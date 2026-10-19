Pepe și-a adus fiul la filmările pentru noua emisiune de la Kanal D, „Hai că poți!” Ne-a plimbat cu „Pepemobilul” prin platou!

Din 25 octombrie, Pepe revine în forță la TV în postura de prezentator al show-ului „Hai că poți!”, de la Kanal D. Reporterul Click! l-a vizitat pe Pepe chiar în platoul emisiunii, înainte de filmările la o nouă ediție. Iată cum ne-a primit simpaticul artist, de la care am aflat că își aduce și fiul uneori la emisiune.



1/7 Pepe prezintă Hai că poți la Kanal D Foto: Click!

La „Hai că poți” dragostea nu trece prin stomac, ci prin probe de foc! De duminică, 25 octombrie, Pepe va da startul unui nou sezon al game-show-ului, în care cuplurile își pun la încercare relația, la Kanal D.

Încrederea și, mai ales, capacitatea de a negocia corect pe abilitățile partenerului de viață vor face diferența într-o cursă distractivă, pentru premiul de 25 000 de lei pus în joc la fiecare ediție.

Reporterul Click! a fost luni la prânz, în platoul emisiunii „Hai că poți” și a stat de vorbă cu Pepe, chiar înainte de filmarea unei noi ediții a show-ului.

Pepe are doi copii cu Yasmine Foto: Instagram

„Aș veni și eu cu soția la show”

Plin de energie și pus pe distracție, cum îl știm cu toții, Pepe ne-a primit cu brațele deschise în platoul emisiunii din studiourile Kanal D de la Romexpo, care arată spectaculos.

Pepe ne-a făcut turul platoului, care își aștepta noii concurenți și publicul. Vor fi patru cupluri care se vor bate în fiecare ediție pentru premiul cel mare.

„Am filmat deja câteva ediții și pot să vă spun că atmosfera de la show e una incredibilă. Se lasă cu multe emoții, voie bună și divertisment, că de fapt despre asta e vorba.

Nu trebuie să vii încrâncenat să câștigi banii, care într-adevăr, sunt tentanți pentru că premiul e mare: 25 000 de lei! Trebuie să vii cu gândul să te distrezi și să o iei ca pe un joc, acesta e secretul. Aș veni și eu cu soția mea la un astfel de show, de ce nu?!

De ce să se uite lumea la noi?! Pentru că orice om are nevoie și de puțină distracție duminică seara, înainte să înceapă o săptămână grea”, a dezvăluit Pepe, pentru Click!

Cuplurile concurente vor trece prin tot felul de încercări în care îndemânarea, spontaneitatea și încrederea în partener vor face diferența.

Pepe ne-a introdus și în camera cu surprize, pline de obiecte care vor condimenta probele deloc ușoare din concurs și îi vor ajuta pe parteneri să le câștige.

„Avem aici după cum observați foarte multe obiecte, accesorii pentru concurenți (popice, baloane, măști etc). Vor fi foarte multe jocuri, dar nu pentru copii, ci pentru cupluri”, ne-a mai spus Pepe.



Reporterul Click! Alina Erimia s-a plimbat cu Pepemobilul prin platou Foto: Click!

Pepe ne-a dezvăluit că și-a adus și fiul la filmări și ne-a plimbat cu noua lui mașinuță

De altfel, această cameră în care e parcat și Pepemobilul, mașinuța cu care prezentatorul Kanal D își va face apariția la filmări, este cea care l-a cucerit și pe fiul său, Pepe junior, pe care acesta l-a adus în platou zilele trecute spre deliciul celor prezenți. Micuțul a fost fascinat de locul de muncă al tatălui său și nu mai voia să plece.

„Da, l-am adus și pe fiul meu într-o zi la tati la Kanal D. I-a plăcut foarte tare, l-am plimbat cu mașinuța. A fost încântat de tot ce a văzut aici. O să-l mai iau cu mine”, a spus Pepe, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Kanal D

Bazat pe formatul internațional original „My Man Can”, „Hai că poți!” aduce în prim-plan patru cupluri pregătite să-și testeze compatibilitatea, încrederea și capacitatea de a anticipa reacțiile și performanțele partenerului. Miza este una importantă: premiul de 25.000 de lei, pentru care concurenții trebuie să-și evalueze corect jumătatea.

Fiecare ediție devine o cursă contracronometru, în care partenerii își licitează abilitățile, își asumă provocări și demonstrează cât de bine se cunosc. Între momente tensionate, răsturnări de situație și reacții savuroase, competiția scoate la iveală atât punctele forte ale fiecărui cuplu, cât și acele mici surprize care fac orice relație specială.

Îndemânarea, curajul, spiritul de observație și încrederea reciprocă în cuplu vor conta în fiecare etapă a jocului, iar Pepe va fi alături de concurenți pentru a transforma fiecare încercare într-o experienţă memorabilă atât pentru cei din platoul emisiunii, cât şi pentru telespectatori.