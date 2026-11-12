Odată cu scăderea temperaturilor, buzele devin adesea primele victime ale vremii reci. Se usucă, se descuamează, ustură și pot ajunge să prezinte fisuri dureroase, chiar dacă în rest pielea nu are nicio problemă. Deși frigul și vântul sunt factori importanți, nu sunt singurii responsabili. Aerul uscat din locuințe, obiceiul de a umezi buzele cu limba, anumite produse cosmetice și chiar unele medicamente pot favoriza apariția acestei neplăceri.

Buze crăpate iarna? 7 cauze la care nu te-ai gândit și remediile care chiar ajută Foto: arhiva

În plus, atunci când uscăciunea nu dispare sau apar crăpături în special la colțurile gurii, poate exista o cauză care necesită mai multă atenție. Uneori, simptomele sunt legate de dermatită, infecții sau deficiențe nutriționale.

Vestea bună este că, în multe situații, câteva schimbări simple în rutina zilnică pot ajuta la refacerea pielii. Iată care sunt cele mai frecvente cauze ale buzelor crăpate iarna și ce soluții merită încercate.

De ce se usucă buzele atât de repede în sezonul rece?

Buzele nu au aceeași structură și aceeași protecție ca pielea de pe restul corpului. Stratul lor exterior este mai subțire, iar zona roșiatică nu beneficiază de aceeași protecție oferită de glandele sebacee și de stratul superficial al pielii obișnuite.

Din acest motiv, apa se pierde mai ușor, iar buzele reacționează rapid la schimbările de temperatură, vânt și umiditate. Când bariera naturală este afectată, apar senzația de piele care ține, descuamarea, roșeața și fisurile.

Inflamația buzelor poartă în medicină numele de cheilită. Aceasta poate avea cauze diferite, de la simpla iritație provocată de vreme până la alergii sau alte afecțiuni dermatologice.

7 motive pentru care îți crapă buzele când vine frigul

1. Frigul, vântul și aerul uscat le afectează bariera naturală

Temperaturile scăzute și vântul pot accelera pierderea apei de la suprafața buzelor. În același timp, aerul rece conține adesea mai puțini vapori de apă, iar încălzirea locuințelor reduce suplimentar umiditatea din interior.

Combinația dintre frigul de afară și aerul uscat din casă poate favoriza apariția uscăciunii, mai ales dacă buzele sunt deja sensibile.

Cum le protejezi: Folosește un balsam cu formulă protectoare înainte de a ieși din casă și reaplică-l ori de câte ori simți că buzele încep să se usuce. În zilele cu vânt puternic, protecția trebuie să fie o parte constantă a rutinei.

2. Îți umezești buzele cu limba, dar le faci și mai uscate

Este un gest aproape reflex: când buzele devin aspre, treci limba peste ele pentru a le umezi. Senzația de confort durează însă foarte puțin.

Pe măsură ce saliva se evaporă, poate accentua uscăciunea. În plus, contactul repetat cu saliva irită pielea din jurul gurii și poate declanșa dermatita produsă prin lingerea buzelor.

Aceasta se manifestă prin roșeață, descuamare, usturime și senzație de piele iritată.

Ce poți face: Încearcă să renunți la acest obicei și ține la îndemână un balsam simplu, fără parfum și arome intense. Aplicarea unui strat protector este o alternativă mai potrivită decât umezirea repetată cu limba.

3. Balsamul de buze pe care îl folosești ar putea să îți provoace iritații

Nu orice produs destinat îngrijirii buzelor este potrivit pentru o piele deja crăpată. Unele formule conțin ingrediente care pot provoca usturime, iritație sau reacții alergice.

Printre substanțele care pot crea probleme se numără mentolul, camforul, parfumurile, aromele puternice și anumite uleiuri esențiale. La persoanele sensibile, inclusiv unele ingrediente cosmetice pot declanșa dermatită alergică de contact.

Senzația de răcorire sau furnicături nu înseamnă neapărat că produsul acționează mai bine. Dimpotrivă, dacă un balsam provoacă usturime, este indicat să nu îl mai folosești.

Ce produs să alegi: Orientează-te către formule cât mai simple, fără parfum și fără ingrediente iritante. Produsele pe bază de petrolatum, cunoscut și ca vaselină cosmetică, sunt o opțiune utilă pentru protejarea buzelor uscate.

4. Respiri pe gură, mai ales în timpul nopții

Dacă te trezești dimineața cu buzele foarte uscate, merită să acorzi atenție modului în care respiri în timpul somnului.

Respirația pe gură menține un flux de aer care favorizează evaporarea apei de la suprafața buzelor. Fenomenul poate fi mai pronunțat în cazul persoanelor care au nasul înfundat din cauza răcelilor, alergiilor sau altor probleme respiratorii.

