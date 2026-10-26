 Pepe a dezvăluit cum gestionează certurile cu Yasmine! Cine face primul pas spre împăcare: „Celălalt trebuie să echilibreze situația”
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Pepe a dezvăluit cum gestionează certurile cu Yasmine! Cine face primul pas spre împăcare: „Celălalt trebuie să echilibreze situația”

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Pepe și Yasmine Pascu au construit o familie în care iubirea, responsabilitățile și timpul petrecut împreună ocupă un loc important. Însă, atunci când cariera, filmările și creșterea celor patru copii se împletesc într-un program aglomerat, nici momentele de oboseală și tensiunile nu pot fi evitate întotdeauna. Într-un interviu pentru Viva!, artistul a vorbit deschis despre felul în care el și soția sa depășesc neînțelegerile, dar și despre cine cedează primul atunci când spiritele se încing. „Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși și există momente în care oboseala își spune cuvântul și ea este la limită”, a mărturisit Pepe.

Pepe și Yasmin Pascu.
Pepe și Yasmin Pascu. Foto: Instagram colaj

Dincolo de aparițiile publice și de proiectele profesionale, viața artistului se desfășoară într-un ritm intens, în care familia rămâne o prioritate. La 47 de ani, Pepe privește cu maturitate echilibrul dintre carieră și viața personală și spune că alegerile făcute de-a lungul timpului au fost influențate, în mare parte, de dorința de a fi alături de cei dragi.

Pepe și Yasmine, despre momentele tensionate din căsnicie. Cum ajung cei doi la un numitor comun

Patru copii, proiecte profesionale și un program încărcat înseamnă multă organizare, dar și situații în care răbdarea poate fi pusă la încercare. Întrebat cum gestionează momentele în care apar discuții în contradictoriu și cine face primul pas pentru a restabili armonia în familie, Pepe a explicat că nu există o regulă valabilă în orice împrejurare.

Artistul consideră că, într-o relație, este important ca partenerii să își înțeleagă reciproc stările și să știe când este momentul să facă un pas înapoi. Uneori, el este cel care are nevoie de mai multă răbdare din partea soției, iar alteori rolurile se inversează.

De obicei, lasă de la el cel care e mai calm în momentul acela. Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși și există momente în care oboseala își spune cuvântul și ea este la limită. Și celălalt trebuie să echilibreze situația. Nu e un șablon. Lucrurile astea se simt”, a declarat Pepe.

Pentru cei doi, așadar, împăcarea nu pare să țină de o regulă prestabilită, ci de capacitatea fiecăruia de a înțelege când celălalt are nevoie de sprijin și de calm. Într-o familie numeroasă, în care responsabilitățile sunt împărțite și programul este adesea solicitant, comunicarea și răbdarea pot face diferența.

Pepe pune familia pe primul loc. Ce spune artistul despre sacrificiile făcute pentru carieră

Deși are o carieră de succes și continuă să fie implicat în proiecte muzicale și de televiziune, Pepe nu consideră că a făcut sacrificii în adevăratul sens al cuvântului pentru a ajunge acolo unde este astăzi. Artistul spune că disciplina și munca au făcut întotdeauna parte din parcursul său, însă recunoaște că ar fi putut să își extindă activitatea profesională dacă ar fi ales să acorde mai mult timp carierei.

În realitate, familia a cântărit mult în deciziile sale, iar proiectele pe care nu le-a urmat au fost lăsate deoparte în favoarea altor priorități.

Nu consider că am sacrificat ceva pentru carieră. Cumva, există o muncă și o disciplină a mea, înnăscută, cu privire la carieră, dar consider că, dacă ar fi să o privesc doar așa, din punct de vedere artistic, aș fi putut mai mult. Nu pot să mă plâng că îmi ocupă mult timp cariera, pentru că aș fi putut face lucruri mult mai mari și nu le-am făcut pentru că am avut alte priorități, în principal, familia. Iar alegerea a fost făcută cu bună știință și așa consider că a fost cel mai bine”, a mărturisit artistul.

Pentru Pepe, timpul petrecut alături de familie și implicarea în creșterea copiilor au reprezentat alegeri asumate, chiar dacă acestea au însemnat amânarea unor planuri artistice.

