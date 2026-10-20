Pepe, dezvăluiri despre relația de cuplu: „Susținerea între parteneri e cea mai importantă”. Ce sfat le dă concurenților de la „Hai că poți”?

Din 25 octombrie, Pepe revine în forță la TV în postura de prezentator al game show-ului „Hai că poți!”, difuzat la Kanal D. Reporterul Click! l-a vizitat pe Pepe chiar în platoul emisiunii, înainte de filmările la o nouă ediție. Iată cum ne-a primit simpaticul artist, de la care am aflat că își aduce și fiul uneori la emisiune și ce mărturisiri a făcut într-un interviu video pentru Click!

De duminică, 25 octombrie, de la ora 21.00, Pepe va da startul unui nou sezon al game show-ului, în care cuplurile își pun la încercare relația, la Kanal D. Încrederea și mai ales capacitatea de a negocia corect pe abilitățile partenerului de viață vor face diferența într-o cursă distractivă, pentru premiul de 25 000 de lei pus în joc la fiecare ediție.

Foto: Click!

Reporterul Click! Alina Erimia a fost luni la prânz, în platoul emisiunii „Hai că poți” și a stat de vorbă cu Pepe, chiar înainte de filmarea unei noi ediții a show-ului.

Click!: Pepe, am venit să te vizităm iată în platoul de la noua ta emisiune, de la Kanal D, „Hai că poți”. Arată spectaculos! Un nou sezon începe în forță pe 25 octombrie. Ești pregătit?

Pepe: Da, abia aștept! Am filmat deja câteva ediții în avans și ne pregătim pentru alte ediții. Ceea ce este foarte frumos este că niciodată nu se repetă jocurile și întotdeauna, fiind concurenți noi, situațiile sunt diferite.

Prin urmare, cei ce vor alege să se uite duminică seara la noi vor avea parte de un sfârșit de săptămână plin de zâmbet, plin de farmec, plin de distracție și vor rămâne cu idei noi, frumoase, pentru întreaga săptămână. Sunt sigur că, după ce vă veți uita la emisiune, veți comenta toată săptămâna până duminica viitoare, când urmează o altă ediție.

Click!: Ai spus că ați filmat deja primele ediții. Care este atmosfera din platou și cum te-ai integrat în echipa Kanal D?

Pepe: Acum pot să vă dau din casă liniștit și vă mărturisesc că am senzația că mi se potrivește mănușă acest show, parcă a fost construit pentru mine proiectul acesta. Îmi place foarte mult pentru că este vorba despre relații frumoase și îmi place că ne distrăm. Cuplurile își amintesc de când s-au cunoscut, intrăm cumva în viața concurenților.

Există și o cameră acolo în spate în care unii dintre ei vorbesc și partenerul nu aude și nu-s deloc aceleași răspunsuri, iar noi speculăm acest lucru. Jocurile sunt fantastice, licitațiile sunt superbe și nebune pentru că n-ai de unde să știi cât timp sau câte baloane sparge, de exemplu, partenerul tău, dacă nu ai mai făcut asta și n-ai cum s-o faci acasă pentru că probele sunt atât de inedite încât n-ai cum să le încerci acasă.

Pepe e prezentator la “Hai că poți”, la Kanal D Foto: Click!

Evident, te poți uita la emisiune și probele ți-ar putea părea atât de simple încât să încerci să le faci acasă, să te antrenezi înainte de a veni aici. Însă, noi venim tot timpul cu probe și provocări noi, încât nu ai cum să prevezi ceea ce se va întâmpla în platou. Mărturisesc că probele îmi plac și mie și abia aștept să mă joc și eu cu copiii și cu prietenii mei, pentru că dai puțin în mintea copiilor.

Click!: Am aflat că l-ai adus și pe băiețelul tău la una dintre ediții…

Pepe: A fost și el odată și abia așteaptă acum, duminică, să intrăm pe post ca să se uite la emisiune. Eu și aseară m-am jucat cu el și orice joc inventez acum „tati are dreptate” că, dacă îi învață pe cei mari, la copii se pricepe și mai bine.

Despre asta-i vorba! Acum ce-i frumos și care e miza acestui joc, nu doar jocul în sine și relațiile celor care participă, ci și premiul de 25 000 de lei în fiecare ediție. Adică, să vii să te joci, să te distrezi și să pleci acasă și cu atâția bani mi se pare maxim!

Foto: Kanal D

Click!: Câte cupluri o să se confrunte la fiecare ediție?

