Pepe a dat din casă! „Susținerea în cuplu e cea mai importantă”

Din 25 octombrie, Pepe revine în forță la TV în postura de prezentator al game show-ului „Hai că poți!”, difizat la Kanal D. Reporterul Click! l-a vizitat pe Pepe chiar în platoul emisiunii, înainte de filmările la o nouă ediție. Iată cum ne-a primit simpaticul artist, de la care am aflat că își aduce și fiul uneori la emisiune și ce mărturisiri a făcut pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

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