 Pepe, mândru de cei patru copii ai săi. Ce a dezvăluit despre ei
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Pepe, mândru de cei patru copii ai săi. Ce a dezvăluit despre ei

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Pepe se pregătește să intre într-o nouă etapă a carierei sale, urmând să prezinte emisiunea „Hai că poți”, care va fi difuzată la Kanal D. Invitat în emisiunea online „Online Story by Cornelia Ionescu”, artistul a povestit cum a primit propunerea și ce l-a atras la formatul în care va avea rolul de prezentator. Dincolo de jocuri și momente amuzante, show-ul le va pune la încercare concurenților încrederea, spiritul de echipă și felul în care își cunosc partenerii.

Pepe
Pepe Foto: Instagram

Artistul a mărturisit că și-a dat seama încă de la început că emisiunea i se potrivește, mai ales datorită energiei și situațiilor neașteptate care apar în timpul probelor. În același interviu, Pepe a vorbit despre modul în care echipa pregătește fiecare provocare, dar și despre viața personală. Prezentatorul a făcut dezvăluiri despre soția sa, Yasmine, și nu și-a ascuns mândria atunci când a venit vorba despre realizările celor patru copii ai săi.

Cum se desfășoară filmările pentru „Hai că poți”, emisiunea lui Pepe de la Kanal D

Pentru Pepe, formatul „Hai că poți” s-a dovedit a fi o alegere potrivită încă din momentul în care a aflat în ce constă emisiunea. Artistul este atras de dinamica jocurilor, de energia concurenților și de situațiile imprevizibile care pot apărea atunci când cuplurile sunt puse în fața unor provocări.

„Mi-am dat seama că mi se potrivește mănușă. Este exact ceea ce-mi place, e plin de viață, e plin de jocuri, e plin de neprevăzut și întotdeauna e nevoie și de susținerea partenerului. Și aici, când intrăm în relațiile fiecărui cuplu, mai descoperim una, alta... E interesantă tare emisiunea, te trece prin toate stările”, a afirmat Pepe.

„Hai că poți” este un game show în care patru cupluri participă la probe menite să le testeze compatibilitatea și capacitatea de a lucra împreună. Concurenții trebuie să demonstreze cât de bine își cunosc jumătățile, câtă încredere au unul în celălalt și cum reacționează atunci când lucrurile nu merg conform planului.

Miza este una importantă pentru participanți: în fiecare ediție, premiul poate ajunge la 25.000 de lei. Potrivit prezentatorului, rezultatul depinde atât de modul în care partenerii se cunosc reciproc, cât și de deciziile pe care le iau în timpul jocului.

Contează cât de bine te cunoști, cât de bine îl cunoști pe celălalt, cât de bine reacționezi, câtă încredere ai în el, cât de mult accepți să riști și să câștigi sau să pierzi suma de 25.000 de lei, care e premiul în fiecare ediție a show-ului. Se câștigă totul prin veselie.

În spatele momentelor care ajung pe ecran se află însă o echipă de producție numeroasă. Fiecare probă este pregătită și testată înainte de filmări, astfel încât provocările să poată fi duse la bun sfârșit de concurenți. Organizatorii încearcă să verifice jocurile din perspectiva participanților, iar unele dintre rezultate au fost surprinzătoare chiar și pentru cei implicați în pregătiri.

„Sunt foarte mulți oameni implicați în producție, care lucrează la tot ceea ce înseamnă realizarea acestui show.”

Pepe a povestit și că probele nu sunt întotdeauna atât de ușoare pe cât ar putea părea la prima vedere. Unele provocări le-au pus probleme bărbaților care le-au testat, în timp ce colegele lor au reușit să le rezolve într-un timp foarte scurt.

Colegii din producție fac teste pentru fiecare probă în parte. Sunt niște oameni care gândesc și care se pun în pielea concurenților înainte, tocmai pentru a fi siguri că sunt realizabile lucrurile acelea. Pentru probele de bărbați sunt colegi care fac probele înainte, pentru fete sunt colege care testează totul înainte... Au fost probe pe care băieții nu le-au reușit. Am încercat cu toții să facem ceva și a venit o fată care în zece secunde le-a rezolvat”, a mărturisit prezentatorul.

Pepe, fericit alături de Yasmine și mândru de cei patru copii ai săi

În cadrul discuției, Pepe a vorbit și despre relația cu soția sa, Yasmine, dezvăluind cum a început povestea lor de dragoste. Cei doi s-au întâlnit întâmplător la câteva petreceri, iar un moment important a fost aniversarea ei, la care artistul a fost invitat. Potrivit relatării sale, amândoi erau singuri în acea perioadă, iar apropierea dintre ei s-a produs firesc.

„Ne-am întâlnit întâmplător la câteva petreceri. M-a invitat la ziua ei de naștere... Și ea era singură, și eu eram singur... Am rămas împreună de la ziua ei”, și-a amintit Pepe.

Artistul a explicat că unul dintre lucrurile care l-au atras la Yasmine a fost bucuria pe care aceasta a arătat-o atunci când el a venit la petrecerea ei. În plus, faptul că ea îi cunoștea deja parcursul și viața l-a făcut să simtă că între ei exista o apropiere încă de la început.

„În primul rând m-a atras cel mai tare faptul că era foarte fericită că am venit și din momentul acela mi-am dat seama că o pot face fericită și că eu sunt foarte fericit. Nici n-a trebuit să mă prezint prea mult pentru ea, pentru că îmi cunoștea viața... De atunci ne-am privit altfel.

Pe lângă proiectele profesionale și viața de cuplu, un loc important în universul lui Pepe îl ocupă cei patru copii ai săi: Rosa și Maria, dintr-o căsătorie anterioară, precum și Jessica și Pepe junior, din actuala căsnicie. Artistul urmărește cu atenție pasiunile și evoluția lor și spune că este foarte mândru de rezultatele pe care le obțin.

Rosa a obținut, alături de echipa sa de scrimă, titlul de campioană națională, în timp ce Maria practică handbalul la Rapid și este concentrată asupra acestui sport. Despre fiul său, Pepe a vorbit cu entuziasm, menționând că este atras de mai multe activități, cântă bine și manifestă interes pentru limbile străine.

„Sunt foarte mândru de copiii mei. Rosa a ieșit cu echipa ei de scrimă campioană națională. Maria e la Rapid, luptă întotdeauna, în fiecare an, pentru locul 1 național. E cu handbalul și e cam drumul ei în viață, după cum o văd, e super pasionată. Băiatul, spre fericirea mea, e bun la tot. Cântă extraordinar de bine, face sport, are o motricitate fantastică și e foarte deștept. Deja vorbește în engleză, a învățat câteva cuvinte în germană și în spaniolă la grădiniță și e pasionat de tot ce e nou”, a încheiat Pepe.

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