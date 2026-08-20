Obiceiul bunicilor care ne protejează creierul. Este ideal de pus în practică dimineaţa

Asocierea lecturii cu consumul de cafea este o modalitate excelentă de a-ți spori atenția și de a te pregăti mental pentru ziua care urmează. Iată de ce ar trebui să-ți schimbi rutina de dimineață!

Începe ziua cu o lectură de ziar sau carte în timp ce îţi savurezi cafeaua, nu cu minute petrecute pe telefon. Foto: Shutterstock

Obiceiul părinţilor sau al bunicilor de a citi ziarul în timp ce își savurau cafeaua - înlocuit în zilele noastre cu timpul petrecut pe mobil - are efecte cerebrale benefice. Combinarea lecturii cu consumul de cafea ar putea contribui la reducerea distragerii atenției și la îmbunătățirea concentrării.

Cafeaua și lectura: de ce funcționează atât de bine această asociere?

Aparent, cele două activități par să aparțină unor lumi complet diferite. Pe de o parte, cafeaua furnizează cofeină, un stimulent care sporește starea de alertă. Pe de altă parte, lectura solicită creierul să-și concentreze atenția asupra unui anumit conținut. Totuși, tocmai această complementaritate face ca asocierea lor să fie atât de eficientă.

„Cofeina sporește starea de alertă și atenția, în timp ce lectura canalizează acea energie mentală”, explică Rachel Lambert, coach și fondatoare a centrelor Braincode, într-o declarație pentru Real Simple.

Cu alte cuvinte, faptul de a bea cafea în timp ce deschizi o carte ar putea împiedica acel val de energie și vigilență să se transforme, doar câteva minute mai târziu, într-o avalanșă de notificări, e-mailuri și clipuri video scurte.

Problema nu este neapărat telefonul în sine, ci modul în care îl folosim imediat după trezire. Trecerea rapidă de la o informație la alta – de la un mesaj la un videoclip, apoi la o știre – ne distrage atenția în mai multe direcții simultan. Lectura, în schimb, presupune urmărirea unui singur fir narativ.

Efectele cafelei asupra creierului

Cofeina acționează în principal prin blocarea receptorilor de adenozină – un neurotransmițător implicat în apariția stării de somnolență. Rezultatul este o stare de alertă sporită și o posibilă reducere a oboselii.

Studiile științifice arată că aceasta poate îmbunătăți starea de alertă, atenția susținută și timpul de reacție. Efectele nu dispar neapărat în momentul în care lași ceașca din mână. „Efectele se resimt în decurs de 30 de minute de la ingestie și, în funcție de sensibilitatea fiecărei persoane, durează între 4 și 6 ore”, a explicat nutriționistul Florence Foucaut într-un articol publicat pe Doctissimo.

De asemenea, un studiu publicat pe nature.com a relevat că, după consumul de cafea, participanții au obținut rezultate mai bune la anumite teste de memorie și de funcții executive, observându-se modificări ale conectivității funcționale cerebrale la aproximativ 30 de minute după consum.

Consumul de cafea sporește vigilența și capacitatea de concentrare în orele care urmează ingestiei.

Lectura, antrenament pentru creier

Cititul nu este pur și simplu o chestiune de primire pasivă a informațiilor. Pentru a urmări o poveste sau a înțelege un articol, creierul trebuie să urmărească textul, să memoreze anumite detalii, să facă unele conexiuni între informații și să anticipeze ce urmează.

„Cititul este o modalitate excelentă de a ne îmbunătăți memoria într-un mod distractiv”, a explicat psihologul clinician Johanna Rozenblum într-un articol publicat pe Doctissimo. De asemenea, specialista a evidențiat un alt aspect interesant: „Este o pauză – un moment în care încetinim ritmul și ne deconectăm de realitatea vieții cotidiene”.

Ce să citeşti pentru a-ți îmbunătăți concentrarea

Nu este nevoie să apelezi la un tratat de filosofie de 800 de pagini pentru a-ți pune creierul în mișcare imediat după ce te trezești.

Cea mai bună alegere este, înainte de toate, un material care îți trezește dorința de a citi. Un roman, o revistă, un eseu, o carte de istorie, câteva pagini dintr-o biografie sau chiar un articol amplu – toate pot fi opțiuni excelente. Secretul este să alegi ceva ce necesită un anumit nivel de atenție și te captivează suficient de mult încât să vrei să continui lectura.