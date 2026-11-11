 Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Ce spune un renumit medic ORL-ist
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Ce spune un renumit medic ORL-ist

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pentru unii pasageri, ultimele minute ale unui zbor sunt cele mai neplăcute. Odată cu începerea coborârii avionului, apare o presiune supărătoare în urechi, care se poate transforma rapid în durere sau chiar într-o senzație temporară de pierdere a auzului. Deși mulți consideră că este o reacție obișnuită la zbor, în spatele acestui disconfort se află un mecanism precis, explicat de medicul ORL Ana Maria Apostol.

Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului.
Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Foto: arhiva

Problema este legată de schimbările de presiune din timpul călătoriei și de modul în care organismul reușește să se adapteze. Mai mult, persoanele care au nasul înfundat din cauza unei răceli sau a alergiilor pot resimți simptomele mult mai intens.

De ce apare durerea de urechi în timpul zborului cu avionul

Disconfortul este provocat de diferența dintre presiunea aerului din urechea medie și cea din exterior. În mod normal, organismul reglează acest echilibru cu ajutorul trompei lui Eustachio, un canal care conectează urechea medie cu partea din spate a nasului.

Atunci când presiunea se modifică rapid, așa cum se întâmplă în timpul zborului, această structură trebuie să permită aerului să circule pentru a menține echilibrul. Dacă mecanismul nu funcționează eficient, apare senzația de ureche înfundată, iar uneori durerea poate deveni puternică.

Medicul Ana Maria Apostol a explicat, într-un videoclip publicat pe pagina sa de TikTok, de ce aterizarea poate fi atât de neplăcută pentru urechi:

Urechile te pot durea foarte ușor atunci când călătorești cu avionul, mai ales în timpul aterizării. Totul are legătură cu presiunea aerului, care nu se egalizează întotdeauna corect.

În interiorul urechii există o cavitate plină cu aer, numită ureche medie. Presiunea din această cavitate trebuie să fie egală cu cea din exterior. De acest proces se ocupă trompa lui Eustachio, care face legătura între urechea medie și partea din spate a nasului.

Atunci când ai nasul înfundat, din cauza unei răceli sau a unei alergii, trompa lui Eustachio poate să nu mai funcționeze corespunzător. Astfel, presiunea din urechea medie nu se mai egalizează cu cea din exterior, iar diferența de presiune poate provoca durere, senzația de ureche înfundată sau chiar scăderea temporară a auzului", explică dr. Ana Maria Apostol, medic ORL, pe pagina sa de TikTok.

Trompa lui Eustachio, structura care ne protejează urechile de variațiile de presiune

Deși are dimensiuni reduse, trompa lui Eustachio îndeplinește o funcție esențială pentru sănătatea urechii. Prin intermediul ei, presiunea din urechea medie se poate adapta la cea din mediul înconjurător.

În timpul unui zbor, presiunea atmosferică se schimbă pe măsură ce avionul urcă sau coboară. Urechea trebuie să se adapteze acestor variații, iar trompa lui Eustachio contribuie la menținerea echilibrului.

Dacă aerul nu circulă corespunzător prin acest canal, presiunea din interiorul urechii medii poate rămâne diferită de cea din exterior. Consecințele pot fi resimțite sub forma unei presiuni neplăcute, a durerii sau a unor modificări temporare ale auzului.

De ce răceala și alergiile pot accentua durerea la aterizare

Un nas înfundat nu provoacă doar dificultăți de respirație, ci poate influența și modul în care funcționează trompa lui Eustachio. Inflamația și congestia asociate răcelilor sau alergiilor pot îngreuna deschiderea acesteia și, implicit, egalizarea presiunii din urechea medie.

Din acest motiv, persoanele care călătoresc cu avionul în timp ce sunt răcite sau au simptome alergice pot resimți un disconfort mai pronunțat. Aterizarea este un moment în care schimbarea presiunii poate face ca problema să devină și mai evidentă.

Așadar, durerea de urechi din avion nu este doar un inconvenient al călătoriei. Ea apare atunci când organismul nu reușește să echilibreze suficient de repede presiunea din urechea medie cu cea din exterior, iar congestia nazală poate îngreuna acest proces.

10 NOIEMBRIE Dr Radu Lantos, Favorit, chirurgie proctologica jpg
Afecțiunile proctologice pot fi tratate cu disconfort minim: „Problema nu este tratamentul, ci tendința pacienților de a se autodiagnostica” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

constantin enceanu
FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie Vedete românești
Nicușor Dan, jurnalistul Ovidiu Vanghele jpg
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele Național
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Vochin avertizează: „Fotbalul românesc pierde copii acasă. Viitorul naționalei trebuie căutat și cultivat și în Diaspora!” www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună! www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
prostata shutterstock 2296658117 jpg
Un nivel crescut al testului PSA înseamnă cancer de prostată? Medicul răspunde Prevenție și tratament
shutterstock 2421080943 jpg
7 semne că ai putea suferi de depresie „înalt funcțională” fără să-ți dai seama Prevenție și tratament
shutterstock 2208429799 jpg
Ce legătură există între capacitatea de a identifica mirosuri și riscul de demență? Prevenție și tratament
shutterstock 2040427511 jpg
Bei cafeaua dimineața înainte de apă? Care sunt efectele? Prevenție și tratament
shutterstock 2359991575 jpg
Cărțile audio versus lectură: Ce este mai benefic pentru creierul tău? Wellness
e1d348989d75d0cf6032006038a6eade76 jpg
Amorțeala mâinilor poate ascunde sindromul de canal carpian? Specialiști
vitamina d shutterstock 465164366 jpeg
La ce probleme de sănătate eşti expus dacă ai carenţă de vitamina D Prevenție și tratament
dependenta alcool jpg
Planta care ar putea reduce pofta de alcool. Cât costă și ce au descoperit cercetătorii Sănătate!
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac actualitate.net