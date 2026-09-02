Pepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac”

Pepe (47 de ani) trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Familia i s-a mărit, casa este mai plină ca niciodată, iar artistul recunoaște că este „maxim de împlinit”.

1/11 Pepe, mai fericit ca niciodată Foto: click.ro

În același timp, Pepe a deschis un nou capitol în carieră și a ajuns la Kanal D, schimbare care îi aduce din nou emoția începuturilor. Pentru Click!, Pepe a povestit cum arată viața lui acum, cu patru copii, multă agitație, dar și foarte multă iubire.

„E aglomerație în casă, dar îmi place”

Pepe are acum încă un motiv să spună că viața lui este completă. Venirea pe lume a micuței Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, iar artistul se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de copiii săi. Micuța s-a născut pe 13 aprilie 2026, în a doua zi de Paște.

„Acasă mă așteaptă toată lumea. E aglomerație în casă, dar îmi place. Aia mică doarme sau plânge, Pepe JR vine de la grădiniță, fetele sunt cu sportul, cu școala, încep școala acum… E frumos”,ne-a spus Pepe.

Artistul recunoaște că într-o familie cu patru copii nu prea există liniște, însă tocmai această forfotă îi place cel mai mult.

„Exact cum mă exprim și în ultima mea melodie, e o casă plină, cu forfotă, cu iubire!”, ne-a mai spus Pepe pentru Click!

„Pepe JR a primit-o cu brațele deschise pe cea mică”

Iar relația dintre cei mici și mezina familiei este una care îi umple inima tatălui lor. Pepe JR. a primit-o cu brațele deschise pe surioara lui și nu există urmă de gelozie.

„Pepe JR a primit-o cu brațele deschise pe cea mică. Nu e gelos! E iubire maximă. E fetița lui, iubirea lui, așa îi spune”, a mai dat Pepe din casa.

Cu trei copii mai mari și o nouă fetiță în familie, Pepe este deja cu gândul la viitor. Atât de departe, încât recunoaște, în glumă, că se gândește deja la facultatea mezinei.

„Fetele sunt mari acum! Mă gândesc deja la ce facultate s-o dau pe Jessica!”, spune Pepe, cu umorul care îl caracterizează.

S-a mutat la Kanal D

Dincolo de agitația frumoasă de acasă, Pepe trece și printr-o schimbare importantă în carieră. Artistul a încheiat colaborarea cu Antena 1 și a început un nou drum profesional la Kanal D. Nu privește însă în urmă cu regret, ci cu recunoștință pentru anii petrecuți acolo.

„Nu mai aveam contract cu Antena 1. Le mulțumesc pentru tot”, mai spune prezentatorul TV.

Iar acum, odată ajuns într-o nouă echipă, Pepe pare să aibă din nou energia începutului. Pentru el, televiziunea rămâne un loc în care simte că are mereu ceva de spus și, mai ales, ceva de oferit publicului.

„Întotdeauna am ceva de spus, pentru că fără mine nu e echipa completă. Trebuie să fie Pepe peste tot. Dacă te duci la altă petrecere și vezi că lipsește Pepe, ceva lipsește!”, spune el, râzând.

De fapt, exact aceasta este perioada pe care o traversează acum: una în care are motive să fie prezent, implicat și fericit atât acasă, cât și profesional.

„Da, sunt maxim de împlinit!”, exclamă Pepe cu zâmbetul pe buze!

Iar dacă până acum asociam „fluturașii în stomac” mai ales cu începutul unei povești de dragoste, Pepe ne demonstrează că ei pot apărea și atunci când viața îți oferă un nou început profesional.

„Acum am și fluturași în stomac pentru că e o nouă dragoste acum! Și cu Kanal D-ul, nu doar cu Jessica!”, spune Pepe.

Acasă îl așteaptă o familie numeroasă, cu patru copii, Maria, Rosa, Pepe JR și Jessica, cu zgomot, joacă, școală, sport, nopți mai agitate și, mai presus de toate, iubire. Iar la Kanal D îl așteaptă un nou drum, o nouă echipă și noi provocări.

Pepe are, așadar, fluturași din plin. Unii sunt acasă, în brațele micuței Jessica, ceilalți îl însoțesc într-un nou capitol al carierei. Și, după cum spune chiar el, pare că în sfârșit are tot ce și-a dorit: o casă plină și o inimă și mai plină.