 Cât costă o zi la plajă în Thassos pentru o familie de români. Suma plătită de turiști
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Cât costă o zi la plajă în Thassos pentru o familie de români. Suma plătită de turiști

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Un turist român a vrut să vadă cât ajunge să coste o zi la plajă pentru o familie în Thassos, în condițiile în care unele beach baruri oferă șezlonguri fără o taxă de închiriere, dacă turiștii fac o anumită consumație.

Cât a plătit o familie de români pentru o zi de plajă în Thassos / foto: Shutterstock
Cât a plătit o familie de români pentru o zi de plajă în Thassos / foto: Shutterstock

Experimentul a fost făcut în Potos, una dintre stațiunile cunoscute de pe insula grecească. Grupul era format din patru adulți și doi copii și a ajuns la plajă în jurul orei 10:30. Turiștii au găsit locuri disponibile atât în zonele însorite, cât și la umbră.

Pe parcursul dimineții, cei șase au comandat mai multe băuturi și preparate: două ape, două freddo cappuccino, două beri, un cocktail, două cafele, două sucuri, o pizza, un club sandwich și o tortilla cu pui.

Nota de plată, înainte de ora 14:00

După câteva ore petrecute pe plajă, suma de pe nota de plată ajunsese la 81 de euro. Turistul spune că grupul depășise deja cu mult valoarea consumației minime necesare pentru folosirea șezlongurilor. Mai mult, acesta se aștepta ca până la plecare să mai fie comandate și alte produse.

„Azi am vrut să fac un experiment. Dar să și ofer niște explicații celor care ar avea nevoie - despre șezlongurile gratis de pe plajele din Thassos, contra consumație.

Am venit la unul dintre barurile preferate din Potos pe la 10:30. Șezlonguri pe alese, mai la soare sau mai la umbră, în cea mai aglomerată zi din an. Ne-am luat 2 ape, 2 freddo cappuccino, 2 beri, 1 cocktail, 2 cafele, 2 sucuri, pizza, club sanviș, chicken tortilla. Înainte de ora 14 am închis nota: 81 de euro pentru tot, 4 adulți și 2 copii. Am depășit așadar cu mult consumația minimă și sunt șanse mari să mai luăm ceva până plecăm.

 Nu e greu să faci consumație, dacă îți iei și băuturi și ceva de mâncare, în câteva ore. Pentru că în ultimii ani majoritatea barurilor au și ceva de mâncare”.

Ce au primit turiștii pentru această sumă

Pe lângă mâncare și băuturi, grupul a beneficiat de mai multe facilități pe durata zilei petrecute la plajă. Turistul spune că experiența a inclus cafea, bere, mâncare, umbră și acces la toaletă, fără să fie nevoie să achite separat șezlongurile.

„Am avut parte de: cafeaua fierbinte, berea rece, mâncarea foarte ok, umbră, acces la toaletă, intrare lină cu nisip, atmosferă foarte plăcută. Fără să plătim o taxă de șezlong și achitând doar ce am consumat. Cam acesta este modul «natural» de a da ceva înapoi afacerii amenajate pe plajă, ca să avem noi confort și experiență foarte plăcută. Sigur, există și varianta de a achita o taxă de închiriere pentru șezlong, în baza căreia primiți sau nu ceva de băut.

Voi pe care dintre variante o preferați? Consumație sau taxă de închiriere?”, a scris turistul român pe un grup de Facebook.

Turistă româncă, experiență neplăcută în Thassos

O turistă româncă, obișnuită să viziteze Thassos încă din 2009, a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei croaziere cumpărate pentru ea și grupul său de prieteni. Promotorul local i-ar fi prezentat un traseu cu opriri la Marble Beach, Aliki și Giola. În realitate, nava ar fi navigat doar în apropierea țărmului și nu ar fi ajuns la niciuna dintre atracțiile promise, oprindu-se în zona portului Limenaria.

Turista s-a declarat nemulțumită și de oferta de la bord, despre care spune că nu era potrivită pentru familiile cu copii mici, iar prețurile erau mai mari decât cele prezentate inițial.

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