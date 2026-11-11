 Cât ar trebui să dormi ca să trăiești mai mult?
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Cât ar trebui să dormi ca să trăiești mai mult?

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Un studiu publicat în revista Nature a identificat o anumită durată a somnului asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă și cu un risc redus de boli sistemice. Cercetătorii au descoperit că persoanele care dorm între 6 ore și 24 de minute și 7 ore și 48 de minute pe noapte prezintă cele mai puține semne de îmbătrânire biologică accelerată. Aceste persoane prezintă cele mai reduse semne de uzură celulară, deși relația dintre somn și îmbătrânire ar putea fi bidirecțională.

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Foto: Shutterstock

Un somn de bună calitate a fost asociat cu o viață mai lungă, cu încetinirea îmbătrânirii biologice și chiar cu un risc mai mic de demență.

Dar ce înseamnă, mai exact, să dormi sănătos?

Știm că episoadele frecvente și involuntare de somn din timpul zilei pot fi un semn al modificărilor cerebrale asociate demenței. De asemenea, dacă obișnuiești să te culci după ora 1 noaptea, s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru a îmbătrâni sănătos, chiar dacă ești, în mod natural, o persoană nocturnă.

Un studiu publicat în revista Nature a identificat durata somnului care pare să fie asociată cu diferențele dintre vârsta biologică și cea cronologică.

Ce înseamnă diferența dintre vârsta biologică și cea cronologică?

Vârsta cronologică este ușor de calculat: reprezintă pur și simplu numărul de ani pe care i-ai trăit.

În schimb, vârsta biologică, care reflectă gradul de uzură a organismului la nivel celular, arată cât de îmbătrânite sunt, din punct de vedere funcțional, diferitele părți ale corpului tău.

Prin urmare, diferența dintre vârsta biologică și cea cronologică indică dacă organismul tău funcționează ca unul mai tânăr sau mai bătrân decât ar sugera vârsta din buletin.

O vârstă biologică mai mare este asociată cu un risc crescut de îmbolnăvire și de deces. În schimb, dacă ai o vârstă biologică mai mică decât cea cronologică, ceea ce înseamnă că celulele tale se comportă ca unele mai tinere, ai putea avea un risc mai redus de accident vascular cerebral și de boli neurologice.

Câte ore ar trebui să dormi pentru a avea o vârstă biologică mai mică?

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au analizat datele colectate de consorțiul MULTI, un proiect de cercetare aflat în desfășurare, care urmărește să reunească informații biomedicale provenite de la mai multe organe și din diferite surse moleculare. Scopul este de a înțelege mai bine procesele de îmbătrânire și apariția bolilor.

Analiza de amploare a inclus informații de la aproximativ o jumătate de milion de adulți.

„Din câte știm, acesta este primul studiu care evidențiază o concordanță amplă între durata somnului și ceasurile biologice ale îmbătrânirii, evaluate la nivelul mai multor organe și prin analize multiomice, și care corelează acești indicatori cu apariția bolilor sistemice și cu riscul de mortalitate”, se arată în studiul publicat în Nature.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care dorm între 6 ore și 24 de minute și 7 ore și 48 de minute pe noapte par să prezinte cel mai lent ritm de îmbătrânire biologică.

În comparație cu persoanele care dorm între șase și opt ore pe noapte, cele care dorm mai puțin sau mai mult prezintă un risc crescut de boli sistemice, inclusiv afecțiuni care nu se limitează la creier, precum și un risc mai mare de deces din orice cauză.

Aceste rezultate au fost obținute prin analiza a 23 de „ceasuri” biologice, utilizate pentru a evalua starea a 17 sisteme de organe.

Totuși, intervalul optim de somn nu a fost identic pentru toate părțile organismului.

De exemplu, un studiu care a analizat proteinele asociate sănătății inimii a sugerat că șase ore de somn ar putea reprezenta durata ideală. În schimb, o altă cercetare, care a evaluat proteinele cerebrale, a indicat un interval optim de opt ore.

Cu toate acestea, în general, persoanele care dorm între șase și opt ore pe noapte prezintă indicatori mai buni ai sănătății și ai îmbătrânirii biologice, precum și o incidență mai redusă a unor afecțiuni precum diabetul de tip 2 și depresia.

Asta nu înseamnă că durata somnului determină în mod direct o îmbătrânire mai lentă

Este important să înțelegi că acest studiu nu a demonstrat că, dacă dormi aproximativ șase-opt ore pe noapte, vei avea în mod sigur o vârstă biologică mai mică.

De asemenea, cercetarea nu a dovedit că un somn mai scurt sau mai lung este responsabil în mod direct pentru o stare de sănătate mai precară ori pentru creșterea riscului de deces.

Studiul a identificat doar o asociere, nu o relație de cauzalitate.

De exemplu, este posibil ca o afecțiune care accelerează îmbătrânirea unuia sau mai multor organe și crește riscul de deces să îți afecteze, în același timp, și somnul.

Autorul studiului, Junhao Wen, a explicat: „Personal, cred că relația este bidirecțională”.

Cu alte cuvinte, un somn de proastă calitate ar putea accelera îmbătrânirea sau evoluția unor boli, care, la rândul lor, ar putea afecta și mai mult somnul. Dar relația ar putea funcționa și în sens invers: anumite boli și procese de îmbătrânire ar putea deteriora calitatea somnului, contribuind astfel la agravarea problemelor de sănătate.

Sursa: Huffington Post

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