Dacă uscăciunea matinală este însoțită de sforăit puternic, pauze respiratorii observate în timpul somnului sau somnolență excesivă în timpul zilei, este recomandată o evaluare medicală.

Ce poți face: Dacă ai frecvent nasul înfundat, încearcă să identifici cauza împreună cu un medic. Aplicarea unui strat de balsam protector înainte de culcare poate ajuta la reducerea disconfortului.

5. Nu bei suficiente lichide, dar deshidratarea nu explică toate cazurile

Un aport insuficient de lichide poate contribui la uscăciunea gurii și a buzelor, în special atunci când organismul este deshidratat.

Totuși, buzele crăpate nu reprezintă automat un semn că nu bei destulă apă. Poți avea un aport adecvat de lichide și, cu toate acestea, să te confrunți cu buze foarte uscate din cauza frigului, vântului sau a unor produse cosmetice nepotrivite.

Ce trebuie să reții: Menținerea unei hidratări corespunzătoare este importantă pentru sănătate, însă simplul consum al unei cantități mai mari de apă nu repară în mod direct bariera protectoare a buzelor. Pentru aceasta este necesară și îngrijirea locală.

6. Fisurile din colțurile gurii pot indica o altă problemă

Dacă observi că pielea se crapă mai ales în colțurile gurii, este posibil să nu fie vorba doar despre uscăciunea provocată de temperaturile scăzute.

Afecțiunea se numește cheilită angulară și se poate manifesta prin roșeață, durere, crăpături și uneori mici sângerări la nivelul comisurilor bucale.

Printre cauzele posibile se numără acumularea salivei în colțurile gurii, iritația repetată, infecțiile fungice sau bacteriene și, în anumite situații, unele deficiențe nutriționale.

Lipsa fierului, a vitaminei B2, a vitaminei B12 sau a folatului poate contribui la apariția problemei. Totuși, aceste carențe nu explică majoritatea cazurilor de buze crăpate.

Ce este recomandat: Dacă fisurile reapar sau nu se vindecă, cere sfatul medicului. Nu lua suplimente cu fier sau vitamine doar pe baza simptomelor, fără să existe o suspiciune evaluată corespunzător.

7. Anumite medicamente și afecțiuni ale pielii pot întreține uscăciunea

Buzele pot deveni foarte uscate și din cauza unor tratamente medicamentoase. Un exemplu cunoscut este isotretinoinul, utilizat în anumite forme de acnee severă, care poate provoca uscăciunea pronunțată a buzelor.

De asemenea, retinoizii aplicați local pot irita zona dacă ajung accidental pe buze. Eczema și dermatita de contact sunt alte afecțiuni care pot provoca inflamație, descuamare și fisuri persistente.

În astfel de situații, balsamul poate ameliora temporar simptomele, însă nu rezolvă întotdeauna cauza. Dacă uscăciunea a apărut după începerea unui tratament sau persistă în ciuda îngrijirii, discută cu medicul despre posibilele soluții. Nu întrerupe un tratament prescris fără recomandare medicală.

Ce remedii ajută cu adevărat când ai buzele crăpate?

Cea mai bună abordare este refacerea barierei protectoare și reducerea factorilor care agravează iritația. Nu este nevoie de produse sofisticate sau de tratamente complicate în fiecare caz. Unele dintre cele mai utile soluții sunt simple și accesibile.

1. Aplică vaselină cosmetică pentru a limita pierderea apei

Vaselina cosmetică albă, cunoscută sub denumirea de petrolatum, este una dintre opțiunile utile pentru buzele foarte uscate. Aceasta formează un strat protector la suprafață și reduce pierderea apei.

Este potrivită mai ales atunci când buzele sunt aspre, se descuamează sau prezintă fisuri superficiale.

Academia Americană de Dermatologie (AAD) recomandă utilizarea unui unguent gros pe bază de petrolatum, care poate menține hidratarea mai mult timp decât multe produse formulate în principal cu ceară sau uleiuri.

Cum se utilizează: Aplică un strat subțire de mai multe ori pe zi, inclusiv înainte de culcare și înainte să ieși în frig. Dacă buzele sunt foarte uscate, reaplicarea regulată poate ajuta la menținerea protecției.

2. Alege balsamuri cu ceramide sau dimeticonă

Ceramidele sunt lipide care contribuie la menținerea barierei cutanate, iar dimeticona formează un film protector la suprafața pielii și ajută la limitarea pierderii apei.

Un balsam care conține astfel de ingrediente poate fi o alegere bună, cu condiția să fie bine tolerat și să nu includă parfumuri sau substanțe care provoacă iritații.

Nu este necesar să investești într-un produs foarte scump. Mai importante sunt ingredientele, formula simplă și modul în care reacționează pielea ta.

3. Folosește un umidificator dacă aerul din casă este prea uscat

Încălzirea locuinței poate reduce considerabil umiditatea aerului, mai ales în camerele în care petreci multe ore.

