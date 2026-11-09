 Cărțile audio versus lectură: Ce este mai benefic pentru creierul tău?
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Cărțile audio versus lectură: Ce este mai benefic pentru creierul tău?

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O poveste bună te poate captiva indiferent dacă o asculți sau o citești. Dar oare cele două experiențe au aceleași beneficii pentru creierul tău? Înțelegerea efectelor cognitive ale ascultării cărților audio și ale lecturii te poate ajuta să îți menții mintea ageră pe măsură ce înaintezi în vârstă.

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Foto: Shutterstock

Cum îți influențează creierul lectura și ascultarea cărților audio?

Atât lectura, cât și ascultarea stimulează creierul, activând multe dintre aceleași rețele neuronale implicate în procesarea limbajului, înțelegerea informațiilor și atribuirea de semnificații, explică Chelsey Bollinger, doctor în științe, conferențiar universitar specializat în educația pentru alfabetizare la Universitatea James Madison, citată de publicația Health. Cu toate acestea, cele două activități diferă într-o privință esențială.

„Lectura activează sistemele de procesare vizuală și regiunile cerebrale implicate în recunoașterea și decodificarea cuvintelor”, explică Bollinger. „Ascultarea elimină această etapă, permițând creierului să se concentreze direct asupra înțelegerii limbajului.”

Cu alte cuvinte, ambele activități presupun înțelegerea și interpretarea limbajului, însă lectura implică o rețea mai extinsă de regiuni cerebrale, precizează specialista.

Oferă lectura mai multe beneficii cognitive?

Nu neapărat. Este adevărat că, dacă te implici în aceeași măsură atunci când citești o carte și când o asculți, lectura ar putea avea un avantaj foarte mic în ceea ce privește sănătatea creierului, potrivit doctorului Amit Sachdev, director medical al Unității de Studii Clinice în Neurologie și Oftalmologie de la Universitatea de Stat din Michigan.

„Lectura se dovedește adesea o metodă mai sigură de transmitere a informațiilor, de stimulare a imaginației și de antrenare a conexiunilor cerebrale”, explică acesta.

Totuși, specialiștii subliniază că gradul în care te implici în experiență contează mai mult decât formatul în sine.

„Cel mai important factor este, adesea, nivelul de atenție și implicare pe care fiecare persoană îl acordă experienței”, afirmă Bollinger.

Lectura poate favoriza o implicare mai profundă și o mai bună reținere a informațiilor, deoarece este, de regulă, o experiență mai lentă și mai activă. Atunci când citești, poți face pauze, poți reveni asupra unui pasaj și poți reflecta la ceea ce ai aflat, explică Davide Cappon, doctor în științe și director al departamentului de neuropsihologie de la Tufts Medical Center.

În schimb, atunci când asculți cărți audio, există un risc mai mare să adopți un mod de ascultare pasiv, fără să depui un efort conștient pentru a înțelege sau a fixa mai profund în memorie pasajele pe care le auzi, explică Douglas Scharre, medic și profesor de neurologie la Centrul Medical Wexner și la Facultatea de Medicină a Universității de Stat din Ohio.

Cu toate acestea, o carte audio te poate captiva la fel de mult ca una tipărită sau, în anumite situații, chiar mai mult. Acest lucru este valabil mai ales dacă ai probleme de vedere sau dificultăți de procesare vizuală ori dacă intonația și emoțiile transmise prin vocea naratorului îmbogățesc povestea.

În astfel de situații, cărțile audio pot „oferi o profunzime semnificativă pe care textul tipărit pur și simplu nu o poate egala”, afirmă Cappon.

Pe lângă gradul de implicare, un alt factor esențial este să alegi formatul care îți place cel mai mult, deoarece acesta este cel pe care ai cele mai mari șanse să îl folosești constant.

După cum subliniază Bollinger, cea mai bună alegere este aceea pe care o poți menține pe termen lung. Asta înseamnă că, dacă asculți cărți audio în mod regulat, probabil îi oferi creierului tău mai multe beneficii decât dacă ai citi cărți doar ocazional.

Cappon este de aceeași părere și afirmă că ar fi „mult mai preocupat de faptul că o persoană își stimulează sau nu mintea în mod regulat decât de modul în care cuvintele ajung la ea, prin intermediul ochilor sau al urechilor”.

„Din perspectiva sănătății creierului, cel mai important lucru este să îți păstrezi curiozitatea intelectuală și să interacționezi constant cu un conținut care are semnificație pentru tine”, concluzionează specialistul.

Sursa: Health

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