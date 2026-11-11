 Oamenii care preferă singurătatea îşi dezvoltă această capacitate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Oamenii care preferă singurătatea îşi dezvoltă această capacitate

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Solitudinea este, de cele mai multe ori, privită ca o dizabilitate. Societatea ne învață încontinuu că avem nevoie de ceilalți, ca să supraviețuim. Această afirmație este adevărată, dar doar până acolo unde nevoile fiecărui om sunt îndeplinite, iar una dintre aceste nevoi devine, uneori, a fi singur. În acest context, a fi solitar devine un ideal, o scăpare care îi permite omului să se reconecteze cu sine.

Incredere in sine jpg
Foto: Shutterstock

A prefera să ai și unele momente în care nu ești obligat să interacționezi nu reprezintă, întotdeauna, o deficiență, ci poate și un moment sau un loc unde să te reîntâlnești cu pasiunile sau cu nevoia ta de autoevaluare.

Există studii științifice care reliefează beneficiile unor momente de distanțare de lumea din jur și de reconectare cu propriile gânduri. De multe ori, metoda folosită pentru a ajunge la un nivel de autocunoaștere și acceptare ridicat este reprezentată prin tehnicile de mindfulness. Referitor la acest tip de terapie, există păreri contradictorii, în lumea psihologilor. Pe de o parte, există o tabără care anulează aproape orice beneficiu al mindfulness-ului, considerând-o o metodă empirică, ce nu beneficiază de dovezi științifice care să o ateste. Cealaltă tabără înglobează tehnicile de mindfulness în procesele terapeutice, îmbinându-le cu tehnicile care au rezultate concretizate prin statistici.

Care este legătura dintre mindfulness și solitudine

Conceptul de ”mindful solitude” sau ”solitudine conștientă” este explicat de cercetători ca fiind acea stare de conectare cu tine însuți, în care simți că nu ai nevoie de cei din jur. Pentru că, în tehnicile mindfulness, se întâlnesc foarte multe dintre tehnicile yoga, accentul cade pe imaginea solitudinii din perspectivă budistă.

În ciuda acestui fapt, se observă că toate marile școli de gândire ale lumii, dar și religii, îndeamnă la momente de depărtare de tumultul lumii. Capacitatea unei persoane de a stabili relații sănătoase cu cei din jur depinde într-o anumită măsură de capacitate de a sta cu tine însuți.

Astfel, oamenii care preferă să stea singuri nu sunt neapărat de condamnat, deoarece ei reușesc să-și dezvolte mult mai mult capacitatea de a face față emoțiilor decât oamenii care simt mereu nevoia de a fi înconjurați de prieteni sau de simple cunoștințe.

În domeniul psihologiei, se pune foarte mult accentul pe autonomie. Această autonomie este văzută ca o relație funcțională cu mediul înconjurător, care duce la progresul vizibil al persoanei. Autonomia se construiește și prin prezența acestor perioade de însingurare voluntară, carte îi permit fiecăruia dintre oameni să descopere lucruri noi despre sine și despre ceilalți.

De exemplu, în cazul unui copil, este vorba de o relație de dependență cu figura de atașament, argumentată prin necesitatea satisfacerii unor nevoi bazale. În schimb, în momentul când individul este capabil să-și îndeplinească nevoile singur, dar rămâne agățat de persoana de care a depins până atunci, acesta devine incapabil de evoluție și stagnează în respectivul stadiu.

Acesta este motivul pentru care psihologii pun atât de mult accent pe autonomie și privesc solitudinea în unele momente ca fiind un pas spre maturizarea individului.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog

10 NOIEMBRIE Dr Radu Lantos, Favorit, chirurgie proctologica jpg
Afecțiunile proctologice pot fi tratate cu disconfort minim: „Problema nu este tratamentul, ci tendința pacienților de a se autodiagnostica” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

cristina demetrescu horoscop 20 26 octombrie 2025 e1761046659883 webp
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie Horoscop
image png
VideoCe au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează Internațional
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Corbu, culisele convocării în premieră a celui mai în formă român din cupele europene. De ce l-a chemat Gică Hagi. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Cum ar arăta harta României dacă se aplică "planul Benea". 26 de județe ar putea să dispară www.antena3.ro
image
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026 playtech.ro
image
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
shutterstock 2462364013 jpg
Cât ar trebui să dormi ca să trăiești mai mult? Prevenție și tratament
shutterstock 2276938593 (2) jpg
Fructe care te ajută să scapi de constipație și unul care poate agrava problema Wellness
panica la bordul unui avion, foto Shutterstock jpg
Ce provoacă durerile de urechi la aterizarea avionului. Ce spune un renumit medic ORL-ist Sănătate!
prostata shutterstock 2296658117 jpg
Un nivel crescut al testului PSA înseamnă cancer de prostată? Medicul răspunde Prevenție și tratament
shutterstock 2421080943 jpg
7 semne că ai putea suferi de depresie „înalt funcțională” fără să-ți dai seama Prevenție și tratament
shutterstock 2208429799 jpg
Ce legătură există între capacitatea de a identifica mirosuri și riscul de demență? Prevenție și tratament
shutterstock 2040427511 jpg
Bei cafeaua dimineața înainte de apă? Care sunt efectele? Prevenție și tratament
shutterstock 2359991575 jpg
Cărțile audio versus lectură: Ce este mai benefic pentru creierul tău? Wellness
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac actualitate.net