Pepe: Vor fi patru cupluri în fiecare ediție. După primele patru probe acumulează puncte la fiecare probe, după primele patru probe facem un clasament, locurile unu și doi intră în finală, ceilalți doi pierd. Din păcate, întotdeauna există și pierzători, sunt mai mulți decât cei care câștigă. Trei cupluri pierd, numai unul singur câștigă.

Dar, indiferent de câte puncte acumulezi în primele patru probe, în finală intri cu șanse egale și atunci se joacă de la egal la egal, echipa roșie cu echipa albastră și cine câștigă finala e cel mai fericit! Eu sunt sigur însă că toți vor avea de câștigat atunci când vor apărea în emisiune, pentru că se descoperă altfel și își vor da seama că uneori comunicarea în cuplu, susținerea în cuplu e cea mai importantă și, de multe ori, chiar și norocul contează.

E bine să fii inventiv! Prin urmare, dacă stai acasă și te plictisești alături de partener e grav, vino la „Hai că poți” și atunci vei descoperi că ai venit la o astfel de emisiune.

Pepe are o familie frumoasă Foto: Instagram

„Aș veni cu soția la emisiune”

Click!: Tu, personal, ai veni cu soția la o astfel de emisiune?

Pepe: Cu siguranță! Sunt sigur că nu doar eu, sunt sigur că foarte mulți artiști și-ar dori să intre într-un astfel de format. Nu știu dacă se va întâmpla așa ceva, dar din punctul meu de vedere o ediție specială cu cupluri de vedete ar merita. Ar fi interesant să luăm niște cupluri de vedete și să le tocăm, la modul frumos, nu de alta, dar ar veni de bunăvoie.

Nici nu a apărut emisiunea, doar au apărut două trei promo-uri și am deja o mulțime de mesaje pentru casting, ceea ce înseamnă foarte mult.

Foto: Kanal D

„Am fost primit cu tort și cu brațele deschise în familia Kanal D”

Click!: Cum te-ai integrat în echipă?

Pepe: Eu am intrat într-o familie aici, nu într-o echipă și am fost primit cu brațele deschise și asta mă bucură. Am fost primit cu tort și cu brațele deschise, m-am întâlnit cu șefii și cu toată echipa fix la începutul primei ediții filmate.

Nu știu sigur dacă va intra pe post prima sau nu, dar înainte să dăm REC au venit cu tort și mi-au făcut o mare surpriză și le mulțumesc mult de tot pentru asta. Mă simt excelent, toți oamenii de aici sunt puși pe muncă, cu zâmbetul pe buze, ne simțim extraordinar de bine.

Reporterul Click! Alina Erimia s-a plimbat cu Pepemobilul prin platou Foto: Click!

Click!: De ce să se uite duminica aceasta telespectatorii la voi?

Pepe: Pentru că în fiecare duminică ai nevoie să dormi cu fericire. E bine să fii alături de familie, să te uiți, să te distrezi, să zâmbești, să reușești să realizezi că poți face și tu lucrul acesta acasă, dar e bine să le faci într-un mediu controlat și atunci, dacă nu vrei să participi la casting, bucură-te pentru cei care au avut curajul să vină.

Telespectatorii cred că au nevoie de asta. Au nevoie pentru că e o viață nebună în momentul de față, e o presiune fantastică din toate părțile. Și arunci, „Hai că poți” e raza aceea de soare, e nevoie fix de asta înainte de culcare pentru că începe o nouă săptămână de luni dimineață la muncă și intrăm iar în stresul de zi cu zi și duminică seara e bine să fim în familie și să ne uităm la „Hai că poți” pentru că e cu distracție maximă.

Foto: Click!

Click!: Ai și o nouă mașinuță aici, un Pepemobil, ca să zic așa…

Pepe: E noua mea mașină, e decapotabilă după cum vedeți. Eu vin cu mașina la emisiune pentru că pot merge cu viteză și nu mă oprește Poliția. Aici la emisiune, putem să facem ce vrem. Avem luminițe, jocuri, tot ce trebuie, avem premiu…Da, până la urmă e o miză: 25 000 de lei!

Click!: Ce sfat le-ai da tu cuplurilor care vin aici? Ce trebuie să facă să câștige acești bani?

Pepe: Din punctul meu de vedere, trebuie să vii să te distrezi. Dacă vii să te distrezi și nu vii fiert să câștigi premiul cel mare, pentru că mulți vin concentrați să câștige! Acolo e greșeala!

Trebuie să-ți cunoști foarte bine partenerul, trebuie să licitezi atât cat poate duce și să-i forțezi puțin limita și să-i spui „Hai că poți”, și chiar să poată, aici e problema! Dar, s-o faci cu zâmbetul pe buze și, dacă o faci relaxat, eu cred că poți orice!