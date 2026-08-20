 Obiceiul bunicilor care ne protejează creierul. Este ideal de pus în practică dimineaţa
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Obiceiul bunicilor care ne protejează creierul. Este ideal de pus în practică dimineaţa

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Asocierea lecturii cu consumul de cafea este o modalitate excelentă de a-ți spori atenția și de a te pregăti mental pentru ziua care urmează. Iată de ce ar trebui să-ți schimbi rutina de dimineață!

image

Începe ziua cu o lectură de ziar sau carte în timp ce îţi savurezi cafeaua, nu cu minute petrecute pe telefon. Foto: Shutterstock
Obiceiul părinţilor sau al bunicilor de a citi ziarul în timp ce își savurau cafeaua - înlocuit în zilele noastre cu timpul petrecut pe mobil - are efecte cerebrale benefice. Combinarea lecturii cu consumul de cafea ar putea contribui la reducerea distragerii atenției și la îmbunătățirea concentrării.

Cafeaua și lectura: de ce funcționează atât de bine această asociere?

Aparent, cele două activități par să aparțină unor lumi complet diferite. Pe de o parte, cafeaua furnizează cofeină, un stimulent care sporește starea de alertă. Pe de altă parte, lectura solicită creierul să-și concentreze atenția asupra unui anumit conținut. Totuși, tocmai această complementaritate face ca asocierea lor să fie atât de eficientă.

„Cofeina sporește starea de alertă și atenția, în timp ce lectura canalizează acea energie mentală”, explică Rachel Lambert, coach și fondatoare a centrelor Braincode, într-o declarație pentru Real Simple.

Cu alte cuvinte, faptul de a bea cafea în timp ce deschizi o carte ar putea împiedica acel val de energie și vigilență să se transforme, doar câteva minute mai târziu, într-o avalanșă de notificări, e-mailuri și clipuri video scurte.

Problema nu este neapărat telefonul în sine, ci modul în care îl folosim imediat după trezire. Trecerea rapidă de la o informație la alta – de la un mesaj la un videoclip, apoi la o știre – ne distrage atenția în mai multe direcții simultan. Lectura, în schimb, presupune urmărirea unui singur fir narativ.

Efectele cafelei asupra creierului

Cofeina acționează în principal prin blocarea receptorilor de adenozină – un neurotransmițător implicat în apariția stării de somnolență. Rezultatul este o stare de alertă sporită și o posibilă reducere a oboselii.

Studiile științifice arată că aceasta poate îmbunătăți starea de alertă, atenția susținută și timpul de reacție. Efectele nu dispar neapărat în momentul în care lași ceașca din mână. „Efectele se resimt în decurs de 30 de minute de la ingestie și, în funcție de sensibilitatea fiecărei persoane, durează între 4 și 6 ore”, a explicat nutriționistul Florence Foucaut într-un articol publicat pe Doctissimo.

De asemenea, un studiu publicat pe nature.com a relevat că, după consumul de cafea, participanții au obținut rezultate mai bune la anumite teste de memorie și de funcții executive, observându-se modificări ale conectivității funcționale cerebrale la aproximativ 30 de minute după consum.

Consumul de cafea sporește vigilența și capacitatea de concentrare în orele care urmează ingestiei.

Lectura, antrenament pentru creier

Cititul nu este pur și simplu o chestiune de primire pasivă a informațiilor. Pentru a urmări o poveste sau a înțelege un articol, creierul trebuie să urmărească textul, să memoreze anumite detalii, să facă unele conexiuni între informații și să anticipeze ce urmează.

„Cititul este o modalitate excelentă de a ne îmbunătăți memoria într-un mod distractiv”, a explicat psihologul clinician Johanna Rozenblum într-un articol publicat pe Doctissimo. De asemenea, specialista a evidențiat un alt aspect interesant: „Este o pauză – un moment în care încetinim ritmul și ne deconectăm de realitatea vieții cotidiene”.

Ce să citeşti pentru a-ți îmbunătăți concentrarea

Nu este nevoie să apelezi la un tratat de filosofie de 800 de pagini pentru a-ți pune creierul în mișcare imediat după ce te trezești.

Cea mai bună alegere este, înainte de toate, un material care îți trezește dorința de a citi. Un roman, o revistă, un eseu, o carte de istorie, câteva pagini dintr-o biografie sau chiar un articol amplu – toate pot fi opțiuni excelente. Secretul este să alegi ceva ce necesită un anumit nivel de atenție și te captivează suficient de mult încât să vrei să continui lectura.

Premieră în România MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară 1 png
Premieră în România: MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară. Până acum toate testele erau transmise în străinatate adevarul.ro

Ghid de cumpărături

medic jpg
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui Național
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristi are 17 ani şi livrează mâncare ca să-şi cumpere un scuter: "Vreau să nu mai cer bani de la părinţi" observatornews.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător www.antena3.ro
image
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Cât curent consumă casa chiar și când nu folosești nimic. Aparatele care trag energie 24 de ore din 24 playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan și Prințul Harry revin în Marea Britanie, după 6 ani de rezidență în SUA. Archie și Lilibet vor începe școala în Anglia okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
calciu jpg
Modurile subtile prin care corpul îți poate arăta că ai o carență de calciu Ce te doare?
shutterstock 2722415699 jpg
Este normal ca tensiunea să fie mai mare dimineața? Specialiști
alunita talpa picior shutterstock jpg
De ce cancerul de piele apare şi în zonele neexpuse soarelui Sănătate!
shutterstock 2399945665 jpg
Ce simptome pot da polipii de colon? Sănătate!
shutterstock 2726083405 jpg
Studiu: Acest aliment ar putea ajuta la combaterea ficatului gras Prevenție și tratament
Sală de fitness- sport- exercitii -antrenament FOTO Shutterstock
Cât de sigure sunt suplimentele pentru sportivi? Interviu Sănătate!
boala Alzheimer jpg
Alzheimer: Unele medicamente prescrise pentru afecțiuni cardiace ar putea încetini declinul cognitiv Sănătate!
sforait jpg
Medic: „Este semnal de alarmă când sforăitul este întrerupt de pauze respiratorii”. Interviu Sănătate!
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net