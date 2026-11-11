Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Ce spune un renumit medic ORL-ist

Pentru unii pasageri, ultimele minute ale unui zbor sunt cele mai neplăcute. Odată cu începerea coborârii avionului, apare o presiune supărătoare în urechi, care se poate transforma rapid în durere sau chiar într-o senzație temporară de pierdere a auzului. Deși mulți consideră că este o reacție obișnuită la zbor, în spatele acestui disconfort se află un mecanism precis, explicat de medicul ORL Ana Maria Apostol.

Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Foto: arhiva

Problema este legată de schimbările de presiune din timpul călătoriei și de modul în care organismul reușește să se adapteze. Mai mult, persoanele care au nasul înfundat din cauza unei răceli sau a alergiilor pot resimți simptomele mult mai intens.

De ce apare durerea de urechi în timpul zborului cu avionul

Disconfortul este provocat de diferența dintre presiunea aerului din urechea medie și cea din exterior. În mod normal, organismul reglează acest echilibru cu ajutorul trompei lui Eustachio, un canal care conectează urechea medie cu partea din spate a nasului.

Atunci când presiunea se modifică rapid, așa cum se întâmplă în timpul zborului, această structură trebuie să permită aerului să circule pentru a menține echilibrul. Dacă mecanismul nu funcționează eficient, apare senzația de ureche înfundată, iar uneori durerea poate deveni puternică.

Medicul Ana Maria Apostol a explicat, într-un videoclip publicat pe pagina sa de TikTok, de ce aterizarea poate fi atât de neplăcută pentru urechi:

„Urechile te pot durea foarte ușor atunci când călătorești cu avionul, mai ales în timpul aterizării. Totul are legătură cu presiunea aerului, care nu se egalizează întotdeauna corect.

În interiorul urechii există o cavitate plină cu aer, numită ureche medie. Presiunea din această cavitate trebuie să fie egală cu cea din exterior. De acest proces se ocupă trompa lui Eustachio, care face legătura între urechea medie și partea din spate a nasului.

Atunci când ai nasul înfundat, din cauza unei răceli sau a unei alergii, trompa lui Eustachio poate să nu mai funcționeze corespunzător. Astfel, presiunea din urechea medie nu se mai egalizează cu cea din exterior, iar diferența de presiune poate provoca durere, senzația de ureche înfundată sau chiar scăderea temporară a auzului", explică dr. Ana Maria Apostol, medic ORL, pe pagina sa de TikTok.

Trompa lui Eustachio, structura care ne protejează urechile de variațiile de presiune

Deși are dimensiuni reduse, trompa lui Eustachio îndeplinește o funcție esențială pentru sănătatea urechii. Prin intermediul ei, presiunea din urechea medie se poate adapta la cea din mediul înconjurător.

În timpul unui zbor, presiunea atmosferică se schimbă pe măsură ce avionul urcă sau coboară. Urechea trebuie să se adapteze acestor variații, iar trompa lui Eustachio contribuie la menținerea echilibrului.

Dacă aerul nu circulă corespunzător prin acest canal, presiunea din interiorul urechii medii poate rămâne diferită de cea din exterior. Consecințele pot fi resimțite sub forma unei presiuni neplăcute, a durerii sau a unor modificări temporare ale auzului.

De ce răceala și alergiile pot accentua durerea la aterizare

Un nas înfundat nu provoacă doar dificultăți de respirație, ci poate influența și modul în care funcționează trompa lui Eustachio. Inflamația și congestia asociate răcelilor sau alergiilor pot îngreuna deschiderea acesteia și, implicit, egalizarea presiunii din urechea medie.

Din acest motiv, persoanele care călătoresc cu avionul în timp ce sunt răcite sau au simptome alergice pot resimți un disconfort mai pronunțat. Aterizarea este un moment în care schimbarea presiunii poate face ca problema să devină și mai evidentă.

Așadar, durerea de urechi din avion nu este doar un inconvenient al călătoriei. Ea apare atunci când organismul nu reușește să echilibreze suficient de repede presiunea din urechea medie cu cea din exterior, iar congestia nazală poate îngreuna acest proces.