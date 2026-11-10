 Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
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Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie

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Cunoscutul astrolog Cristina Demetrescu a dezvăluit care este zodia care va avea parte de schimbări importante la finalul lunii noiembrie. Nativii vor traversa o perioadă cu numeroase transformări, atât în viața personală, cât și în plan profesional, iar unele situații îi vor pune în fața unor decizii dificile. Iată despre ce este vorba în continuarea acestui articol. 

Cristina Demetrescu.
Cristina Demetrescu. Foto: Captură TV

Astrologul Cristina Demetrescu, despre zodia care poate lua decizii importante 

Potrivit astrologului, aceste schimbări vin în contextul Lunii Noi în Scorpion, un eveniment astrologic care poate aduce răsturnări de situație și situații neașteptate. Berbecii sunt cei vizați de această perioadă, iar una dintre principalele provocări va fi să învețe să se descurce pe cont propriu, fără sprijinul unor persoane importante din viața lor.

„Pentru Berbec începe o perioadă în care schimbarea devine tema principală. Nativii se află într-o etapă mai amplă a vieții în care trebuie să demonstreze cât de curajoși și independenți sunt. Intrarea sau ieșirea din viața lor a unei persoane de care depind ori care depinde de ei poate modifica structura bugetului comun.”

Cristina Demetrescu: „Din acest punct de vedere, perioada reprezintă un test”

Pentru Berbeci, finalul lunii noiembrie poate aduce și o schimbare importantă de perspectivă asupra propriilor priorități. Acești nativi vor fi nevoiți să își reorganizeze viața, să își gestioneze mai atent resursele financiare și să accepte că unele etape trebuie încheiate pentru a putea merge mai departe. Chiar dacă începutul poate fi dificil, experiențele prin care vor trece îi pot ajuta să devină mai independenți, mai responsabili și mai siguri pe propriile decizii.

„Se pune problema modului în care se vor descurca în lipsa unui sprijin important, fie că este vorba despre tată sau mamă, despre o despărțire ori despre mutarea dintr-un apartament ale cărui cheltuieli erau suportate împreună. Din acest punct de vedere, perioada reprezintă un test pentru Berbeci”, spune Cristina Demetrescu.

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