Cum arată o zi perfectă în familia lui Pepe și a lui Yasmine

Pentru Pepe, relaxarea nu presupune neapărat o vacanță exotică sau planuri complicate. Uneori, cele mai frumoase momente sunt cele petrecute acasă, alături de familie și de prieteni, într-o atmosferă în care fiecare se poate bucura de timpul liber.

Artistul a povestit că zilele ideale pot însemna mese în familie, copii care se joacă în curte și momente în care toată lumea se adună în jurul mesei. Alteori, preferă să plece într-o escapadă alături de Yasmine sau să organizeze o vacanță în care să fie prezenți toți cei patru copii.

O zi ideală de relaxare în familia Pascu poate fi acasă, cu invitați, cu copiii care se joacă în curte, cu mâncare gătită acasă sau cu diverse preparate comandate care să umple masa și noi doar să ne relaxăm. Sau există varianta în care să plecăm undeva, doar noi doi sau împreună cu copiii. În ceea ce privește vacanțele, sunt unele doar de cuplu, altele cu toți cei patru copii”, a explicat Pepe.

În ceea ce privește timpul petrecut în doi, artistul spune că o seară reușită alături de soția sa înseamnă, de preferat, o plecare din București. Totuși, serile petrecute acasă, alături de copii, au farmecul lor și fac parte din rutina unei familii în care fiecare zi aduce ceva diferit.

O seară perfectă pentru noi, în doi, înseamnă să plecăm din București. Altfel, o seară perfectă este o seară în familie, alături de copiii noștri, în casa noastră. Și în casa noastră niciodată o zi nu seamănă cu alta”, a povestit artistul.

Pepe se concentrează pe noul proiect de televiziune de la Kanal D

Pe plan profesional, Pepe se pregătește pentru o nouă etapă, după implicarea în proiectul „Viața de țigani”. Artistul și-a îndreptat atenția către emisiunea „Hai că poți!”, pentru care urmează să înceapă filmările la Kanal D.

Deși are mai multe planuri muzicale în pregătire, inclusiv piese noi, artistul a ales să își concentreze energia asupra noului proiect de televiziune înainte de a reveni în forță la activitatea muzicală.

După «Viața de țigani», mi-am canalizat toată energia pentru noul contract cu Kanal D. În acest moment, mă concentrez pe acest nou proiect pentru mine, «Hai că poți!», sunt foarte entuziasmat că începem filmările! Am mai multe piese pe care le pregătesc, noi proiecte muzicale, dar le las un pic în standby până când am primele două-trei ediții filmate, ca să pot să stau liniștit”, a declarat Pepe.

Pentru artist, organizarea și prioritizarea proiectelor sunt esențiale, mai ales într-o perioadă în care viața profesională trebuie să se îmbine cu responsabilitățile de acasă.

De ce nu îi place lui Pepe să lase lucrurile nerezolvate

Un alt principiu după care se ghidează Pepe este acela de a nu amâna prea mult deciziile importante. Fie că este vorba despre muzică, proiecte profesionale sau situații conflictuale, artistul preferă să clarifice lucrurile și să meargă mai departe, în loc să lase problemele să se acumuleze.

În opinia sa, un proiect păstrat prea mult timp în așteptare își poate pierde relevanța, iar unele idei ajung să nu mai fie puse niciodată în practică. Aceeași abordare o aplică și în relațiile cu cei din jur, unde consideră că discuțiile dificile trebuie purtate, nu evitate.

Eu nu prea las lucrurile în așteptare și, dacă le las, nu le las foarte mult. Din punctul meu de vedere, când lași în așteptare prea mult un proiect, o melodie, doi-trei ani, nici nu o mai lansez, pentru că, dacă n-am avut timp de ea, e clar că ceva n-a fost în regulă. Nu las discuții neterminate, nu las situațiile conflictuale neterminate și nepuse la punct”, a afirmat artistul.

Atitudinea sa reflectă dorința de a păstra lucrurile clare atât în plan profesional, cât și în viața personală. Iar când vine vorba despre căsnicia cu Yasmine, Pepe pare să mizeze pe aceeași idee: nu există o formulă perfectă pentru a evita toate tensiunile, însă înțelegerea reciprocă și disponibilitatea de a restabili echilibrul pot ajuta un cuplu să treacă mai ușor peste momentele dificile.

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