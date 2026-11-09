Bei cafeaua dimineața înainte apă? Care sunt efectele?

Dacă te hidratezi imediat după trezire, poți reduce riscul ca efectele cofeinei să îți influențeze tensiunea arterială.

Primul lucru pe care multe persoane îl fac dimineața este să își pregătească o ceașcă de cafea. Însă, dacă bei cafea înainte de apă, există riscul să te deshidratezi. Deshidratarea, împreună cu alte câteva efecte ale cafelei, ar putea duce la creșterea tensiunii arteriale.

Foto: Shutterstock

1. Tensiunea arterială poate crește din cauza deshidratării

Există puține dovezi științifice, dacă nu chiar deloc, care să arate în mod specific cum influențează cafeaua tensiunea arterială atunci când este consumată dimineața, înainte de apă. Totuși, informațiile cunoscute despre efectele cafelei asupra tensiunii arteriale ne pot ajuta să înțelegem mai bine această relație.

Cofeina, principalul compus activ din cafea, are un ușor efect diuretic. Asta înseamnă că, atunci când bei cafea, poți pierde o cantitate mică de lichide, deoarece cofeina crește fluxul sanguin către rinichi și determină eliminarea unei cantități mai mari de apă prin urină. Acest efect este mai pronunțat dacă bei cafea ocazional, nu în mod regulat, și dacă o consumi în cantități mai mari decât cele moderate.

Efectul diuretic al cafelei, combinat cu faptul că nu bei apă, ar putea crește riscul de deshidratare. Iar deshidratarea poate influența negativ tensiunea arterială.

Deshidratarea determină îngroșarea sângelui și reducerea volumului de lichid din vasele sanguine, ceea ce obligă inima să depună un efort mai mare pentru a pompa sângele împotriva rezistenței vasculare. Acest lucru poate duce la creșterea tensiunii arteriale. Dacă bei apă înainte de cafea, poți reduce acest risc, prevenind creșterile tensiunii arteriale asociate deshidratării.

Cu toate acestea, mulți specialiști consideră că, deoarece cafeaua conține deja apă, lichidul pe care îl furnizează organismului compensează efectul diuretic ușor al cofeinei. Prin urmare, este puțin probabil ca un consum obișnuit de cafea să îți reducă semnificativ nivelul de hidratare.

În plus, deși organismul pierde cantități mici de apă în timpul nopții, prin respirație și transpirație, aceste pierderi nu provoacă, în mod normal, deshidratare. Chiar și așa, să bei apă imediat după trezire rămâne un obicei benefic, care te ajută să îți reîmprospătezi organismul înainte de prima cafea.

2. Tensiunea arterială poate crește din cauza stresului provocat de disconfortul gastrointestinal asociat consumului de cafea

Cafeaua este ușor acidă, având un pH cuprins între aproximativ 4,85 și 5,13.

Specialiștii recomandă adesea persoanelor care suferă de afecțiuni precum boala de reflux gastroesofagian (BRGE), caracterizată prin reflux acid cronic, să evite sau să limiteze consumul de alimente și băuturi acide, inclusiv cafeaua, deoarece acestea pot declanșa simptomele.

Cafeaua poate favoriza relaxarea sfincterului esofagian, permițând acidului gastric să urce din stomac în esofag.

În plus, cercetările sugerează că atât cofeina, cât și alte substanțe din cafea stimulează producția de acid gastric, fără să accelereze golirea stomacului. Acest lucru ridică posibilitatea ca băutura să crească riscul unor probleme gastrointestinale, precum arsurile la stomac, digestia dificilă și disconfortul abdominal general.

Unele cercetări au evidențiat o legătură bidirecțională între disconfortul gastrointestinal și creșterea nivelului de stres, anxietate și suferință emoțională, factori care îți pot influența negativ tensiunea arterială.

Este important de menționat că, în cazul anumitor persoane, riscul acestor efecte gastrointestinale neplăcute poate fi mai mare atunci când cafeaua este consumată pe stomacul gol, deoarece, în această situație, este absorbită mai rapid.

Pe de altă parte, dacă bei un pahar cu apă imediat după trezire, mai ales apă caldă, poți contribui la calmarea și relaxarea sistemului digestiv, la stimularea motilității intestinale și la ameliorarea unor probleme gastrointestinale, precum constipația, balonarea și disconfortul abdominal.

3. Tensiunea arterială poate crește temporar, indiferent dacă bei sau nu apă

Cafeaua poate provoca o creștere temporară a tensiunii arteriale, mai ales dacă nu obișnuiești să o consumi frecvent.

Dincolo de această creștere de scurtă durată, consumul de cafea ar putea influența tensiunea arterială și pe termen lung, în cazul anumitor persoane.

Un studiu a identificat o creștere semnificativă a tensiunii arteriale sistolice (prima valoare afișată atunci când îți măsori tensiunea) după doi ani, în rândul persoanelor care consumau cafea zilnic.

Totuși, studiul a inclus doar adulți cu vârsta de cel puțin 60 de ani, o categorie de populație mai predispusă la hipertensiune arterială. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cu mai multă precizie această relație.

Pe lângă frecvența consumului, există și alți factori care pot influența efectele cafelei asupra tensiunii arteriale. Printre aceștia se numără cantitatea de cafea pe care o bei, vârsta, tipul boabelor de cafea și metoda de preparare.

Cum să te hidratezi corect înainte de cafeaua de dimineață

Deși cafeaua este alcătuită în mare parte din apă și contribuie la aportul zilnic de lichide, nu ar trebui să înlocuiască apa simplă.

Totuși, pentru că apa nu are gust, este ușor să uiți să o bei sau să nu îți dorești să începi ziua cu un pahar cu apă.

Dacă ești deosebit de sensibil la cafeaua de dimineață și te preocupă efectele acesteia asupra organismului sau vrei să îți menții un nivel optim de hidratare, iată câteva recomandări care îți pot fi utile:

- Ține un pahar sau o sticlă cu apă lângă pat. Pregătește-l înainte de culcare, astfel încât să îl ai la vedere imediat ce te trezești. În acest fel, îți va fi mai ușor să îți amintești să bei apă dimineața.

- Încearcă apa carbogazoasă, dacă nu îți place apa plată. Discută cu medicul tău despre posibilitatea de a consuma ocazional apă minerală carbogazoasă. Totuși, ține cont că aceasta este și ea ușor acidă, așa că s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere dacă ai un stomac sensibil, ești predispus la iritații gastrice sau ai simptome gastrointestinale.

- Bea apă caldă, dacă îți place cafeaua pentru că este fierbinte. Dacă unul dintre motivele pentru care preferi cafeaua dimineața este temperatura ei, poți încerca să bei apă caldă în loc de apă rece.

- Pregătește un mic dejun rapid, care contribuie la hidratare. De exemplu, poți face un smoothie din legume, fructe și lapte cu un conținut redus de grăsimi sau o alternativă vegetală. Consumă-l înainte de cafea. În acest fel, îți poți crește și aportul de lichide.

Sursa: Health