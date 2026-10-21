Zodia care ar putea avea probleme la locul de muncă la finalul lunii octombrie 2026! Cristina Demetrescu anunță schimbări importante

Cristina Demetrescu, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România, vine cu noi previziuni pentru finalul lunii octombrie 2026. Potrivit interpretărilor sale astrologice, o zodie ar putea trece prin schimbări importante în plan profesional, fiind nevoită să analizeze cu atenție situația de la locul de muncă și relațiile cu persoanele din jur.

Zodia care ar putea avea probleme la locul de muncă la finalul lunii octombrie 2026 Foto: Arhivă Captură Pro TV

Este vorba despre Vărsător, nativii care ar putea simți nevoia unei transformări și ar putea ajunge în fața unor decizii importante. În această perioadă, contextul astrologic ar putea favoriza încheierea unui capitol care nu le mai aduce satisfacție și începutul unei noi etape.

Vărsătorii, în fața unor schimbări profesionale

Potrivit Cristinei Demetrescu, conjuncția dintre Lună și Pluto în Vărsător poate simboliza o perioadă de transformare profundă. Această configurație astrologică îi poate determina pe nativi să privească mai atent lucrurile care nu mai funcționează în viața lor și să ia în calcul schimbări importante.

În plan profesional, Vărsătorii ar putea simți nevoia să facă o analiză sinceră a situației în care se află. Unele discuții sau adevăruri ieșite la iveală ar putea schimba modul în care aceștia își privesc locul de muncă, dar și relațiile cu șefii și colegii.

„La locul de muncă, Vărsătorii se pot gândi dacă să dezvăluie o radiografie a situației profesionale, care ar putea scoate la iveală un adevăr. Totuși, trebuie să ia în calcul posibilele efecte colaterale asupra relațiilor cu colegii și șefii”, a spus Cristina Demetrescu pentru ProTV.

Ce îi așteaptă pe Vărsători în perioada sărbătorilor

Pe lângă provocările profesionale, nativii acestei zodii ar putea primi și propuneri interesante din partea prietenilor. Cristina Demetrescu a vorbit inclusiv despre posibilitatea unor invitații de a petrece sărbătorile în străinătate. Totuși, incertitudinile din această perioadă i-ar putea determina pe Vărsători să amâne un răspuns.

„Vărsătorii pot primi invitații de la prieteni pentru a petrece sărbătorile în străinătate, însă este posibil să nu poată da încă un răspuns clar, tot din cauza retrogradărilor. Propunerea sună foarte bine, dar perioada este incertă, așa că decizia poate fi amânată.”