Un umidificator poate contribui la crearea unui mediu mai confortabil pentru piele și mucoase, în special în timpul nopții.

Este important să respecți instrucțiunile producătorului și să cureți aparatul periodic. Un dispozitiv întreținut necorespunzător poate favoriza acumularea și răspândirea microorganismelor.

4. Nu renunța la protecția solară în timpul iernii

Radiațiile ultraviolete pot afecta buzele pe tot parcursul anului, nu doar în zilele toride de vară.

Pentru activitățile în aer liber, este recomandată folosirea unui balsam cu SPF 30 sau mai mare. Produsul trebuie reaplicat periodic, mai ales după masă, băuturi sau ștergerea buzelor.

Protecția este deosebit de importantă la munte, unde expunerea la radiațiile UV poate fi mai intensă.

5. Renunță la exfolierea buzelor cât timp sunt crăpate

Scruburile cu zahăr sau sare și frecarea cu periuța de dinți pot părea soluții rapide pentru îndepărtarea pielii descuamate. În realitate, atunci când buzele sunt deja inflamate, aceste metode pot agrava leziunile.

La fel de dăunător poate fi să smulgi pielițele cu degetele sau să le muști cu dinții. Aceste gesturi pot provoca răni, sângerări și pot întârzia vindecarea.

Mai bine aplică regulat un produs emolient și lasă pielea să se refacă în mod natural.

Ce spun specialiștii și sursele medicale despre cheilită?

Cheilita poate avea numeroase cauze, iar identificarea factorului care a declanșat inflamația este importantă pentru alegerea tratamentului potrivit.

O analiză medicală disponibilă în StatPearls – NCBI Bookshelf prezintă mai multe forme de cheilită și factorii care le pot provoca, printre care iritațiile, alergiile, infecțiile, anumite medicamente și deficiențele nutriționale. Abordarea terapeutică trebuie adaptată cauzei, deoarece nu toate formele de inflamație a buzelor se rezolvă prin aplicarea unui balsam.

La rândul său, DermNet descrie lingerea repetată a buzelor drept un factor important în apariția cheilitei iritative. Produsele cosmetice, pastele de dinți și alte substanțe cu potențial alergen pot contribui, de asemenea, la inflamația persistentă.

În ceea ce privește cheilita angulară, informațiile prezentate de DermNet evidențiază rolul iritației produse de salivă, al infecțiilor și, în anumite cazuri, al deficiențelor nutriționale.

Aceste recomandări susțin importanța protejării buzelor și a evitării ingredientelor iritante. Totuși, dovezile disponibile provin în mare parte din observații clinice și recomandări dermatologice, iar eficiența poate varia în funcție de cauza și severitatea problemei.

Când este cazul să mergi la medic pentru buze crăpate?

În multe situații, uscăciunea provocată de frig se ameliorează în câteva zile dacă folosești produse protectoare și eviți factorii iritanți. Există însă și cazuri în care simptomele persistă sau ascund o afecțiune care necesită tratament.

Programează un consult dermatologic dacă:

Buzele rămân uscate și crăpate mai mult de două-trei săptămâni, în ciuda îngrijirii regulate.

Apar sângerări frecvente sau cruste care nu dispar.

Fisurile de la colțurile gurii sunt dureroase ori revin în mod repetat.

Observi vezicule, secreții sau alte semne care pot indica o infecție.

Există o zonă îngroșată, aspră sau o leziune care nu se vindecă, în special pe buza inferioară.

Ultimul semn merită atenție deoarece poate fi necesară excluderea cheilitei actinice, o afecțiune asociată expunerii îndelungate la soare, care poate avea potențial precanceros.

Important: Dacă buzele se umflă brusc și apar dificultăți de respirație sau de înghițire, solicită imediat ajutor medical de urgență.

Cum previi crăparea buzelor în sezonul rece

Cea mai eficientă strategie este să nu aștepți până când buzele devin dureroase pentru a începe să le protejezi. O rutină simplă, urmată constant, poate reduce riscul de uscăciune și fisuri.

Aplică un balsam fără parfum înainte de expunerea la frig, reaplică-l pe parcursul zilei și folosește un produs cu protecție solară atunci când petreci timp afară. Evită să îți umezești buzele cu limba, nu desprinde pielea descuamată și acordă atenție ingredientelor produselor cosmetice pe care le folosești.

Dacă aerul din locuință este foarte uscat, un umidificator poate fi de ajutor, iar menținerea unui aport adecvat de lichide completează măsurile de îngrijire.

Buzele crăpate nu sunt întotdeauna doar o consecință banală a frigului. Atunci când simptomele persistă, reapar sau sunt însoțite de leziuni neobișnuite, identificarea cauzei este mai importantă decât schimbarea repetată a balsamului de buze.